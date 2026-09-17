Yasin Bunu Saudiya Arabistonida navbatdagi superseyvini namoyish etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistoni chempionatining yettinchi turida «Al-Hilol» darvozaboni Yasin Bunu «Al-Taawoun»ga qarshi oʻyinda turning eng yaxshi seyvi deb topilgan ajoyib harakatni amalga oshirdi.
- Marokashlik darvozabonning bu seyvi jamoasining 6:0 hisobidagi gʻalabasiga hissa qoʻshdi va uning «Al-Hilol» safidagi ishonchli oʻyinini koʻrsatdi.
- Buning mahorati 2022-yilgi jahon chempionatida ham namoyish etilgan boʻlib, u yerda Marokashning tarixiy natijasiga hissa qoʻshgan edi.
Saudiya Arabistoni chempionatining yettinchi turida «Al-Hilol» darvozaboni Yasin Bunu navbatdagi yorqin harakati bilan jamoatchilik eʼtiborini tortdi. «Al-Taawoun» klubiga qarshi kechgan bahsda marokashlik tajribali darvozabon oʻz mahoratini yana bir bor namoyish etib, jamoasining yirik 6:0 hisobidagi gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va sport nashrlari xabar berishicha, uchrashuv davomida mezbonlar futbolchisi jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yoʻllagan. Toʻp yuqori tezlikda darvoza toʻriga qarab ketayotgan bir paytda, Bunu oʻta chaqqonlik bilan uni qaytarishga muvaffaq boʻlgan va muxlislarni hayratda qoldirgan.
Superseyv va liganing eʼtirofiMazkur epizod shunchaki eʼtibordan chetda qolmadi. Roshn Saudi Pro-ligasi tashkilotchilari Yasin Bununing bu seyvini turning eng yaxshi qutqaruvi deb topishdi. Mutaxassislar darvozabonning vaziyatni oldindan oʻqiy olishi va oʻta ogʻir nuqtadan toʻpni qaytara olganini yuqori baholashdi.
Ushbu ishonchli oʻyin faqatgina bitta uchrashuv bilan cheklanib qolmaydi. Bunu Saudiya Arabistoni chempionatida oʻzini eng ishonchli posbonlardan biri sifatida koʻrsatib kelmoqda va uning harakatlari «Al-Hilol» himoyasiga yanada koʻproq ishonch bagʻishlamoqda.
Jahon chempionatidagi esdaliklarMarokashlik futbolchining bunday mahorati futbol muxlislariga yaxshi tanish. U Qatarda boʻlib oʻtgan oxirgi jahon chempionatining 1/8 finalida Niderlandiya terma jamoasiga qarshi bahsda ham shunday moʻjizaviy harakatlarni amalga oshirib, butun dunyoga tanilgan edi.
Oʻsha mundialda Bunu penaltilar seriyasida va oʻyin davomida muhim zarbalarni qaytarib, Marokash terma jamoasining tarixiy natija qayd etishida asosiy qahramonlardan biriga aylangandi. Hozirda esa u xuddi shu darajadagi mahoratini «Al-Hilol» safida namoyish etishda davom etmoqda.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday hal qiluvchi seyvlar va barqaror oʻyin darvozabonning klubdagi mavqeini yanada mustahkamlaydi. Yasin Bunu oʻzining yuqori saviyasini har bir oʻyinda isbotlab, Saudiya maydonlaridagi eng yorqin yulduzlardan biri boʻlib qolmoqda.
Izohlar 0
…