Eronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldi

·2·Dunyo
Eronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldi

Eronda bloger Marziyeh “Sevda” Ebrohimi Shamsobodiyga o‘lim jazosi berilgani xabar qilindi. U mamlakat Oliy rahbarini haqorat qilish, milliy xavfsizlikka qarshi media va targ‘ibot faoliyati olib borish hamda boshqa qator ayblovlar bo‘yicha sudlangan. Bu haqda “Iran International” va inson huquqlari tashkilotlari ma’lumot berdi.

Ma’lum qilinishicha, Shamsobodiy hozirda Bandar-Abbos qamoqxonasida saqlanmoqda. U Bandar-Abbos Inqilobiy sudining 3-sudi tomonidan “yer yuzida buzg‘unchilik” (“corruption on earth”) aybi bilan o‘lim jazosiga hukm qilingan.

Uning ishida Oliy rahbarni haqorat qilish, milliy xavfsizlikka zid media va targ‘ibot faoliyati bilan shug‘ullanish, “dushman hukumatlar” manfaati uchun razvedka va xavfsizlik faoliyatini amalga oshirish kabi da’volar ilgari surilgan.

Bundan tashqari, bloger harbiy obyektga yaqin hududda raketa zarbasi tekkan joyni uzoqdan suratga olgani va ushbu tasvirni Erondan tashqarida faoliyat yurituvchi fors tilidagi media tashkilotiga yuborganlikda ham ayblangan. Huquq himoya tashkilotlari uning ishida mazkur holat ham dalil sifatida keltirilganini bildirgan.

Qizig‘i, bloger qamoqqa olinishidan avval ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida taxminan 10 ming nafar obunachisiga so‘nggi murojaatlaridan birini qoldirgan. 23 fevral kuni joylangan mazkur post uning hibsga olinishidan oldingi oxirgi publikatsiyasi bo‘lgan.

Ushbu yozuv qora fon ustida oq kabutar va qizil atirgul tasvirlari bilan berilgan. Postda bloger o‘z ishongan yo‘lini tanlaganini bildirgan. Mazkur yozuv hozir uning sudlangani haqidagi xabarlar fonida yanada ko‘proq e’tiborni tortmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, sud o‘lim jazosidan tashqari unga 2 yildan 5 yilgacha bo‘lgan qamoq jazolari ham tayinlagan. Shuningdek, uning mol-mulkini musodara qilish va ayrim davlat hamda jamoat xizmatlaridan foydalanishini cheklash haqida qaror qabul qilingan.

Shamsobodiyning advokati o‘lim jazosi haqidagi qarordan 23 avgust kuni xabardor qilingani aytilmoqda. Ayrim xabarlarda hukmni Bandar-Abbos Inqilobiy sudi sudyasi Hojahasanӣ chiqargani qayd etilgan.

Bloger hibsga olinganidan keyin 20 kun davomida yakka tartibdagi kamerada saqlangani va so‘roq jarayonida qattiq bosimga duchor bo‘lgani haqida ham ma’lumotlar tarqalgan.

Shamsobodiy Arok shahrida tug‘ilgan, Tehronda ulg‘aygan va keyinchalik Bandar-Abbosda yashagan. Inson huquqlari tashkilotlari ma’lumotlariga ko‘ra, u bir necha yildan buyon ko‘p skleroz bilan ham yashab kelgan. Unda psoriaz, narkolepsiya va oshqozon sanchig‘i kabi boshqa kasalliklar ham borligi xabar qilingan.

HRANA ma’lumotlariga ko‘ra, uning sog‘lig‘i qamoqda yomonlashgan. Manbada bir nechta kasallikning bir vaqtning o‘zida mavjudligi uning qamoqdagi ahvoli yuzasidan xavotirlarni kuchaytirgani aytilgan.

Shamsobodiyga chiqarilgan hukm Eronda siyosiy va xavfsizlik bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha o‘lim jazolari qo‘llanishi haqidagi xalqaro xavotirlar kuchaygan bir paytga to‘g‘ri kelmoqda.

Inson huquqlari tashkiloti Iran Human Rights ma’lum qilishicha, yanvar oyidagi namoyishlar bilan bog‘liq holda hibsga olingan kamida 29 nafar shaxs mart oyidan beri qatl etilgan. AQSHda joylashgan Abdorrahman Boroumand Center esa 2026 yilning avgust oyi oxiriga qadar Eronda 950 ta qatl holatini hujjatlashtirganini bildirgan. Tashkilot ma’lumotiga ko‘ra, qatl etilganlar orasida kamida 20 nafar ayol va 30 nafar namoyish ishtirokchisi bo‘lgan.

Ayni paytda HRANA Eron qamoqxonalarida turli siyosiy, xavfsizlik va namoyishlar bilan bog‘liq ishlar doirasida kamida sakkiz nafar ayol o‘lim jazosini kutayotganini ma’lum qilgan. Shamsobodiy ham ushbu ro‘yxatdagi shaxslardan biri sifatida qayd etilgan.

Marziyeh ShamsobodiyBandar-Abbos qamoqxonasiIronda o‘lim jazosiIran Xuquqlar Tashkiloti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husiylar yetakchisi Bin Salmonga nima degan edi? Yaqin Sharqni larzaga solgan murojaat!Husiylar yetakchisi Bin Salmonga nima degan edi? Yaqin Sharqni larzaga solgan murojaat!Bugun, 10:47Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiHusiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiBugun, 09:56Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)Bugun, 09:43Havoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiHavoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiBugun, 09:10Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?Bugun, 08:4538 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi38 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildiBugun, 08:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi