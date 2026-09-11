436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?

·153·Dunyo
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?

Pokistonning Mardan shahrida tashqi ko‘rinishi va ulkan jussasi bilan ko‘pchilik e’tiborini tortayotgan Arbob Xizr Hayot yashaydi. Internetda u Xon Bobo taxallusi bilan mashhur. 34 yoshli erkakning bo‘yi 190 santimetr, vazni esa 436 kiloga yetadi. U o‘z gavdasidan uyalmasligini, aksincha, faxrlanishini va o‘zini dunyodagi eng kuchli inson deb hisoblashini aytadi.

Nima uchun Xon Bobo o‘zini pahlavon deb biladi?

Ijtimoiy tarmoqlarda Xon Boboning traktorni bir qo‘li bilan tortayotgani aks etgan videolar tarqalgan. Uning o‘zi buni yengil chigalyozdi mashqi deb hisoblaydi.

Pokistonlik erkak jurnalistlarga bergan intervyusida 2012 yilda Yaponiyada o‘tgan og‘ir atletika musobaqasida qatnashganini aytgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, o‘sha yerda 5000 kilogramm toshni ko‘targan. Xon Bobo hatto Halk ham buncha og‘irlikni ko‘tara olmagan bo‘lardi, deb ta’kidlagan.

436 kilogramm vazn qanday paydo bo‘lgan?

Xon Bobo 18 yoshgacha oddiy yigitdek ko‘ringan. Keyin uning vazni keskin oshib bora boshlagan. Shifokorlarga murojaat qilish o‘rniga u yanada kattaroq bo‘lishga qaror qilgan va kuchaytirilgan ovqatlanish tartibiga o‘tgan.

Hozir uning kunlik ratsionidagi kaloriyalar miqdori 10 mingdan oshadi. Nonushta vaqtida u bir o‘tirishda 36 ta tuxum, 4 ta tovuq va 3 kilogramm qizil go‘sht iste’mol qiladi. Bularning barchasini 5 litr sut bilan ichib yuboradi.

Bo‘ynida medallari bo‘lgan, qora kiyimdagi juda yirik jussali erkak o‘tiribdi.

Erkakning aytishicha, ortiqcha vazn unga katta noqulaylik tug‘dirmaydi. Asosiy muammo transportda: u oddiy mashinaga sig‘maydi. Shu bois Xon Bobo ulkan yo‘ltanlamas avtomobil sotib olgan.

U Mardan shahrida mashhur shaxsga aylangan. O‘tkinchilar u bilan suratga tushishni so‘rashadi, mahalliy telekanallar esa uni muntazam suhbatga taklif qiladi.

U ringga chiqmoqchi

Xon Bobo kelajagini sport bilan bog‘laydi. U ringga chiqib, kurashchi bo‘lishni va restling musobaqalarida g‘alaba qozonishni rejalashtirmoqda. Uning ishonchicha, ulkan jussasi va kuchi unga muvaffaqiyat qozonishda yordam beradi.

Biroq uning kuchiga hamma ham ishonavermaydi. Mutaxassislar Xon Bobo ishtirokidagi videolarni o‘rganib, uning kiyinishiga e’tibor qaratgan. U doim keng, xalatga o‘xshash kiyim kiyib yuradi. Ayrim kadrlarda ko‘krak va yelkalarida maxsus qoplamalar borligi ko‘rinadi. Ular gavdaning yuqori qismini kattaroq ko‘rsatishi va qorinni yashirishi mumkin. Shu sababli uning haqiqiy gavda o‘lchamlari aniq emas.

Xon Boboning 5 tonna yuk ko‘targani haqidagi rekordi ham mutaxassislar tomonidan shubha ostiga olingan. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari esa unga avval sog‘lig‘iga e’tibor berish, keyin ringda o‘z kuchini sinab ko‘rishni maslahat qilmoqda.

Xon Bobo bilan bog‘liq holatdan tashqari, Indoneziyada ham ortiqcha vazn bilan bog‘liq boshqa bir voqea kuzatilgan. U yerda 10 yoshli bolaning vazni 192 kilogrammni tashkil etadi. Bola uchun bu vazn g‘urur emas, balki salomatligi bilan bog‘liq jiddiy muammoga aylangan.

Xon BoboPokistonMardanYaponiya atletika musobaqasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Malika Diananing mashhur “qasos ko‘ylagi” auksionga qo‘yiladiMalika Diananing mashhur “qasos ko‘ylagi” auksionga qo‘yiladiBugun, 18:42Italiya Zelenskiydan tinchlik muzokaralari stolidan joy talab qildi...Italiya Zelenskiydan tinchlik muzokaralari stolidan joy talab qildi...Bugun, 18:31«Qozog‘istonga eshiklar yopildi»: Astananing «Yevrovideniye» bo‘yicha arizasi rad etildi«Qozog‘istonga eshiklar yopildi»: Astananing «Yevrovideniye» bo‘yicha arizasi rad etildiBugun, 17:50ChatGPT Keniyada minglab insonni daromadsiz qoldirdiChatGPT Keniyada minglab insonni daromadsiz qoldirdiBugun, 17:33Modi Putinni «Bharat Mandapam»da kutib oldi va kutilmagan sovg‘a berdiModi Putinni «Bharat Mandapam»da kutib oldi va kutilmagan sovg‘a berdiBugun, 17:22«Davlat to‘ntarishi» ayblovi olib tashlandi: Sud Kamchibek Tashiyevga shov-shuvli hukm chiqardi«Davlat to‘ntarishi» ayblovi olib tashlandi: Sud Kamchibek Tashiyevga shov-shuvli hukm chiqardiBugun, 17:09
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi