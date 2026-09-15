Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)

·34·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbekistonlik talabalar va olimlar bilan uchrashib, ularning Yangi O‘zbekistonning raqamli kelajagini belgilashga qaratilgan konseptual takliflarini tingladi.
  • Vatandoshlarimiz milliy iqtisodiyot, tibbiyot, bojxona va transport tarmoqlariga sun’iy intellektni integratsiya qilish, xalqaro pul o‘tkazmalarini soddalashtirish hamda IT mutaxassislari tayyorlash bo‘yicha muhim loyihalar taqdim etdilar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Koreya Respublikasiga amalga oshirayotgan davlat tashrifi doirasidagi eng hayajonli, samimiy va yuksak ruhdagi voqealardan biri bo‘lib o‘tdi. Davlatimiz rahbari ushbu ilg‘or mamlakatda mehnat qilayotgan, ilmiy izlanishlar olib borayotgan olimlar, tadbirkorlar va nufuzli oliygohlarda tahsil olayotgan o‘zbekistonlik talabalar bilan norasmiy va ochiq muhitda uchrashdi. Uchrashuvda shunchaki muloqot emas, balki Yangi O‘zbekistonning raqamli kelajagini belgilab beruvchi, vatandoshlarimizning bilimi va Koreya tajribasini uyg‘unlashtirishga qaratilgan konseptual takliflar ilgari surildi.

Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)

O‘zbek yoshlari va ekspertlari milliy iqtisodiyot, tibbiyot, bojxona, transport tarmoqlariga sun’iy intellekt (AI) mexanizmlarini integratsiya qilish, xalqaro pul o‘tkazmalari tizimlarini soddalashtirish va IT mutaxassislari tayyorlashni yangi bosqichga olib chiqish bo‘yicha muhim loyihalarni Prezidentga shaxsan taqdim etdilar. Shuningdek, Koreyada o‘zbek tili va mumtoz adabiyotini ommalashtirish, madaniy markazlar tarmog‘ini kengaytirish masalalari muhokama markazida bo‘ldi. Prezident har bir tashabbus shaxsan o‘rganilishi va davlat tomonidan to‘liq qo‘llab-quvvatlanishini va’da qilib, ularni Vatan ravnaqi yo‘lida birlashishga chorladi. Xo‘sh, Koreyadagi vatandoshlarimiz davlat rahbariga qanday innovatsion yechimlarni taklif qildi, sun’iy intellekt va pul o‘tkazmalari bo‘yicha loyihalar hayotga qanday tatbiq etiladi va chet eldagi yoshlar uchun qanday sharoitlar yaratilmoqda?

Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)

«Sun’iy intellekt va raqamli iqtisodiyot»: Vatandoshlarning ilg‘or g‘oyalari

Seuldagi uchrashuvda ilgari surilgan muhim texnologik tashabbuslar:

  • Davlat boshqaruviga sun’iy intellekt: Milliy iqtisodiyot tarmoqlari va davlat xizmatlariga Koreyaning ilg‘or raqamli algoritmlari hamda sun’iy intellekt yechimlarini keng joriy etish taklifi bildirildi;

  • Tarmoqlar transformatsiyasi: Tibbiyot, transport, bojxona nazorati va turizm sohalarida byurokratiyani yo‘qotib, xizmat sifatini oshiruvchi innovatsion dasturlar ishlab chiqish belgilandi;

  • Pul o‘tkazmalari va to‘lov tizimlari: Ikki mamlakat o‘rtasidagi milliy to‘lov tizimlari va tezkor, arzon pul o‘tkazmalari platformalarini jadal rivojlantirish tashabbusi ilgari surildi;

  • IT kadrlar tayyorlash: Koreyaning yuqori texnologik markazlarida O‘zbekiston uchun murakkab dasturlash va axborot xavfsizligi bo‘yicha mutaxassislar bazasini tayyorlash loyihasi taqdim etildi.

Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)

Koreyada o‘zbek tili va adabiyoti: Madaniy diplomatiyaning yangi bosqichi

Milliy o‘zlikni targ‘ib qilish va gumanitar aloqalarni mustahkamlash:

  • Madaniy markazlar tarmog‘i: Koreya Respublikasining yirik shaharlarida O‘zbekiston milliy madaniy markazlarini ko‘paytirish tashabbusi ma’qullandi;

  • O‘zbek tilini o‘rganish kurslari: Koreyalik talabalar va mahalliy aholi orasida o‘zbek tilini o‘rgatuvchi maxsus o‘quv dasturlarini yo‘lga qo‘yish ko‘zda tutilmoqda;

  • Mumtoz adabiyot tarjimalari: Alisher Navoiy, Bobur va boshqa buyuk o‘zbek allomalarining noyob asarlarini koreys tiliga professional tarjima qilish va nashr etish bo‘yicha kelishib olindi.

Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)

«Har bir loyihani qo‘llab-quvvatlaymiz»: Davlat rahbarining qat’iy ishonchi

Prezident Shavkat Mirziyoyevning vatandoshlarga murojaati:

  • Shaxsiy minnatdorlik: Davlatimiz rahbari olis yurtda bo‘lsa-da, Vatan taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shayotgan yurtdoshlarimizning fidoyiligini yuksak qadrladi;

  • «Eng yaxshi loyihalar hayotga tatbiq etiladi»: Prezident yoshlar tomonidan bildirilgan har bir tashabbus sinchkovlik bilan o‘rganilib, amaliy moliyalashtirish va davlat ko‘magi bilan ta’minlanishini ta’kidladi;

  • Eshiklar doimo ochiq: O‘zbekiston yetakchisi professorlar, olimlar va talabalarga yuzlanib, hukumat chet eldagi mutaxassislarning intellektual salohiyatini yurtda ro‘yobga chiqarish uchun barcha qulay sharoitlarni kafolatlashini bildirdi;

  • Yoshlarning tayyorligi: Uchrashuv ishtirokchilari o‘z bilim va innovatsion tajribalarini Yangi O‘zbekistonning ravnaqi va iqtisodiy qudrati yo‘lida safarbar etishga shay ekanliklarini bayon qilishdi.

Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)

Prezident Shavkat Mirziyoyevning Seuldagi vatandoshlar bilan samimiy muloqoti chet eldagi yuqori malakali kadrlarimiz bilimini yurtimiz sanoati va ijtimoiy hayotiga jalb etishda yangi davrni boshlab berdi.

Sizningcha, Janubiy Koreyada ta’lim olayotgan va ishlayotgan yurtdoshlarimizning sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalar bo‘yicha tajribasi O‘zbekistondagi islohotlarni qanchalik tezlashtiradi? Xorijdagi iqtidorli yoshlarni vatanga qaytarish va ularning g‘oyalarini amalga oshirish uchun yana qanday qo‘shimcha imtiyozlar yaratish zarur? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Seuldagi ushbu tarixiy uchrashuv haqidagi ilhomlantiruvchi maqolani barcha do‘stlaringiz, chet elda o‘qiyotgan talabalar hamda yaqinlaringizga faxr bilan ulashing!

Shavkat MirziyoyevSeulKoreyaSun’iy intellekt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olmaliqda 15 million dollarlik Xitoy mo‘jizasi: zamonaviy «Ekopark» qad rostlaydiOlmaliqda 15 million dollarlik Xitoy mo‘jizasi: zamonaviy «Ekopark» qad rostlaydiBugun, 22:5816 sentyabr kuni Toshkent markazida ikki ko‘cha yopiladi16 sentyabr kuni Toshkent markazida ikki ko‘cha yopiladiBugun, 22:20Saida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablarSaida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablarBugun, 22:17Shavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladiShavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladiBugun, 21:57Shavkat Mirziyoyev Koreya Milliy Assambleyasi Spikeri bilan muzokara o‘tkazdi (video)Shavkat Mirziyoyev Koreya Milliy Assambleyasi Spikeri bilan muzokara o‘tkazdi (video)Bugun, 21:51Pensiya yoshi oshiriladimi? Pensiya tizimi bo‘yicha katta o‘zgarishlar loyihasi e’lon qilindiPensiya yoshi oshiriladimi? Pensiya tizimi bo‘yicha katta o‘zgarishlar loyihasi e’lon qilindiBugun, 21:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi