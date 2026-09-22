O‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadi

·43·Sport
O‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Foydalanuvchi O‘zbekiston U-23 chorakfinal yangiligining mohiyatini 3-4 ta to‘liq jumla bilan, faqat lotin yozuvida, berilgan faktlar asosida xulosa qilishni so‘rayapti.
  • Matndan asosiy faktlar: O‘zbekiston U-23 guruhda 3 o‘yinda 3 g‘alaba (100%, 9 ochko) bilan yakunlagan, bosh murabbiy Ravshan Haydarov; chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi o‘ynaydi; o‘yin 25 sentyabr, Toshkent vaqti 10:00, Yaponiyaning «Mizuho» stadionida; g‘olib yarimfinalga chiqadi.

Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida kurash qizg‘in pallaga kirdi. Musobaqaning «D» guruhi so‘nggi turidan o‘rin olgan markaziy bahsda Koreya Respublikasi va Saudiya Arabistoni terma jamoalari to‘qnash kelib, unda koreyalik futbolchilar 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi va guruh peshqadamiga aylandi. Mazkur natijadan so‘ng chorakfinal juftliklari rasman oydinlashdi: guruh bosqichini 100 foizlik ko‘rsatkich — 3 ta o‘yinda 3 ta g‘alaba bilan yakunlagan Ravshan Haydarov boshchiligidagi O‘zbekiston U-23 terma jamoasi yarimfinal yo‘llanmasi uchun Saudiya Arabistoniga qarshi bahs olib boradigan bo‘ldi. Qit’aning ikki qudratli futbol maktabi o‘rtasidagi ushbu prinsipial chorakfinal to‘qnashuvi 25 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 10:00 da Yaponiyaning «Mizuho» stadionida start oladi. Ushbu bellashuv g‘olibi turnir medallari uchun kurashni yarimfinal bosqichida davom ettiradi.

Xo‘sh, guruh bosqichida raqiblariga imkon qoldirmagan o‘zbek futbolchilari saudiyaliklarning qarshiligini sindira oladimi, Ravshan Haydarov jamoasining yarimfinal sari asosiy taktik quroli nima bo‘ladi va «Mizuho»dagi og‘ir bahsdan kim g‘olib bo‘lib chiqadi?

«Koreyaning g‘alabasi, Saudiya to‘sig‘i va Mizuhodagi to‘qnashuv»: Bahs oldidan 5 ta asosiy nuqta

Chorakfinal oldidan yuzaga kelgan muhim faktlar va ma’lumotlar:

  • Koreyaning peshqadamligi: Janubiy Koreya Saudiya Arabistonini 2:0 hisobida mag‘lub etib, «D» guruhida 1-o‘rinni egalladi;

  • O‘zbekiston raqibi aniqlandi: Guruhda 2-o‘rinda qolgan Saudiya Arabistoni termasi chorakfinalda O‘zbekiston U-23 jamoasiga raqib bo‘ldi;

  • Yarimfinal ostonasidagi jang: Ushbu bahsda zafar quchgan jamoa to‘g‘ridan to‘g‘ri Osiyo o‘yinlarining yarimfinaliga yo‘llanmani qo‘lga kiritadi;

  • O‘yin vaqti va stadion: To‘qnashuv 25 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 10:00 da «Mizuho» arenasida bo‘lib o‘tadi;

  • Vakillarimizda 100 foizlik seriya: O‘zbekiston U-23 guruhdagi barcha 3 ta uchrashuvda g‘alaba qozonib, pley-offga yuqori ishonch va formada yetib keldi.

Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 — Saudiya Arabistoni U-23 chorakfinali tafsilotlari

Bo‘lajak bahs haqidagi tashkiliy va statistik ma’lumotlar taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va parametrlar

O‘zbekiston U-23

Saudiya Arabistoni U-23

Guruhdagi natijasi

3 o‘yin, 3 g‘alaba (100% natija, 9 ochko)

«D» guruhida 2-o‘rin (Koreyaga 0:2 boy berdi)

Musobaqa bosqichi

Osiyo o‘yinlari, chorakfinal (1/4 final)

Osiyo o‘yinlari, chorakfinal (1/4 final)

Bahs sanasi va vaqti

2026 yil 25 sentyabr, soat 10:00 (Toshkent vaqti)

2026 yil 25 sentyabr, soat 10:00 (Toshkent vaqti)

O‘yin o‘tkaziladigan manzil

«Mizuho» stadioni (Yaponiya)

«Mizuho» stadioni (Yaponiya)

Tikilgan maqsad

Musobaqa yarimfinali va medallar uchun qadam

Musobaqa yarimfinali va medallar uchun qadam

Psixologik holat

Mutlaq g‘alabali seriya va yuqori kayfiyat

So‘nggi turdagi mag‘lubiyatdan so‘ng qayta tiklanish

Futbol ekspertizasi: Ravshan Haydarov jamoasi Saudiyani qanday yutishi mumkin?

Sport tahlilchilari va milliy futbol ekspertlarining xulosalari:

  • Ertalabki vaqt faktoriga moslashish: Bahsning mahalliy vaqt bilan erta tongda (Toshkent vaqti bilan soat 10:00 da) boshlanishi futbolchilardan kun tartibini va chigalyozdi mashg‘ulotlarini to‘g‘ri rejalashtirishni talab etadi;

  • Saudiyaning bo‘sh nuqtalari: Koreya Respublikasiga qarshi bahs saudiyaliklarning qarshi hujumlarda va qanotlardan uyushtiriladigan tezkor bosimlarga bardoshi pastligini ko‘rsatib berdi; O‘zbekistonning chaqqon vingerlari aynan shu zonalardan unumli foydalanishi kerak;

  • Mudofaa mustahkamligi va sovuqqonlik: Pley-off bahslarida bitta xato butun musobaqa taqdirini hal qilishi mumkin; shu sababli vakillarimiz guruh bosqichida ko‘rsatgan tartibli himoyasini saqlab qolishi shart;

  • Haydarovning kubok bahslaridagi mahorati: Bosh murabbiy Ravshan Haydarov bir o‘yindan iborat pley-off to‘qnashuvlarini taktik jihatdan mukammal rejalashtirishi va raqibga qarab zaxira o‘yinchilarini jangga kiritish borasida katta tajribaga ega.

O‘zbekiston U-23 terma jamoasi uchun «Mizuho»dagi ushbu bahs Osiyo o‘yinlarining oltin medallari sari yo‘l ochadigan eng katta sinov bo‘ladi.

Sizningcha, 25 sentyabr kungi to‘qnashuvda O‘zbekiston U-23 termasi Saudiya Arabistonini qanday hisobda mag‘lub etadi? Ravshan Haydarov shogirdlari ushbu turnirda yakunda chempionlikka erisha oladimi? Shaxsiy taxminlaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha futbol muxlislariga ulashing!

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildiBugun, 19:27IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?Bugun, 18:01Isroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildiIsroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildiBugun, 17:30«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildi«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildiBugun, 15:45Messi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladiMessi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladiBugun, 15:33Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiHilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiBugun, 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi