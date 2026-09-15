Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbekistonlik talabalar va olimlar bilan uchrashib, ularning Yangi O‘zbekistonning raqamli kelajagini belgilashga qaratilgan konseptual takliflarini tingladi.
- Vatandoshlarimiz milliy iqtisodiyot, tibbiyot, bojxona va transport tarmoqlariga sun’iy intellektni integratsiya qilish, xalqaro pul o‘tkazmalarini soddalashtirish hamda IT mutaxassislari tayyorlash bo‘yicha muhim loyihalar taqdim etdilar.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Koreya Respublikasiga amalga oshirayotgan davlat tashrifi doirasidagi eng hayajonli, samimiy va yuksak ruhdagi voqealardan biri bo‘lib o‘tdi. Davlatimiz rahbari ushbu ilg‘or mamlakatda mehnat qilayotgan, ilmiy izlanishlar olib borayotgan olimlar, tadbirkorlar va nufuzli oliygohlarda tahsil olayotgan o‘zbekistonlik talabalar bilan norasmiy va ochiq muhitda uchrashdi. Uchrashuvda shunchaki muloqot emas, balki Yangi O‘zbekistonning raqamli kelajagini belgilab beruvchi, vatandoshlarimizning bilimi va Koreya tajribasini uyg‘unlashtirishga qaratilgan konseptual takliflar ilgari surildi.
O‘zbek yoshlari va ekspertlari milliy iqtisodiyot, tibbiyot, bojxona, transport tarmoqlariga sun’iy intellekt (AI) mexanizmlarini integratsiya qilish, xalqaro pul o‘tkazmalari tizimlarini soddalashtirish va IT mutaxassislari tayyorlashni yangi bosqichga olib chiqish bo‘yicha muhim loyihalarni Prezidentga shaxsan taqdim etdilar. Shuningdek, Koreyada o‘zbek tili va mumtoz adabiyotini ommalashtirish, madaniy markazlar tarmog‘ini kengaytirish masalalari muhokama markazida bo‘ldi. Prezident har bir tashabbus shaxsan o‘rganilishi va davlat tomonidan to‘liq qo‘llab-quvvatlanishini va’da qilib, ularni Vatan ravnaqi yo‘lida birlashishga chorladi. Xo‘sh, Koreyadagi vatandoshlarimiz davlat rahbariga qanday innovatsion yechimlarni taklif qildi, sun’iy intellekt va pul o‘tkazmalari bo‘yicha loyihalar hayotga qanday tatbiq etiladi va chet eldagi yoshlar uchun qanday sharoitlar yaratilmoqda?
«Sun’iy intellekt va raqamli iqtisodiyot»: Vatandoshlarning ilg‘or g‘oyalari
Seuldagi uchrashuvda ilgari surilgan muhim texnologik tashabbuslar:
Davlat boshqaruviga sun’iy intellekt: Milliy iqtisodiyot tarmoqlari va davlat xizmatlariga Koreyaning ilg‘or raqamli algoritmlari hamda sun’iy intellekt yechimlarini keng joriy etish taklifi bildirildi;
Tarmoqlar transformatsiyasi: Tibbiyot, transport, bojxona nazorati va turizm sohalarida byurokratiyani yo‘qotib, xizmat sifatini oshiruvchi innovatsion dasturlar ishlab chiqish belgilandi;
Pul o‘tkazmalari va to‘lov tizimlari: Ikki mamlakat o‘rtasidagi milliy to‘lov tizimlari va tezkor, arzon pul o‘tkazmalari platformalarini jadal rivojlantirish tashabbusi ilgari surildi;
IT kadrlar tayyorlash: Koreyaning yuqori texnologik markazlarida O‘zbekiston uchun murakkab dasturlash va axborot xavfsizligi bo‘yicha mutaxassislar bazasini tayyorlash loyihasi taqdim etildi.
Koreyada o‘zbek tili va adabiyoti: Madaniy diplomatiyaning yangi bosqichi
Milliy o‘zlikni targ‘ib qilish va gumanitar aloqalarni mustahkamlash:
Madaniy markazlar tarmog‘i: Koreya Respublikasining yirik shaharlarida O‘zbekiston milliy madaniy markazlarini ko‘paytirish tashabbusi ma’qullandi;
O‘zbek tilini o‘rganish kurslari: Koreyalik talabalar va mahalliy aholi orasida o‘zbek tilini o‘rgatuvchi maxsus o‘quv dasturlarini yo‘lga qo‘yish ko‘zda tutilmoqda;
Mumtoz adabiyot tarjimalari: Alisher Navoiy, Bobur va boshqa buyuk o‘zbek allomalarining noyob asarlarini koreys tiliga professional tarjima qilish va nashr etish bo‘yicha kelishib olindi.
«Har bir loyihani qo‘llab-quvvatlaymiz»: Davlat rahbarining qat’iy ishonchi
Prezident Shavkat Mirziyoyevning vatandoshlarga murojaati:
Shaxsiy minnatdorlik: Davlatimiz rahbari olis yurtda bo‘lsa-da, Vatan taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shayotgan yurtdoshlarimizning fidoyiligini yuksak qadrladi;
«Eng yaxshi loyihalar hayotga tatbiq etiladi»: Prezident yoshlar tomonidan bildirilgan har bir tashabbus sinchkovlik bilan o‘rganilib, amaliy moliyalashtirish va davlat ko‘magi bilan ta’minlanishini ta’kidladi;
Eshiklar doimo ochiq: O‘zbekiston yetakchisi professorlar, olimlar va talabalarga yuzlanib, hukumat chet eldagi mutaxassislarning intellektual salohiyatini yurtda ro‘yobga chiqarish uchun barcha qulay sharoitlarni kafolatlashini bildirdi;
Yoshlarning tayyorligi: Uchrashuv ishtirokchilari o‘z bilim va innovatsion tajribalarini Yangi O‘zbekistonning ravnaqi va iqtisodiy qudrati yo‘lida safarbar etishga shay ekanliklarini bayon qilishdi.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Seuldagi vatandoshlar bilan samimiy muloqoti chet eldagi yuqori malakali kadrlarimiz bilimini yurtimiz sanoati va ijtimoiy hayotiga jalb etishda yangi davrni boshlab berdi.
Sizningcha, Janubiy Koreyada ta’lim olayotgan va ishlayotgan yurtdoshlarimizning sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalar bo‘yicha tajribasi O‘zbekistondagi islohotlarni qanchalik tezlashtiradi? Xorijdagi iqtidorli yoshlarni vatanga qaytarish va ularning g‘oyalarini amalga oshirish uchun yana qanday qo‘shimcha imtiyozlar yaratish zarur? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Seuldagi ushbu tarixiy uchrashuv haqidagi ilhomlantiruvchi maqolani barcha do‘stlaringiz, chet elda o‘qiyotgan talabalar hamda yaqinlaringizga faxr bilan ulashing!
Izohlar 0
…