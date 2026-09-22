8 yoshli qiz boshlagan ish 15 yilda katta xayriyaga aylandi

·48·Dunyo
8 yoshli qiz boshlagan ish 15 yilda katta xayriyaga aylandi

Avstraliyada 8 yoshli qizning oddiy savoli onasini xayrli ish boshlashga undadi. Oradan 15 yil o‘tib, bu tashabbus yuzlab oilalarga yordam berayotgan yirik xayriya tashkilotiga aylandi.

Hodisa Sidneyning shimoli-g‘arbida yashagan Linda Striklend va uning qizi Kessidi hayotida yuz bergan. Bir kuni qiz uy orqasidagi axlat qutisidan ovqat qidirayotgan odamni ko‘rib qolib, onasidan nega kimdir shu darajada och qolishi mumkinligini so‘ragan.

Shundan so‘ng ona-qiz uyda ovqat tayyorlab, uni konteynerlarga joylashdi va yaqin atrofdagi bog‘da boshpanasiz yashayotgan insonlarga tarqata boshladi. Bu kichik tashabbus 2011 yilda Hawkesbury's Helping Hands xayriya tashkilotiga asos solinishiga sabab bo‘ldi.

Bugun esa tashkilot ombori orqali yuzlab insonlarga oziq-ovqat, kiyim-kechak va kundalik ehtiyoj uchun zarur buyumlar yetkazib berilmoqda. Ayniqsa, Rojdestvo va tabiiy ofatlar paytida tashkilot bir kunda 20–30 palletgacha mahsulot tarqatadi.

Qizig‘i, xayriya yordamiga muhtojlar orasida nafaqat boshpanasizlar, balki o‘zini o‘zi ta’minlaydigan, ammo kundalik xarajatlarni qoplashda qiynalayotgan oilalar ham ko‘paygan.

Linda Striklend esa bu ishni davom ettirib, yana kamida 15 yil jamoaga xizmat qilish niyatida ekanini aytgan.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

70 yoshli ayol o‘limidan bir kun o‘tib tobutda uyg‘ondi70 yoshli ayol o‘limidan bir kun o‘tib tobutda uyg‘ondiBugun, 20:15Masjidul Harom muazzini Shayx Ibrohim al-Madaniy vafot etdiMasjidul Harom muazzini Shayx Ibrohim al-Madaniy vafot etdiBugun, 19:58Muhammad Saloh o‘tirgan tosh sayyohlik maskaniga aylandi (video)Muhammad Saloh o‘tirgan tosh sayyohlik maskaniga aylandi (video)Bugun, 19:5084 yoshli ayol har oy 2000 km yo‘l bosib, kiyim tarqatadi84 yoshli ayol har oy 2000 km yo‘l bosib, kiyim tarqatadiBugun, 18:48Dunyodagi eng baxtli sayyohlik manzili ma’lum bo‘ldiDunyodagi eng baxtli sayyohlik manzili ma’lum bo‘ldiBugun, 18:15Rossiyada savdo markazida yong‘in chiqdi: odamlar derazadan sakradiRossiyada savdo markazida yong‘in chiqdi: odamlar derazadan sakradiBugun, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota