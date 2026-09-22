5-sinf o‘quvchisi otasining Tracker avtomobilini boshqardi
Farg‘ona viloyatining So‘x tumanida 5-sinf o‘quvchisi otasiga tegishli Tracker avtomobilini boshqargani aniqlandi.
Ma’lum bo‘lishicha, 11-maktabning 5-sinfida tahsil oluvchi bola avtomobil haydab harakatlangan. Holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videodan so‘ng ma’lum bo‘lgan.
Tegishli xizmatlar tomonidan avtomobil to‘xtatilib, jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Holat yuzasidan bolaning otasiga nisbatan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan.
Voyaga yetmagan bolaning avtomobil boshqargani yo‘l harakati xavfsizligi talablariga zid bo‘lib, holat yuzasidan tegishli choralar ko‘rilgan.
Izohlar 0
…