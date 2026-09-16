iPhone 15 ekranidagi chiziqlar boʻyicha Apple kompaniyasiga nisbatan tekshiruv boshlandi

·32·Texno
iPhone 15 ekranidagi chiziqlar boʻyicha Apple kompaniyasiga nisbatan tekshiruv boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonning CCPA'si iPhone 15 ekranlaridagi chiziqlar muammosi bo'yicha Apple'ga qarshi tergovni chuqurlashtirdi.
  • 2024-yilda iOS 18 yangilanishidan so'ng paydo bo'lgan yashil, pushti yoki oq chiziqlar ko'plab foydalanuvchilarning shikoyatiga sabab bo'ldi.
  • Apple servis markazlarining ba'zi foydalanuvchilardan taxminan 300 AQSh dollari talab qilishi, Hindiston regulyatorlarini 29-iyul kuni ishni ixtisoslashtirilgan tergov bo'linmasiga o'tkazishga undadi.

Hindistonning Markaziy isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish boshqarmasi (CCPA) Apple kompaniyasiga nisbatan tergov jarayonini chuqurlashtirilgan bosqichga oʻtkazdi. Bunga iPhone 15 egalarining yangi operatsion tizim oʻrnatilgach displeyda yuzaga kelgan nosozliklar yuzasidan qilgan ommaviy shikoyatlari sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, muammo 2024 yilda iOS 18 yangilanishi oʻrnatilganidan keyin yuzaga kelgan. Foydalanuvchilarning smartfon ekranlarida yashil, pushti yoki oq rangdagi chiziqlar paydo boʻlgan boʻlib, bu holat qurilmadan foydalanishni qiyinlashtirgan.

Rasmiy munosabat va pullik taʼmirlash

Vaziyat yanada jiddiy tus olishiga Apple rasmiy servis markazlarining harakati turtki boʻldi. Maʼlum qilinishicha, ayrim foydalanuvchilarga ekran nosozligini bartaraf etish uchun taxminan 300 AQSh dollari miqdoridagi toʻlovni amalga oshirish taklif qilingan.

Shundan soʻng, 29 iyul kuni Hindiston regulyatorlari Apple kompaniyasini ishni ixtisoslashtirilgan tergov boʻlinmasiga oʻtkazish haqida rasman xabardor qildi. Rasmiylar taqdim etilgan hujjatlarda isteʼmolchilar huquqlari buzilishi alomatlari mavjudligini taʼkidlamoqda.

Tergov va tomonlarning pozitsiyasi

Mazkur tekshiruv kompaniya manziliga kelib tushgan 75 ta shikoyat asosida boshlangan edi. Hindiston tomoni texnik gigantning avvalgi tushuntirishlarini qoniqarsiz deb topdi va holatni yanada chuqurroq oʻrganishga qaror qildi.

Oʻz navbatida, Apple kompaniyasi isteʼmolchilarning barcha ayblovlarini qatʼiyan rad etmoqda. Korporatsiya vakillarining taʼkidlashicha, iOS 18 tizimi joriy etilishidan oldin puxta sinovdan oʻtkazilgan va hech qanday tizimli nosozliklar aniqlanmagan.

Hozircha mazkur nizo qanday yakun topishi va kompaniya jabrlangan foydalanuvchilarga qandaydir kompensatsiya taklif qilishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Biroq ushbu ish global miqyosda smartfon ishlab chiqaruvchilarning dasturiy taʼminot yangilanishlari uchun masʼuliyatini yanada kuchaytirishi mumkin.

AppleiPhone 15iOS 18HindistonTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiiPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiBugun, 12:25Xiaomi, Oppo, Vivo va Honor birgalikda fayl uzatish standartini joriy qildiXiaomi, Oppo, Vivo va Honor birgalikda fayl uzatish standartini joriy qildiBugun, 11:56LG Smart TV foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladimi? Kompaniya tarqalgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiLG Smart TV foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladimi? Kompaniya tarqalgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiBugun, 11:22SpaceX Starship kiyimini Mechazilla yordamida tutishga hozirlik koʻrmoqdaSpaceX Starship kiyimini Mechazilla yordamida tutishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 02:53Olimlar Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar izlarini qidirishni taklif qilishdiOlimlar Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar izlarini qidirishni taklif qilishdiBugun, 01:29SpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiSpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiBugun, 00:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi