Husanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugun tunda Angliya Liga kubogining 3-bosqichida «Manchester Siti»
- «Norvich»ga qarshi o‘ynaydi.
- Ushbu o‘yinda O‘zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov ilk daqiqalardan asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda.
- Bu o‘zbek futboli uchun jahon sahnasida yangi sahifa ochuvchi tarixiy voqea bo‘lib, Husanovning APL va Chempionlar ligasi uchun asosiy tarkibga kirib olishiga katta imkoniyat yaratadi.
Angliya futbolida kubok bahslarining qaynoq pallasi boshlanmoqda va butun o‘zbekistonlik futbol ishqibozlarining diqqat-e’tibori bugun tunda Manchester shahriga qaratiladi. Angliya Liga kubogining (Carabao Cup) 3-bosqichi doirasida amaldagi chempion «Manchester Siti» o‘z maydonida «Norvich» klubiga qarshi bahs olib boradi. Toshkent vaqti bilan soat 23:30 da start oladigan ushbu to‘qnashuv oldidan manchesterliklarning bugungi o‘yin uchun kutilayotgan asosiy tarkibi e’lon qilindi va unda milliy futbolimiz tarixida yangi sahifa ochuvchi tarixiy o‘zgarish aks etdi: O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov ilk daqiqalardan asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda. O‘tgan mavsumda Angliya Liga kubogi bosh sovrinini boshi uzra baland ko‘targan «shaharliklar» bugun yangi mavsumdagi titul himoyasini aynan Husanov boshchiligidagi yangilangan mudofaa chizig‘i bilan boshlaydi. Murabbiylar shtabi asosiy himoya markazini Husanov, Mark Gehi va Reys uchligiga ishonib topshirishni rejalashtirgan.
Xo‘sh, Enso Mareskaning o‘zbek himoyachisiga bo‘lgan bu yuksak ishonchi ortida qanday taktik rejalar yotibdi, Husanov «Norvich»ning tezkor hujumchilariga qarshi qanday o‘yin ko‘rsata oladi va «Siti» bugungi bahsda o‘z ustunligini qanday isbotlaydi?
«Husanov asosiy tarkibda va chempionlik himoyasi»: O‘yinning bosh urg‘ulari
Angliya Liga kubogi 3-bosqichi markaziy bahsi oldidan muhim ma’lumotlar:
Husanov startda: O‘zbekiston terma jamoasining 22 yoshli mudofaa qo‘rg‘oni Abduqodir Husanov «shaharliklar»ning asosiy tarkibida maydonga tushishga to‘liq tayyorlanmoqda;
Boshlanish vaqti: «Manchester Siti» — «Norvich» qarama-qarshiligi bugun, Toshkent vaqti bilan soat 23:30 da start oladi;
Amaldagi chempion yurishi: O‘tgan mavsumda ushbu nufuzli kubok sohibiga aylangan «Siti» titulni himoya qilish yo‘lidagi ilk rasmiy bahsini o‘tkazadi;
Mudofaa yangilanishi: Jamoa darvozasini tajribali Xeronimo Ruli qo‘riqlaydi, himoya qanotlari va markazida esa Husanov bilan birga Gehi, Reys va Riko Lyuis harakat qiladi.
«Manchester Siti»ning kutilayotgan boshlang‘ich tarkibi
Mareska tanlashi kutilayotgan tarkib chiziqlar bo‘yicha quyidagicha ko‘rinish olgan:
Darvozabon: Xeronimo Ruli;
Himoyachilar: Abduqodir Husanov, Reys, Mark Gehi, Riko Lyuis, Rayan Ait-Nuri;
Yarimhimoyachilar: Mateo Kovachich, Ayub Buaddi, Allan;
Hujumchilar: Iliman Ndiay, Antuan Semenyo.
Taktik tahlil: Husanov uchun bu bahs nega hayotiy ahamiyatga ega?
Sport tahlilchilarining ushbu uchrashuv bo‘yicha xulosalari:
APL va YECHL uchun tramplin: Angliya Liga kubogi bahslaridagi ishonchli va benuqson o‘yin Abduqodir Husanov uchun Premer-liganing markaziy turlari hamda Chempionlar ligasi uchrashuvlarida asosiy tarkibga mustahkam o‘rnashib olish uchun eng katta imkoniyatdir;
Havo va yerdagi yakkakurashlar: «Norvich»ning klassik inglizcha kurashlarga asoslangan o‘yin uslubi Husanovning jismoniy quvvati, ikkinchi qavatdagi ustunligi va to‘pni olib qo‘yish mahoratini sinovdan o‘tkazadi;
To‘p bilan ishlash mahorati: Mareska markaziy himoyachilardan hujumlarni aniq paslar bilan boshlashni talab qilishini inobatga olsak, Husanovning paslar aniqligi va sovuqqonligi bugungi uchrashuvda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Abduqodir Husanovning dunyoning eng kuchli klublaridan biri hisoblangan «Manchester Siti» asosiy tarkibida maydonga tushishi butun o‘zbek futbolining jahon sahnasidagi nufuzi yuqorilayotganining yorqin namunasidir.
Sizningcha, Abduqodir Husanov bugungi kubok bahsida ishonchli o‘yin namoyish etib, o‘zining mudofaadagi yetakchiligini isbotlay oladimi? Uning «Manchester Siti»dagi bu tarixiy starti kelajakda uni APLning eng yaxshi himoyachilari qatoriga olib chiqadimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerining ushbu muhim o‘yini haqidagi qaynoq tahlilni barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…