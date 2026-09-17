Yasin Bunu Saudiya Arabistonida navbatdagi superseyvini namoyish etdi

·16·Sport
Yasin Bunu Saudiya Arabistonida navbatdagi superseyvini namoyish etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni chempionatining yettinchi turida «Al-Hilol» darvozaboni Yasin Bunu «Al-Taawoun»ga qarshi oʻyinda turning eng yaxshi seyvi deb topilgan ajoyib harakatni amalga oshirdi.
  • Marokashlik darvozabonning bu seyvi jamoasining 6:0 hisobidagi gʻalabasiga hissa qoʻshdi va uning «Al-Hilol» safidagi ishonchli oʻyinini koʻrsatdi.
  • Buning mahorati 2022-yilgi jahon chempionatida ham namoyish etilgan boʻlib, u yerda Marokashning tarixiy natijasiga hissa qoʻshgan edi.

Saudiya Arabistoni chempionatining yettinchi turida «Al-Hilol» darvozaboni Yasin Bunu navbatdagi yorqin harakati bilan jamoatchilik eʼtiborini tortdi. «Al-Taawoun» klubiga qarshi kechgan bahsda marokashlik tajribali darvozabon oʻz mahoratini yana bir bor namoyish etib, jamoasining yirik 6:0 hisobidagi gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va sport nashrlari xabar berishicha, uchrashuv davomida mezbonlar futbolchisi jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yoʻllagan. Toʻp yuqori tezlikda darvoza toʻriga qarab ketayotgan bir paytda, Bunu oʻta chaqqonlik bilan uni qaytarishga muvaffaq boʻlgan va muxlislarni hayratda qoldirgan.

Superseyv va liganing eʼtirofi

Mazkur epizod shunchaki eʼtibordan chetda qolmadi. Roshn Saudi Pro-ligasi tashkilotchilari Yasin Bununing bu seyvini turning eng yaxshi qutqaruvi deb topishdi. Mutaxassislar darvozabonning vaziyatni oldindan oʻqiy olishi va oʻta ogʻir nuqtadan toʻpni qaytara olganini yuqori baholashdi.

Ushbu ishonchli oʻyin faqatgina bitta uchrashuv bilan cheklanib qolmaydi. Bunu Saudiya Arabistoni chempionatida oʻzini eng ishonchli posbonlardan biri sifatida koʻrsatib kelmoqda va uning harakatlari «Al-Hilol» himoyasiga yanada koʻproq ishonch bagʻishlamoqda.

Jahon chempionatidagi esdaliklar

Marokashlik futbolchining bunday mahorati futbol muxlislariga yaxshi tanish. U Qatarda boʻlib oʻtgan oxirgi jahon chempionatining 1/8 finalida Niderlandiya terma jamoasiga qarshi bahsda ham shunday moʻjizaviy harakatlarni amalga oshirib, butun dunyoga tanilgan edi.

Oʻsha mundialda Bunu penaltilar seriyasida va oʻyin davomida muhim zarbalarni qaytarib, Marokash terma jamoasining tarixiy natija qayd etishida asosiy qahramonlardan biriga aylangandi. Hozirda esa u xuddi shu darajadagi mahoratini «Al-Hilol» safida namoyish etishda davom etmoqda.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday hal qiluvchi seyvlar va barqaror oʻyin darvozabonning klubdagi mavqeini yanada mustahkamlaydi. Yasin Bunu oʻzining yuqori saviyasini har bir oʻyinda isbotlab, Saudiya maydonlaridagi eng yorqin yulduzlardan biri boʻlib qolmoqda.

Yasin BunuAl-HilolSaudiya Pro-ligasiFutbolMarokash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiO‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiBugun, 22:16Husanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaHusanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaBugun, 22:14Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Bugun, 22:02Vinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaVinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaBugun, 21:37Debbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildiDebbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildiBugun, 21:17«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdi«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng