Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi

·113·Jamiyat
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi

Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi “Chorsu” bozori hududida uch nafar Milliy gvardiya xodimi voyaga yetmagan bolani qo‘lidan ushlab olib ketayotgani aks etgan video tarqaldi.

Ma’lum bo‘lishicha, 17 sentyabr kuni “Eski Jo‘va” bozori hududida voyaga yetmagan bolaning fuqarolardan pul so‘rashi yuzasidan murojaat kelib tushgan. Jamoat tartibini saqlashga jalb qilingan Milliy gvardiya harbiy xizmatchisi bolani aniqlab, bozor hududidagi IIB binosiga olib kelgan va profilaktika xizmati xodimlariga topshirgan.

Bola avvalroq metro va “Chorsu” bozori hududida qo‘shiq kuylab, buning evaziga pul so‘rashi bilan ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan. U “Sedaya noch” va “Beliye rozi” kabi qo‘shiqlarni ijro etgani aks etgan videolar tarqalgan.

Milliy gvardiya ma’lumotiga ko‘ra, tekshiruv davomida bolaning tadbirkorlar, fuqarolar va sayyohlardan pul so‘ragani aniqlangan. Shuningdek, pul berishdan bosh tortgan ayrim kishilarni haqorat qilib, bezovta qilgani aytilmoqda.

Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda bolaning chet ellik sayyohlarga qo‘shiq aytib, 100 ming so‘m talab qilgani aks etgan video ham muhokamalarga sabab bo‘lgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, sayyoh 50 ming so‘m taklif qilganida, bola undan 150 ming so‘mni tortib olgan.

Hozirda holat yuzasidan profilaktika xizmati xodimlari tomonidan tekshiruv olib borilmoqda.

ToshkentChorsu bozoriMilliy gvardiyaVoyga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Chorsudagi Habib Nurmagomedov»: Ahad Qayum shov-shuvli qiyofadoshni topdi (video)«Chorsudagi Habib Nurmagomedov»: Ahad Qayum shov-shuvli qiyofadoshni topdi (video)Bugun, 20:02«Qiz topish va tanishish eng qiyin davlatlar»: O‘zbekiston dunyo bo‘yicha nechanchi o‘rinda!«Qiz topish va tanishish eng qiyin davlatlar»: O‘zbekiston dunyo bo‘yicha nechanchi o‘rinda!Bugun, 18:30«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siriBugun, 18:08«Bank asoschisi xalqaro qidiruvda!»: Mo‘minjon Yo‘ldashevga ochilgan jinoyat ishi«Bank asoschisi xalqaro qidiruvda!»: Mo‘minjon Yo‘ldashevga ochilgan jinoyat ishiBugun, 17:55To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!Bugun, 14:13Toshkent osmonidagi sirli obyekt: Xitoy raketasi bo‘lishi mumkinToshkent osmonidagi sirli obyekt: Xitoy raketasi bo‘lishi mumkinBugun, 13:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi