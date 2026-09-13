Saudiya Arabistoni chempionatidagi sharmandali voqea Cristiano Ronaldo e'tiboridan chetda qolmadi

·5·Sport
Saudiya Arabistoni chempionatidagi sharmandali voqea Cristiano Ronaldo e'tiboridan chetda qolmadi

Saudiya Arabistoni Pro-ligasida futbol odob-axloqiga zid boʻlgan oʻta sharmandali holat qayd etildi. Al-Taawoun va Al-Hilol jamoalari oʻrtasidagi bahsda mezbon muxlislar tomonidan maydondagi futbolchilardan biriga nisbatan aytilgan haqoratli va qabih shiorlar jamoatchilikning qattiq gʻazabiga sabab boʻldi. Goal.com xabar berishicha, mazkur uchrashuvda mezbon jamoa fanatlari Al-Hilol yarim himoyachisi Ruben Nevesga qarshi qaratilgan sharmandali qiliqlarga qoʻl urgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum boʻlishicha, Al-Taawoun muxlislari Ruben Nevesning yaqin doʻsti va terma jamoadagi sobiq jamoadoshi Diogo Jotaning fojiali oʻlimi bilan bogʻliq mavzuni ataylab koʻtarib, portugaliyalik futbolchini haqorat qilishgan. Diogo Jota va Ruben Neves nafaqat Portugaliyaning yoshlar terma jamoalarida birga toʻp surgan, balki Angliyaning Vulverxempton klubida birga oʻynab, qalin doʻstga aylanishgan ed.

Futbolchilarning munosabati va keskin norozilik

Diogo Jota fojiali tarzda vafot etganidan keyin, Ruben Neves uning xotirasiga hurmat bajo keltirgan holda Portugaliya terma jamoasidagi oʻyinlarida 21-raqamli libosda harakat qilishni boshlagandi. Maydonda sodir boʻlgan bu axloqsizlikka futbolchining oʻzi ham jim qarab turolmadi. Cronache di Spogliatoio nashri tarqatgan ma'lumotlarga koʻra, Ruben Neves sodir etilgan voqeadan soʻng: "Ularning qilgan ishidan keyin borib duo qilishlarini ham istamayman", deya oʻzining qattiq nafrati va ranjiganini yashirmagan.

Ushbu sharmandali holat butun futbol jamoatchiligi qatori Saudiya Arabistoni chempionatida toʻp surayotgan boshqa yulduzlarning ham e'tiboridan chetda qolmadi. Xususan, Al-Nassr safida harakat qilayotgan Cristiano Ronaldo ham mazkur voqeaga munosabat bildirib, muxlislarning bu qiligʻini keskin qoraladi. Portuganiyalik yulduz futbolchining soʻzlariga koʻra, bunday shaxslar endi hech qachon stadionlarga kiritilmasligi lozim.

Mazkur mojaro Saudiya Arabistoni futbolida muxlislar madaniyati va xavfsizlik masalalarini yana bir bor dolzarb qilib qoʻydi. Mahalliy liga uchrashuvlarida sport etikasiga amal qilinishi hamda raqib futbolchilarning shaxsiy fojialaridan ustun kelishga urinayotgan ayrim muxlislarga nisbatan qattiq intizorlik choralari koʻrilishi talab etilmoqda.

Cristiano RonaldoRuben NevesSaudi Pro LeagueDiogo JotaAl-Hilol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Levante Barselona jahon chempionlarini munosib taqdirladiLevante Barselona jahon chempionlarini munosib taqdirladiBugun, 20:13Mareska Erling Holandning fidoyiligiga tan berdi — Derbi oldidan shov-shuvli e’tirof!Mareska Erling Holandning fidoyiligiga tan berdi — Derbi oldidan shov-shuvli e’tirof!Bugun, 17:49Joze Mourino zaxira o‘rindig‘idagi hissiyotlari va rivojlanish rejasini ochiqladi!Joze Mourino zaxira o‘rindig‘idagi hissiyotlari va rivojlanish rejasini ochiqladi!Bugun, 17:43Messidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugaliMessidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugaliBugun, 09:37«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ngBugun, 09:31Mareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuviMareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuviBugun, 09:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?