Xiaomi, Oppo, Vivo va Honor birgalikda fayl uzatish standartini joriy qildi

·20·Texno
Xiaomi, Oppo, Vivo va Honor birgalikda fayl uzatish standartini joriy qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi, Oppo, Vivo va Honor brendlari Tap to Transfer nomli yangi texnik standartni joriy qildi, bu esa qurilmalar o'rtasida bir teginish orqali fayl uzatish imkonini beradi.
  • Bu funksiya NFC va Wi-Fi orqali P2P-ulanishga asoslangan bo'lib, qo'shimcha ilovalar talab qilmaydi va mobil trafigini sarflamaydi.
  • Ushbu texnologiya joriy yilning oktyabr o'rtalaridan boshlab tizimli yangilanishlar orqali mos keluvchi qurilmalarga taqdim etiladi.

Smartfonlar bozoridagi yetakchi brendlar oʻzaro maʼlumot almashish jarayonini tubdan soddalashtiruvchi yangi texnologiyani taqdim etdi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Inter-Transfer Alliance alyansi Xiaomi, Oppo, Vivo va Honor qurilmalari oʻrtasida birgina teginish orqali fayl uzatish imkonini beruvchi Tap to Transfer texnik standartini eʼlon qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yangi funksiya foydalanuvchilarga kundalik hayotda katta hajmdagi maʼlumotlarni tezkor va ortiqcha qadamlarsiz ulashish imkonini beradi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu yechim turli ekotizimdagi smartfonlar oʻrtasidagi oʻzaro aloqani yanada qulay bosqichga olib chiqadi.

Ishlash tamoyili va texnik imkoniyatlar

Tap to Transfer standarti ikkita asosiy texnologiya — NFC va Wi-Fi orqali toʻgʻridan-toʻgʻri P2P-ulanish kombinatsiyasiga asoslangan. Qurilmalarni oʻzaro bogʻlash uchun foydalanuvchilar ularning orqa panelini bir-biriga tekkizishi kifoya qiladi.

Shundan soʻng smartfonlar aloqani avtomatik ravishda tasdiqlaydi va maʼlumotlar yuqori tezlikdagi Wi-Fi kanali orqali uzatila boshlaydi. Jarayon uchun hech qanday qoʻshimcha ilova oʻrnatish talab etilmaydi, bu esa foydalanuvchi vaqtini sezilarli darajada tejaydi.

Afzalliklari va kelgusi rejalar

Ishlab chiquvchilarning maʼlumot berishicha, Tap to Transfer tashqi tarmoqqa bogʻlanmagan holda ishlaydi va mobil trafigini sarflamaydi. Bu xususiyat ayniqsa yirik hajmdagi fotosuratlar va videolarni internet yoki cheklovsiz uzatishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yangi texnologiya Xiaomi, Oppo, Vivo va Honor muhandislik guruhlari tomonidan birgalikda ishlab chiqilib, sinovdan oʻtkazilgan. Birinchi mos keluvchi qurilmalar ushbu funksiyani joriy yilning oktyabr oyi oʻrtalaridan boshlab tizimli yangilanishlar orqali qabul qila boshlaydi.

XiaomiOppoVivoHonorTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiiPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiBugun, 12:25LG Smart TV foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladimi? Kompaniya tarqalgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiLG Smart TV foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladimi? Kompaniya tarqalgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiBugun, 11:22iPhone 15 ekranidagi chiziqlar boʻyicha Apple kompaniyasiga nisbatan tekshiruv boshlandiiPhone 15 ekranidagi chiziqlar boʻyicha Apple kompaniyasiga nisbatan tekshiruv boshlandiBugun, 11:21SpaceX Starship kiyimini Mechazilla yordamida tutishga hozirlik koʻrmoqdaSpaceX Starship kiyimini Mechazilla yordamida tutishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 02:53Olimlar Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar izlarini qidirishni taklif qilishdiOlimlar Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar izlarini qidirishni taklif qilishdiBugun, 01:29SpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiSpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiBugun, 00:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi