O‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Foydalanuvchi O‘zbekiston U-23 chorakfinal yangiligining mohiyatini 3-4 ta to‘liq jumla bilan, faqat lotin yozuvida, berilgan faktlar asosida xulosa qilishni so‘rayapti.
- Matndan asosiy faktlar: O‘zbekiston U-23 guruhda 3 o‘yinda 3 g‘alaba (100%, 9 ochko) bilan yakunlagan, bosh murabbiy Ravshan Haydarov; chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi o‘ynaydi; o‘yin 25 sentyabr, Toshkent vaqti 10:00, Yaponiyaning «Mizuho» stadionida; g‘olib yarimfinalga chiqadi.
Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida kurash qizg‘in pallaga kirdi. Musobaqaning «D» guruhi so‘nggi turidan o‘rin olgan markaziy bahsda Koreya Respublikasi va Saudiya Arabistoni terma jamoalari to‘qnash kelib, unda koreyalik futbolchilar 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi va guruh peshqadamiga aylandi. Mazkur natijadan so‘ng chorakfinal juftliklari rasman oydinlashdi: guruh bosqichini 100 foizlik ko‘rsatkich — 3 ta o‘yinda 3 ta g‘alaba bilan yakunlagan Ravshan Haydarov boshchiligidagi O‘zbekiston U-23 terma jamoasi yarimfinal yo‘llanmasi uchun Saudiya Arabistoniga qarshi bahs olib boradigan bo‘ldi. Qit’aning ikki qudratli futbol maktabi o‘rtasidagi ushbu prinsipial chorakfinal to‘qnashuvi 25 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 10:00 da Yaponiyaning «Mizuho» stadionida start oladi. Ushbu bellashuv g‘olibi turnir medallari uchun kurashni yarimfinal bosqichida davom ettiradi.
Xo‘sh, guruh bosqichida raqiblariga imkon qoldirmagan o‘zbek futbolchilari saudiyaliklarning qarshiligini sindira oladimi, Ravshan Haydarov jamoasining yarimfinal sari asosiy taktik quroli nima bo‘ladi va «Mizuho»dagi og‘ir bahsdan kim g‘olib bo‘lib chiqadi?
«Koreyaning g‘alabasi, Saudiya to‘sig‘i va Mizuhodagi to‘qnashuv»: Bahs oldidan 5 ta asosiy nuqta
Chorakfinal oldidan yuzaga kelgan muhim faktlar va ma’lumotlar:
Koreyaning peshqadamligi: Janubiy Koreya Saudiya Arabistonini 2:0 hisobida mag‘lub etib, «D» guruhida 1-o‘rinni egalladi;
O‘zbekiston raqibi aniqlandi: Guruhda 2-o‘rinda qolgan Saudiya Arabistoni termasi chorakfinalda O‘zbekiston U-23 jamoasiga raqib bo‘ldi;
Yarimfinal ostonasidagi jang: Ushbu bahsda zafar quchgan jamoa to‘g‘ridan to‘g‘ri Osiyo o‘yinlarining yarimfinaliga yo‘llanmani qo‘lga kiritadi;
O‘yin vaqti va stadion: To‘qnashuv 25 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 10:00 da «Mizuho» arenasida bo‘lib o‘tadi;
Vakillarimizda 100 foizlik seriya: O‘zbekiston U-23 guruhdagi barcha 3 ta uchrashuvda g‘alaba qozonib, pley-offga yuqori ishonch va formada yetib keldi.
Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 — Saudiya Arabistoni U-23 chorakfinali tafsilotlari
Bo‘lajak bahs haqidagi tashkiliy va statistik ma’lumotlar taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va parametrlar
O‘zbekiston U-23
Saudiya Arabistoni U-23
Guruhdagi natijasi
3 o‘yin, 3 g‘alaba (100% natija, 9 ochko)
«D» guruhida 2-o‘rin (Koreyaga 0:2 boy berdi)
Musobaqa bosqichi
Osiyo o‘yinlari, chorakfinal (1/4 final)
Osiyo o‘yinlari, chorakfinal (1/4 final)
Bahs sanasi va vaqti
2026 yil 25 sentyabr, soat 10:00 (Toshkent vaqti)
2026 yil 25 sentyabr, soat 10:00 (Toshkent vaqti)
O‘yin o‘tkaziladigan manzil
«Mizuho» stadioni (Yaponiya)
«Mizuho» stadioni (Yaponiya)
Tikilgan maqsad
Musobaqa yarimfinali va medallar uchun qadam
Musobaqa yarimfinali va medallar uchun qadam
Psixologik holat
Mutlaq g‘alabali seriya va yuqori kayfiyat
So‘nggi turdagi mag‘lubiyatdan so‘ng qayta tiklanish
Futbol ekspertizasi: Ravshan Haydarov jamoasi Saudiyani qanday yutishi mumkin?
Sport tahlilchilari va milliy futbol ekspertlarining xulosalari:
Ertalabki vaqt faktoriga moslashish: Bahsning mahalliy vaqt bilan erta tongda (Toshkent vaqti bilan soat 10:00 da) boshlanishi futbolchilardan kun tartibini va chigalyozdi mashg‘ulotlarini to‘g‘ri rejalashtirishni talab etadi;
Saudiyaning bo‘sh nuqtalari: Koreya Respublikasiga qarshi bahs saudiyaliklarning qarshi hujumlarda va qanotlardan uyushtiriladigan tezkor bosimlarga bardoshi pastligini ko‘rsatib berdi; O‘zbekistonning chaqqon vingerlari aynan shu zonalardan unumli foydalanishi kerak;
Mudofaa mustahkamligi va sovuqqonlik: Pley-off bahslarida bitta xato butun musobaqa taqdirini hal qilishi mumkin; shu sababli vakillarimiz guruh bosqichida ko‘rsatgan tartibli himoyasini saqlab qolishi shart;
Haydarovning kubok bahslaridagi mahorati: Bosh murabbiy Ravshan Haydarov bir o‘yindan iborat pley-off to‘qnashuvlarini taktik jihatdan mukammal rejalashtirishi va raqibga qarab zaxira o‘yinchilarini jangga kiritish borasida katta tajribaga ega.
O‘zbekiston U-23 terma jamoasi uchun «Mizuho»dagi ushbu bahs Osiyo o‘yinlarining oltin medallari sari yo‘l ochadigan eng katta sinov bo‘ladi.
Sizningcha, 25 sentyabr kungi to‘qnashuvda O‘zbekiston U-23 termasi Saudiya Arabistonini qanday hisobda mag‘lub etadi? Ravshan Haydarov shogirdlari ushbu turnirda yakunda chempionlikka erisha oladimi? Shaxsiy taxminlaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha futbol muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…