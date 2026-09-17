O‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston boks terma jamoasi Osiyo o‘yinlarida 11 nafar eng sara sportchi bilan ishtirok etadi, ularning orasida jahon va Olimpiada chempionlari ham bor.
- Erkaklar jamoasi 6 nafar, ayollar jamoasi esa 5 nafar bokschidan iborat bo‘lib, bosh murabbiylar To‘lqin Qilichev va Elshod Rasulovdir.
- O‘zbekiston boks federatsiyasi tomonidan tasdiqlangan tarkibda Abdumalik Xalokov jamoa yetakchisi sifatida ko‘rsatilgan.
Qit’aning bosh sport anjumani — Yaponiyaning Aychi-Nagoya shahrida bo‘lib o‘tadigan yozgi Osiyo o‘yinlari startiga sanoqli soatlar qoldi. 19 sentyabr kuni rasman start olib, 4 oktyabrga qadar davom etadigan nufuzli musobaqada milliy sportimiz faxri bo‘lmish charm qo‘lqop ustalarimizning ishtiroki barcha muxlislarning diqqat markazida turibdi. O‘zbekiston boks federatsiyasi matbuot xizmati tomonidan ushbu qit’a miqyosidagi og‘ir va mas’uliyatli sinovda yurtimiz sharafini himoya qiladigan rasmiy tarkib e’lon qilindi. To‘lqin Qilichev boshchiligidagi erkaklar jamoasi va Elshod Rasulov boshqaruvidagi ayollar termasi Osiyo o‘yinlariga jami 11 nafar eng sara sportchi bilan yo‘l olmoqda.
Tarkibdan Olimpiya va jahon chempionlari, shuningdek, xalqaro maydonlarda o‘z zarbalari bilan nom qozongan yosh iste’dodlar joy olgan. Erkaklar o‘rtasidagi bellashuvlarda 6 nafar saralangan bokschi — 55 kg vazndagi Samandar Olimovdan tortib super og‘ir vaznli Jahongir Zokirovgacha ringga ko‘tarilsa, ayollar jamoamiz safida Feruza Kazakova, Nigina O‘ktamova, Navbahor Hamidova singari 5 nafar tajribali va kuchli sportchimiz Osiyo shohsupasi uchun kurashadi.
Xo‘sh, Yaponiyada o‘zbek bokschilarini qanday murosasiz raqiblar kutmoqda, To‘lqin Qilichev tanlagan yangi avlod jangchilari umumjamoa hisobida 1-o‘rinni saqlab qola oladimi va Nagoya ringlarida nechta oltin medal kutilmoqda?
«Nagoya sari 11 jangchi»: O‘zbekiston terma jamoasining to‘liq tarkibi
O‘zbekiston boks federatsiyasi rasman tasdiqlagan ro‘yxat va vazn toifalari:
Erkaklar terma jamoasi (6 nafar charm qo‘lqop ustasi):
55 kg: Samandar Olimov
60 kg: Abdumalik Xalokov (Jahon va Olimpiada yulduzi, jamoa yetakchisi)
70 kg: Shavkatjon Boltayev
80 kg: Fazliddin Erkinboyev
90 kg: To‘rabek Xabibullayev
+90 kg: Jahongir Zokirov (Super og‘ir vazn quvvati)
Bosh murabbiy: To‘lqin Qilichev.
Murabbiylar shtabi: Xuan Enrike Steyners, Rahmatjon Ro‘ziohunov, Akmal Hasanov, Davron G‘ofurov, Nodir G‘ulomov, Alimardon Dostonov, Sherzodbek Ahmadjonov.
Ayollar terma jamoasi (5 nafar iqtidor sohibasi):
51 kg: Feruza Kazakova
54 kg: Nigina O‘ktamova
60 kg: Sitora Turdibekova
65 kg: Navbahor Hamidova
75 kg: Aziza Zokirova
Bosh murabbiy: Elshod Rasulov.
Murabbiylar shtabi: Barbaro Fernandez Ximenez, Islom Tojiboyev, Azim Xudayqulov.
«Xalokov boshchiligida yangi era»: Tarkibdagi asosiy o‘zgarishlar
Mutaxassislar va sport tahlilchilari e’tibor qaratgan muhim jihatlar:
Vaznlarning optimallashuvi: Yangi tartib va yangilangan vazn toifalarida (55, 70, 80, 90 va +90 kg) murabbiylar shtabi har bir chiziqqa eng yuqori jismoniy formadagi jangchilarni tanlab olgan;
Abdumalik Xalokov omili: O‘z texnikasi, estetik harakatlari va aniq zarbalari bilan jahonda tengsiz bo‘lib turgan Abdumalik jamoaga sardorlik qilib, boshqa yoshlarni ham g‘alaba sari ruhlantiradi;
Og‘ir vaznlardagi mustahkamlik: 90 kg vaznda To‘rabek Xabibullayev hamda super og‘ir vaznda Jahongir Zokirovning ringga chiqishi raqiblar uchun dahshatli to‘siqqa aylanadi;
Kuba maktabi va milliy tajriba: Kubalik murabbiylar Xuan Enrike Steyners va Barbaro Fernandez Ximenezning o‘zbek murabbiylari bilan hamkorligi bokschilarimizning taktik moslashuvchanligini oshirgan.
Ekspertlar xulosasi: Umumjamoa hisobida yana mutlaq yetakchilik bo‘ladimi?
Osiyo o‘yinlaridagi bo‘lajak boks bellashuvlari bo‘yicha tahliliy qarashlar:
Asosiy raqobatchilar: Yaponiya, Qozog‘iston, Xitoy va Tailand termalari o‘z kuchli tarkiblari bilan medallar uchun ashaddiy kurash olib boradi, biroq o‘zbek boks maktabining bugungi darajasi bizni mutlaq favorit maqomida ushlab turibdi;
Ayollar boksidagi yuksalish: Elshod Rasulov boshchiligidagi qizlarimiz Nigina O‘ktamova va Navbahor Hamidova boshchiligida bir nechta oltin medalni qo‘lga kiritish salohiyatiga ega;
Tarixiy an’anani davom ettirish: So‘nggi yillardagi barcha yirik musobaqalarda (Olimpiada va jahon chempionatlari) 1-o‘rinni egallab kelayotgan O‘zbekiston boks jamoasi Aychi-Nagoyada ham o‘z gegemonligini tasdiqlashni maqsad qilgan.
19 sentyabrdan boshlab butun mamlakatimiz nigohi Yaponiya ringlariga qaratiladi va 11 nafar o‘zbek o‘g‘lon va qizlari yana bir bor milliy bayrog‘imizni yuksaklarga ko‘tarish uchun jangga kirishadi.
Sizningcha, bokschilarimiz Yaponiyadagi ushbu Osiyo o‘yinlarida umumjamoa hisobida yana 1-o‘rinni egallab, nechta oltin medal qo‘lga kirita oladi? Qaysi vazn toifasidagi janglarimiz eng shiddatli va qiziqarli bo‘ladi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sporti ixlosmandlari uchun juda muhim bo‘lgan ushbu qaynoq tarkib tahlilini barcha do‘stlaringiz hamda muxlislarga ulashing!
Izohlar 0
…