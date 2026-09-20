Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi

·78·Texno
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yer yuzida kislorod miqdori taxminan bir milliard yildan so‘ng keskin kamayib ketadi, bu esa insonlar va ko‘pchilik murakkab organizmlar uchun hayotni imkonsiz holga keltiradi.
  • Тоxо universiteti olimi Kazumi Ozaki va Djiordjiya texnologiya instituti tadqiqotchisi Kristofer Reynxard tomonidan yaratilgan kompyuter modeli Quyosh faolligining ortishi va global uglerod siklidagi o‘zgarishlar natijasida atmosferadagi karbonat angidrid miqdori pasayishini ko‘rsatdi.

Yer sayyorasining kislorodga boy atmosferasi bundan keyin yana taxminan bir milliard yil davomida saqlanib turishi mumkin, shundan soʻng kislorod miqdori keskin kamayib ketadi. Nature Geoscience jurnalida eʼlon qilingan ilmiy tadqiqot natijalariga koʻra, kelgusida sayyoramiz insonlar, hayvonlar va koʻpchilik murakkab organizmlar yashashi uchun yaroqsiz holatga kelib qoladi. Ushbu xulosaga Тоxо universiteti olimi Kazumi Ozaki hamda Djiordjiya texnologiya instituti tadqiqotchisi Kristofer Reynxard Yer atmosferasi va biosferasining uzoq muddatli evolyutsiyasini modellashtirish jarayonida kelishgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, zamonaviy hayot kislorod bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, uning atmosferadagi hozirgi tarkibi birdaniga shakllanib qolmagan. Taxminan 2,4–2,5 milliard yil muqaddam Buyuk kislorod hodisasi deb ataluvchi davr boshlanib, ilk fotosintez qiluvchi organizmlar faoliyati tufayli Yer atmosferasi asta-sekin oʻzgara boshlagan. Biroq tadqiqotchilarning hisob-kitoblariga koʻra, sayyoramizning hozirgi holati abadiy emas va u vaqt oʻtishi bilan tubdan oʻzgaradi.

Quyosh faolligi va uglerod siklidagi oʻzgarishlar

Olimlar iqlim va biogeokimyoviy jarayonlarni hisobga oluvchi maxsus kompyuter modelini yaratib, turli boshlangʻich shartlar ostida 400 mingdan ortiq simulyatsiyani amalga oshirdilar. Kelgusidagi oʻzgarishlarning asosiy omillaridan biri sifatida Quyosh yorqinligining bosqichma-bosqich ortib borishi koʻrsatilmoqda. Yulduzimiz qariyb sariq mitti bosqichida borgan sari yorqinlashib borishi iqlim oʻzgarishlariga olib keladi va global uglerod siklining odatiy muvozanatini buzadi.

Buning natijasida atmosferadagi karbonat angidrid miqdori muntazam ravishda pasayib boradi. Garchi bugungi kunda CO2 asosan global isish bilan bogʻlansa-da, u oʻsimliklar va boshqa fotosintez qiluvchi organizmlar uchun zaruriy xomashyo hisoblanadi. Yuzlab million yillar miqyosida uning konsentratsiyasi shu darajada pasayib ketadiki, fotosintez jarayoni oʻta samarasiz boʻlib qoladi.

Kislorodning keskin kamayishi va uning oqibatlari

Fotosintez qiluvchi organizmlar faoliyatining pasayishi ular ishlab chiqaradigan kislorod miqdorining kamayishiga olib keladi. Oʻtkazilgan modellashtirish natijalariga koʻra, taxminan bir milliard yildan soʻng bu jarayon keskin bosqichga oʻtadi va atmosferadagi kislorod konsentratsiyasi tezlik bilan tushib ketadi. Ushbu deoksigenatsiya jarayonidan keyin Yer koʻp jihatdan Buyuk kislorod hodisasigacha boʻlgan davrdagi holatni eslat boshlaydi.

Atmosferada juda oz miqdorda kislorod va karbonat angidrid qolib, metan miqdori esa ortib boradi. Shuning bilan birga, molekulyar kislorod mavjudligi bilan bogʻliq boʻlgan zamonaviy ozon qatlami ham butunlay yoʻqoladi. Insonlar, hayvonlar va mutlaq koʻpchilik zamonaviy murakkab organizmlar uchun bunday sharoitlar hayot bilan mutlaqo nomutanosib boʻlib chiqadi.

Shunga qaramay, sayyoramizda hayotning oʻzi butunlay oʻchib ketmaydi. Kislorod yetishmaydigan muhitda energiya olish uchun kislorodga ehtiyoj sezmaydigan anaerob mikroorganizmlar oʻz faoliyatini davom ettirishi mumkin. Ilgari olimlar murakkab hayot uchun qulay muhitning yoʻqolishini taxminan ikki milliard yildan keyingi davr bilan bogʻlagan boʻlsa-da, yangi kompyuter modellari bu jarayon ancha ertaroq sodir boʻlishi mumkinligini koʻrsatmoqda.

KislorodYerIlm-fanQuyoshEkologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiHonor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiBugun, 15:51Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildiBugun, 14:51Xiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldiXiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldiBugun, 13:56Motorola 200 megapikselli kameraga ega yangi flagmanini taqdim etadiMotorola 200 megapikselli kameraga ega yangi flagmanini taqdim etadiBugun, 13:24Muhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiMuhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiBugun, 12:21OnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdiOnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdiBugun, 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi