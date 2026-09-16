LG Smart TV foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladimi? Kompaniya tarqalgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdi

·3·Texno
LG Smart TV foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladimi? Kompaniya tarqalgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • LG Electronics Uzbekistan tarqalgan LG Smart TV televizorlari foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladi degan xabarlarni rad etdi.
  • Kompaniya rasmiy bayonotida ta’kidlanishicha, ovozli boshqaruv faqat foydalanuvchi tugmani bosganda yoki maxsus kalit ibora aytilgandagina ishlaydi va bu jarayon faqat televizorning o‘zida amalga oshiriladi.
  • ACR texnologiyasi ham sukut bo‘yicha o‘chirilgan bo‘lib, uni yoqish yoki o‘chirish foydalanuvchining ixtiyorida.

So‘nggi kunlarda xorijiy OAV va internet nashrlarida LG Smart TV televizorlari foydalanuvchilarning shaxsiy suhbatlarini yashirincha yozib olishi, ma’lumotlarni ichki xotirada saqlab, serverlarga uzatishi haqida xabarlar keng tarqaldi. Mazkur da’volar O‘zbekistondagi ko‘plab foydalanuvchilar orasida ham xavotir va qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida LG Electronics Uzbekistan rasmiy bayonot bilan chiqib, tarqalgan xabarlar haqiqatga to‘g‘ri kelmasligini bildirdi hamda televizorlarning ovozli boshqaruv va ma’lumotlarni qayta ishlash tizimi qanday ishlashini batafsil tushuntirdi.

Doimiy yozib olish yo‘q: ovozli boshqaruv qanday ishlaydi?

Kompaniya bergan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, LG Smart TV televizorlari foydalanuvchilarning kundalik suhbatlarini uzluksiz yozib olmaydi yoki serverlarga uzatmaydi:

Faqat faollashtirilganda ishlaydi: Nutqni matnga aylantirish jarayoni faqat foydalanuvchining o‘zi masofadan boshqarish pultidagi ovozli buyruq tugmasini bosganda yoki maxsus kalit ibora aytilgandagina ishga tushadi.

Mahalliy tahlil: Kalit iborani tanib olish uchun audio ma’lumotlar to‘g‘ridan to‘g‘ri televizorning o‘zida (lokal tarzda) qayta ishlanadi. Agar kalit ibora yangramasa, ovoz saqlanmaydi, matnga aylantirilmaydi va begona tarmoqlarga yuborilmaydi.

Ulanishsiz yozuvlar to‘planmaydi: Tarmoq uzilgan paytda ovozlar ichki xotiraga to‘planib, internet paydo bo‘lgach serverga yuborilishi haqidagi da’volar rad etildi. Texnik qaydlar (loglar) faqat faol ovozli so‘rov bajarilgan aniq vaziyatlargagina tegishli bo‘lib, doimiy audio yozuv bilan bog‘liq emas.

ACR tizimi va shaxsiy ma’lumotlar xavfsizligi

Ommaviy axborot vositalarida eng ko‘p tilga olingan jihatlardan biri — bu ACR (Automatic Content Recognition — kontentni avtomatik aniqlash) texnologiyasidir. LG ushbu funksiya atrofidagi xavotirlarga ham aniqlik kiritdi:

Sukut bo‘yicha o‘chirilgan bo‘ladi: ACR, ovozni aniqlash hamda qiziqishlarga asoslangan shaxsiylashtirilgan reklama kabi funksiyalar qo‘shimcha imkoniyatlar hisoblanadi va televizorda avtomatik (standart holatda) yoqilmagan.

Nazorat foydalanuvchi qo‘lida: Mazkur funksiyalarni yoqish yoki o‘chirish to‘liq foydalanuvchining ixtiyorida. Har bir xaridor televizor sozlamalari orqali istalgan vaqtda berilgan roziligini qaytarib olishi mumkin.

Ekrandan rasm yoki video olinmaydi: ACR tizimi faqat audiofingerprinting (ovoz izi) yordamida ko‘rilayotgan kontent turini aniqlaydi. Tizim ekran skrinshotlari, video yozuvlar yoki xonadagi ovozlarni yig‘maydi.

LG xulosasi

LG Electronics foydalanuvchilarning konfidensialligi va shaxsiy daxlsizligini ta’minlash mahsulot ishlab chiqishdagi eng asosiy tamoyillardan biri ekanini ta’kidlab, auditoriyani noaniq va tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmaslikka chaqiradi. Kompaniya ma’lumotlar xavfsizligi va shaffoflikni doimiy ravishda oshirib borishini ma’lum qildi.

LG Electronics UzbekistanACR texnologiyasiLG Smart TVshaxsiy ma’lumotlar xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Starship kiyimini Mechazilla yordamida tutishga hozirlik koʻrmoqdaSpaceX Starship kiyimini Mechazilla yordamida tutishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 02:53Olimlar Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar izlarini qidirishni taklif qilishdiOlimlar Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar izlarini qidirishni taklif qilishdiBugun, 01:29SpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiSpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiBugun, 00:52Realme 16 Pro Harry Potter Edition smartfoni rasman namoyish etildiRealme 16 Pro Harry Potter Edition smartfoni rasman namoyish etildiBugun, 00:21Sunʼiy intellekt qabristoni: yopilib ketgan yirik startaplar va loyihalarSunʼiy intellekt qabristoni: yopilib ketgan yirik startaplar va loyihalarBugun, 00:20Xitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchilarni quvib yetmoqdaXitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchilarni quvib yetmoqdaKecha, 23:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi