Yevropaning eng keksa erkagi 112 yoshida vafot etdi

·40·Dunyo
Yevropaning eng keksa erkagi 112 yoshida vafot etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiyalik Vitantonio Lovallo 112 yoshida vafot etdi va shu tariqa Yevropaning eng keksa erkagi unvoniga ega bo'ldi.
  • U 1914 yilda tug‘ilgan bo‘lib, rasmiy hujjatlarda 28 mart, o‘zi va oilasi esa 25 martda tug‘ilganini ta’kidlagan.
  • Ikkinchi jahon urushi davrida harbiy asirga olingan Lovallo urushdan keyin ona yurtiga qaytib, umrining katta qismini Sarnelli qishlog‘ida o‘tkazgan.

Italiyalik Vitantonio Lovallo 112 yoshida vafot etdi. U vafotiga qadar Yevropada yashagan eng keksa erkak hisoblangan. Bu haqda «Corriere della Sera», ANSA va Gerontology Research Group xabar berdi.

Lovallo Italiyaning janubidagi Bazilikata viloyati, Potensa provinsiyasiga qarashli Avilyano kommunasidagi Sarnelli qishlog‘ida yashagan. U 1914 yilda tug‘ilgan va 2026 yil mart oyida 112 yoshini nishonlagan.

Rasmiy hujjatlarda uning tug‘ilgan sanasi 1914 yil 28 mart deb ko‘rsatilgan. Biroq Lovallo va uning oilasi uni aslida 25 mart kuni tug‘ilganini ta’kidlagan. Gerontology Research Group ma’lumotlariga ko‘ra, tug‘ilganlikni ro‘yxatdan o‘tkazishdagi kechikish tufayli ushbu farq yuzaga kelgan.

Lovallo yoshligida cho‘pon va xachir haydovchisi bo‘lib ishlagan. Ikkinchi jahon urushi vaqtida harbiy xizmatga chaqirilgan va 1943 yil sentyabridan keyin Gretsiyada nemis qo‘shinlari tomonidan asirga olingan. Keyinchalik u Germaniyadagi harbiy asirlar lageriga deportatsiya qilingan va 1945 yil 8 may kuni ozod etilgan.

Urushdan keyin Lovallo ona yurti Bazilikataga qaytib, umrining katta qismini Sarnellida o‘tkazgan. Uning uch nafar farzandi — ikki qizi va bir o‘g‘li bor edi.

Ikki yosh kishi shlyapa kiygan keksaning yonida tabassum bilan turibdi.

Avilyano meri Juzeppe Mekka Lovalloning vafoti munosabati bilan uning hayotini sodda, kuch-g‘ayratli va oilasi hamda ona zaminiga mehr bilan o‘tgan uzoq umr sifatida ta’riflagan.

Vitantonio Lovallo 2026 yil 15 sentyabr kuni Avilyanoda 112 yoshida vafot etdi. Uning dafn marosimi 17 sentyabr kuni Sarnelli qishlog‘idagi San-Vinchenso Ferrer cherkovida o‘tkazilishi belgilangan.

Lovalloning vafotidan so‘ng Yevropadagi eng keksa erkak maqomi 111 yoshli portugaliyalik Joakim Varelaga o‘tdi. U 1915 yil 1 iyunda tug‘ilgan va uning yoshi Gerontology Research Group tomonidan tasdiqlangan.

Shu bilan birga, Yevropadagi eng keksa inson 117 yoshli britanik Etel Katerxem hisoblanadi. U 1909 yil 21 avgustda tug‘ilgan. Gerontology Research Group ma’lumotlariga ko‘ra, Varela Yevropadagi eng keksa insonlar ro‘yxatida 31 nafar ayoldan keyin 32-o‘rinda turadi.

Vitantonio LovalloGerontology Research GroupSarnelliBazilikata
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston AQSHni Rossiya va Eron sanksiyalari oqibatlaridan keskin ogohlantirdiHindiston AQSHni Rossiya va Eron sanksiyalari oqibatlaridan keskin ogohlantirdiBugun, 15:43Buyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBuyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBugun, 15:36"Oddiy tangalar" deb o‘ylagan 18 yoshli yigit aslida devor ichidan millionlab yevrolik oltin topdi"Oddiy tangalar" deb o‘ylagan 18 yoshli yigit aslida devor ichidan millionlab yevrolik oltin topdiBugun, 15:31Isroil falastinliklarning uylarini buzish uchun «ImiSight» neyron tarmog‘ini ishlatmoqdaIsroil falastinliklarning uylarini buzish uchun «ImiSight» neyron tarmog‘ini ishlatmoqdaBugun, 15:31Timsohlar yashaydigan daryoda Olimpiada musobaqalari o‘tkaziladiTimsohlar yashaydigan daryoda Olimpiada musobaqalari o‘tkaziladiBugun, 15:28Har kuni 15 daqiqa kitob o‘qing va pul ishlang: Singapurda noodatiy tashabbus yo‘lga qo‘yildiHar kuni 15 daqiqa kitob o‘qing va pul ishlang: Singapurda noodatiy tashabbus yo‘lga qo‘yildiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi