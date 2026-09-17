Buyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchi

·6·Texno
Buyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buyuk Britaniya stratosferada uzoq vaqt uchib yura oladigan uchuvchisiz apparatlar yordamida internet tarqatish tizimini yaratmoqda.
  • Britaniyaning ARIA agentligi ushbu Enduring Atmospheric Platforms dasturi uchun 94 million dollar ajratdi va hozirda 18 ta turli ishlanmalar moliyalashtirilmoqda.

Buyuk Britaniya global miqyosda ommalashgan Starlink kabi sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimlariga oʻziga xos muqobil yaratish ustida ish boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu safar asosiy eʼtibor stratosferada haftalab uchib yura oladigan balandlikdagi uchuvchisiz apparatlarga qaratilmoqda. Ushbu tashabbus mamlakat hududida hamda yerusti infratuzilmasi mavjud boʻlmagan boshqa hududlarda aloqa va internet barqarorligini taʼminlashda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Britaniyaning istiqbolli tadqiqotlar va ixtirolar agentligi ARIA mazkur yoʻnalishdagi Enduring Atmospheric Platforms dasturi uchun 94 million dollar mablagʻ ajratdi. Hozirda ushbu loyiha doirasida 18 ta turli ishlanmalar moliyalashtirilmoqda. Dastur uch yarim yilga moʻljallangan boʻlib, u uch bosqichdan iborat: avval asosiy texnologiyalar yaratiladi, keyinchalik tayyor tizimlar integratsiya qilinib sinovdan oʻtkaziladi va yakunda amaliy joriy etish bosqichiga oʻtiladi.

Stratosferadagi psevdospudniklar imkoniyatlari

Loyihaning asosiy mohiyati HAPS deb nomlanuvchi balandlikdagi psevdospudniklarni qoʻllashdan iborat. Taxminan 19 kilometr balandlikda harakatlanuvchi bu uchish apparatlari minglab sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarmasdan turib, yirik hududlarni internet va uyali aloqa bilan taʼminlash kabi vazifalarni bajarishi koʻzda tutilgan. Dasturning bosh maqsadlaridan biri quvvati 300 W boʻlgan telekommunikatsiya uskunalarini koʻtarib yuruvchi hamda berilgan hududda kamida bir hafta uzluksiz qolola oladigan platformani yaratishdir.

Mutaxassislar va startaplar turli muhandislik yechimlarini taklif qilmoqda. Masalan, Menapia startapi Carousel loyihasini ilgari surayotgan boʻlib, u taxminan 19 km balandlikda ishlaydigan va butun Buyuk Britaniya hududini qamrab olishga qodir dronlar tarmogʻini nazarda tutadi. VFP Aerospace kompaniyasi esa boshqacha konsepsiyani rivojlantirib, bitta apparatning oʻta uzoq avtonomligiga tayanmagan holda, biri quvvat olish uchun qaytganda uning oʻrnini avtomatik ravishda boshqasi egallaydigan uzluksiz almashinuv tizimini taklif qilmoqda. Bunday dronlarning taxminiy narxi 67 ming dollarni tashkil etadi.

Noanʼanaviy yechimlar va kelajak istiqbollari

Loyihaning texnik qismi faqatgina qurilmalar dizayni bilan cheklanib qolmay, energiyani simsiz uzatish masalalarini ham oʻz ichiga oladi. Scalable Laser kompaniyasi quvvatli lazerni va fotoelektr qabul qilgichlarni qoʻllagan holda ozuqa berish tizimini ishlab chiqmoqda. Space Solar Engineering esa energiyani radiochastota va mikrotoʻlqinli nurlanish orqali uzatish yoʻllarini tadqiq qilmoqda. Eng noodatiy goyalardan birini taqdim etgan Bat universiteti tadqiqotchilari balanddagi apparatlarning uchish davomiyligini oshirish uchun ob-havo jarayonlari va relyef tufayli yuzaga keladigan atmosfera gravitatsion toʻlqinlaridan foydalanishni maqsad qilgan.

ARIA agentligi quyosh batareyalarida ishlaydigan samolyotlardan tortib, anʼanaviy vintlar oʻrniga aylanuvchi qanotlarga ega eksperimental qurilmalargacha boʻlgan turli konstruksiyalarni koʻrib chiqmoqda. Kelgusida bunday tizimlar osmondagi haqiqiy aloqa minoralariga aylanib, ulkan hududlarni murakkab sunʼiy yoʻldosh guruhlarisiz ham yuqori tezlikdagi aloqa bilan taʼminlay olishi kutilmoqda.

StarlinkInternetTexnologiyaBuyuk BritaniyaDron
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘g‘irlik, yolg‘on:OpenAI o‘z sun’iy intellektlarining dahshatli xatti-harakatlarini tan oldiO‘g‘irlik, yolg‘on:OpenAI o‘z sun’iy intellektlarining dahshatli xatti-harakatlarini tan oldiBugun, 15:20«Maxfiy muloqot!»: Sun’iy intellektlar inson tushunmaydigan o‘z tilini ixtiro qildi«Maxfiy muloqot!»: Sun’iy intellektlar inson tushunmaydigan o‘z tilini ixtiro qildiBugun, 13:46ColorOS faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdiColorOS faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdiBugun, 12:52Xitoy oʻzining Starlink muqobili SatNet orbitasiga yangi sunʼiy yoʻldoshlarni chiqardiXitoy oʻzining Starlink muqobili SatNet orbitasiga yangi sunʼiy yoʻldoshlarni chiqardiBugun, 12:27Xiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardiXiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardiBugun, 11:59iPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdiiPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdiBugun, 11:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi