O‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindi

·38·Sport
O‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston boks terma jamoasi Osiyo o‘yinlarida 11 nafar eng sara sportchi bilan ishtirok etadi, ularning orasida jahon va Olimpiada chempionlari ham bor.
  • Erkaklar jamoasi 6 nafar, ayollar jamoasi esa 5 nafar bokschidan iborat bo‘lib, bosh murabbiylar To‘lqin Qilichev va Elshod Rasulovdir.
  • O‘zbekiston boks federatsiyasi tomonidan tasdiqlangan tarkibda Abdumalik Xalokov jamoa yetakchisi sifatida ko‘rsatilgan.

Qit’aning bosh sport anjumani — Yaponiyaning Aychi-Nagoya shahrida bo‘lib o‘tadigan yozgi Osiyo o‘yinlari startiga sanoqli soatlar qoldi. 19 sentyabr kuni rasman start olib, 4 oktyabrga qadar davom etadigan nufuzli musobaqada milliy sportimiz faxri bo‘lmish charm qo‘lqop ustalarimizning ishtiroki barcha muxlislarning diqqat markazida turibdi. O‘zbekiston boks federatsiyasi matbuot xizmati tomonidan ushbu qit’a miqyosidagi og‘ir va mas’uliyatli sinovda yurtimiz sharafini himoya qiladigan rasmiy tarkib e’lon qilindi. To‘lqin Qilichev boshchiligidagi erkaklar jamoasi va Elshod Rasulov boshqaruvidagi ayollar termasi Osiyo o‘yinlariga jami 11 nafar eng sara sportchi bilan yo‘l olmoqda.

Tarkibdan Olimpiya va jahon chempionlari, shuningdek, xalqaro maydonlarda o‘z zarbalari bilan nom qozongan yosh iste’dodlar joy olgan. Erkaklar o‘rtasidagi bellashuvlarda 6 nafar saralangan bokschi — 55 kg vazndagi Samandar Olimovdan tortib super og‘ir vaznli Jahongir Zokirovgacha ringga ko‘tarilsa, ayollar jamoamiz safida Feruza Kazakova, Nigina O‘ktamova, Navbahor Hamidova singari 5 nafar tajribali va kuchli sportchimiz Osiyo shohsupasi uchun kurashadi.

Xo‘sh, Yaponiyada o‘zbek bokschilarini qanday murosasiz raqiblar kutmoqda, To‘lqin Qilichev tanlagan yangi avlod jangchilari umumjamoa hisobida 1-o‘rinni saqlab qola oladimi va Nagoya ringlarida nechta oltin medal kutilmoqda?

«Nagoya sari 11 jangchi»: O‘zbekiston terma jamoasining to‘liq tarkibi

O‘zbekiston boks federatsiyasi rasman tasdiqlagan ro‘yxat va vazn toifalari:

  • Erkaklar terma jamoasi (6 nafar charm qo‘lqop ustasi):

    • 55 kg: Samandar Olimov

    • 60 kg: Abdumalik Xalokov (Jahon va Olimpiada yulduzi, jamoa yetakchisi)

    • 70 kg: Shavkatjon Boltayev

    • 80 kg: Fazliddin Erkinboyev

    • 90 kg: To‘rabek Xabibullayev

    • +90 kg: Jahongir Zokirov (Super og‘ir vazn quvvati)

    • Bosh murabbiy: To‘lqin Qilichev.

    • Murabbiylar shtabi: Xuan Enrike Steyners, Rahmatjon Ro‘ziohunov, Akmal Hasanov, Davron G‘ofurov, Nodir G‘ulomov, Alimardon Dostonov, Sherzodbek Ahmadjonov.

  • Ayollar terma jamoasi (5 nafar iqtidor sohibasi):

    • 51 kg: Feruza Kazakova

    • 54 kg: Nigina O‘ktamova

    • 60 kg: Sitora Turdibekova

    • 65 kg: Navbahor Hamidova

    • 75 kg: Aziza Zokirova

    • Bosh murabbiy: Elshod Rasulov.

    • Murabbiylar shtabi: Barbaro Fernandez Ximenez, Islom Tojiboyev, Azim Xudayqulov.

«Xalokov boshchiligida yangi era»: Tarkibdagi asosiy o‘zgarishlar

Mutaxassislar va sport tahlilchilari e’tibor qaratgan muhim jihatlar:

  • Vaznlarning optimallashuvi: Yangi tartib va yangilangan vazn toifalarida (55, 70, 80, 90 va +90 kg) murabbiylar shtabi har bir chiziqqa eng yuqori jismoniy formadagi jangchilarni tanlab olgan;

  • Abdumalik Xalokov omili: O‘z texnikasi, estetik harakatlari va aniq zarbalari bilan jahonda tengsiz bo‘lib turgan Abdumalik jamoaga sardorlik qilib, boshqa yoshlarni ham g‘alaba sari ruhlantiradi;

  • Og‘ir vaznlardagi mustahkamlik: 90 kg vaznda To‘rabek Xabibullayev hamda super og‘ir vaznda Jahongir Zokirovning ringga chiqishi raqiblar uchun dahshatli to‘siqqa aylanadi;

  • Kuba maktabi va milliy tajriba: Kubalik murabbiylar Xuan Enrike Steyners va Barbaro Fernandez Ximenezning o‘zbek murabbiylari bilan hamkorligi bokschilarimizning taktik moslashuvchanligini oshirgan.

Ekspertlar xulosasi: Umumjamoa hisobida yana mutlaq yetakchilik bo‘ladimi?

Osiyo o‘yinlaridagi bo‘lajak boks bellashuvlari bo‘yicha tahliliy qarashlar:

  • Asosiy raqobatchilar: Yaponiya, Qozog‘iston, Xitoy va Tailand termalari o‘z kuchli tarkiblari bilan medallar uchun ashaddiy kurash olib boradi, biroq o‘zbek boks maktabining bugungi darajasi bizni mutlaq favorit maqomida ushlab turibdi;

  • Ayollar boksidagi yuksalish: Elshod Rasulov boshchiligidagi qizlarimiz Nigina O‘ktamova va Navbahor Hamidova boshchiligida bir nechta oltin medalni qo‘lga kiritish salohiyatiga ega;

  • Tarixiy an’anani davom ettirish: So‘nggi yillardagi barcha yirik musobaqalarda (Olimpiada va jahon chempionatlari) 1-o‘rinni egallab kelayotgan O‘zbekiston boks jamoasi Aychi-Nagoyada ham o‘z gegemonligini tasdiqlashni maqsad qilgan.

19 sentyabrdan boshlab butun mamlakatimiz nigohi Yaponiya ringlariga qaratiladi va 11 nafar o‘zbek o‘g‘lon va qizlari yana bir bor milliy bayrog‘imizni yuksaklarga ko‘tarish uchun jangga kirishadi.

Sizningcha, bokschilarimiz Yaponiyadagi ushbu Osiyo o‘yinlarida umumjamoa hisobida yana 1-o‘rinni egallab, nechta oltin medal qo‘lga kirita oladi? Qaysi vazn toifasidagi janglarimiz eng shiddatli va qiziqarli bo‘ladi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sporti ixlosmandlari uchun juda muhim bo‘lgan ushbu qaynoq tarkib tahlilini barcha do‘stlaringiz hamda muxlislarga ulashing!

Osiyo o‘yinlariUzbekiston boks federatsiyasiTo‘lqin QilichevAbdumalik Xalokov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yasin Bunu Saudiya Arabistonida navbatdagi superseyvini namoyish etdiYasin Bunu Saudiya Arabistonida navbatdagi superseyvini namoyish etdiBugun, 22:20Husanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaHusanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaBugun, 22:14Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Bugun, 22:02Vinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaVinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaBugun, 21:37Debbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildiDebbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildiBugun, 21:17«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdi«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng