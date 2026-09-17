Timsohlar yashaydigan daryoda Olimpiada musobaqalari o‘tkaziladi

·45·Dunyo
Timsohlar yashaydigan daryoda Olimpiada musobaqalari o‘tkaziladi

2032 yilgi Olimpiada o‘yinlarida eshkak eshish musobaqalarini timsohlar yashaydigan Fitsroy daryosida o‘tkazish rejalashtirilmoqda. Bu haqda «The Athletic» xabar berdi.

Qayd etilishicha, Xalqaro Olimpiya qo‘mitasi mazkur daryoni musobaqalar o‘tkaziladigan joylardan biri sifatida tasdiqlagan.

Avvalroq 2032 yilgi Brisben Olimpiada va Paralimpiadasi uchun sport infratuzilmasini qurish hamda modernizatsiya qilishga mas’ul GIICA tashkiloti Fitsroy daryosini kanoe va baydarka bahslari uchun mos deb topgan. Mutaxassislar daryoning asosiy parametrlarini o‘rganib, uning xalqaro sport federatsiyasi talablariga javob berishini bildirgan.

Biroq hududda timsohlar mavjudligi xavfsizlik masalasini kun tartibiga olib chiqmoqda. Kvinslend bosh vaziri Devid Krissafulli mintaqaviy hokimiyat sportchilar va tomoshabinlar xavfsizligini ta’minlash uchun tegishli choralar ko‘rishini ma’lum qilgan.

Fitsroy daryosida Avstraliya terma jamoasi eshkak eshuvchilari muntazam mashg‘ulot o‘tkazib keladi. Shuningdek, bu yerda universitetlar o‘rtasidagi musobaqalar ham tashkil etib turiladi.

2032 yilgi yozgi Olimpiada Avstraliyaning Brisben shahrida bo‘lib o‘tadi. Musobaqalarning ayrim turlarini shahardan tashqaridagi hududlarda, jumladan, mintaqaviy markazlarda o‘tkazish ko‘zda tutilgan.

Fitsroy daryosi Kvinslenddagi yirik suv havzalaridan biri bo‘lib, tabiiy landshafti va timsohlar yashaydigan hududlardan biri ekani bilan ham tanilgan.

2032 OlіmpiyadaFitsroy daryosiGIICAKvinslend
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda ota-qizning to‘ydagi raqsi internetda ommalashdi (video)Qozog‘istonda ota-qizning to‘ydagi raqsi internetda ommalashdi (video)Bugun, 15:59Hindistonda mehmonxonada sakkiz oy faoliyat yuritgan soxta politsiya bo‘limi fosh etildiHindistonda mehmonxonada sakkiz oy faoliyat yuritgan soxta politsiya bo‘limi fosh etildiBugun, 15:52Hindiston AQSHni Rossiya va Eron sanksiyalari oqibatlaridan keskin ogohlantirdiHindiston AQSHni Rossiya va Eron sanksiyalari oqibatlaridan keskin ogohlantirdiBugun, 15:43Buyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBuyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBugun, 15:36"Oddiy tangalar" deb o‘ylagan 18 yoshli yigit aslida devor ichidan millionlab yevrolik oltin topdi"Oddiy tangalar" deb o‘ylagan 18 yoshli yigit aslida devor ichidan millionlab yevrolik oltin topdiBugun, 15:31Isroil falastinliklarning uylarini buzish uchun «ImiSight» neyron tarmog‘ini ishlatmoqdaIsroil falastinliklarning uylarini buzish uchun «ImiSight» neyron tarmog‘ini ishlatmoqdaBugun, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi