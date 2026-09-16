Xiaomi, Oppo, Vivo va Honor birgalikda fayl uzatish standartini joriy qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi, Oppo, Vivo va Honor brendlari Tap to Transfer nomli yangi texnik standartni joriy qildi, bu esa qurilmalar o'rtasida bir teginish orqali fayl uzatish imkonini beradi.
- Bu funksiya NFC va Wi-Fi orqali P2P-ulanishga asoslangan bo'lib, qo'shimcha ilovalar talab qilmaydi va mobil trafigini sarflamaydi.
- Ushbu texnologiya joriy yilning oktyabr o'rtalaridan boshlab tizimli yangilanishlar orqali mos keluvchi qurilmalarga taqdim etiladi.
Smartfonlar bozoridagi yetakchi brendlar oʻzaro maʼlumot almashish jarayonini tubdan soddalashtiruvchi yangi texnologiyani taqdim etdi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Inter-Transfer Alliance alyansi Xiaomi, Oppo, Vivo va Honor qurilmalari oʻrtasida birgina teginish orqali fayl uzatish imkonini beruvchi Tap to Transfer texnik standartini eʼlon qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yangi funksiya foydalanuvchilarga kundalik hayotda katta hajmdagi maʼlumotlarni tezkor va ortiqcha qadamlarsiz ulashish imkonini beradi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu yechim turli ekotizimdagi smartfonlar oʻrtasidagi oʻzaro aloqani yanada qulay bosqichga olib chiqadi.
Ishlash tamoyili va texnik imkoniyatlarTap to Transfer standarti ikkita asosiy texnologiya — NFC va Wi-Fi orqali toʻgʻridan-toʻgʻri P2P-ulanish kombinatsiyasiga asoslangan. Qurilmalarni oʻzaro bogʻlash uchun foydalanuvchilar ularning orqa panelini bir-biriga tekkizishi kifoya qiladi.
Shundan soʻng smartfonlar aloqani avtomatik ravishda tasdiqlaydi va maʼlumotlar yuqori tezlikdagi Wi-Fi kanali orqali uzatila boshlaydi. Jarayon uchun hech qanday qoʻshimcha ilova oʻrnatish talab etilmaydi, bu esa foydalanuvchi vaqtini sezilarli darajada tejaydi.
Afzalliklari va kelgusi rejalarIshlab chiquvchilarning maʼlumot berishicha, Tap to Transfer tashqi tarmoqqa bogʻlanmagan holda ishlaydi va mobil trafigini sarflamaydi. Bu xususiyat ayniqsa yirik hajmdagi fotosuratlar va videolarni internet yoki cheklovsiz uzatishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Yangi texnologiya Xiaomi, Oppo, Vivo va Honor muhandislik guruhlari tomonidan birgalikda ishlab chiqilib, sinovdan oʻtkazilgan. Birinchi mos keluvchi qurilmalar ushbu funksiyani joriy yilning oktyabr oyi oʻrtalaridan boshlab tizimli yangilanishlar orqali qabul qila boshlaydi.
Izohlar 0
…