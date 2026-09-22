Sudga murojaat qilish imkoniyatlari kengayishi mumkin: Prezidentga yangi takliflar berildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Foydalanuvchi O‘zbekiston Prezidentiga ma’muriy odil sudlov tizimini takomillashtirish bo‘yicha takliflar haqidagi yangilikning mohiyatini 3-4 ta to‘liq jumla bilan xulosa qilishni so‘rayapti.
- Qoidalar: 1-jumla eng muhim faktni bersin; sarlavhani so‘zma-so‘z takrorlamayman; klikbeyt, savol, «ushbu maqolada» kabi kirish so‘zlari bo‘lmasin; raqam va ismlarni aynan saqlashim kerak.
- Faqat xulosa matnini qaytarishim kerak.
O‘zbekistonda ma’muriy odil sudlov tizimini yanada takomillashtirish doirasida fuqarolarning huquqlarini sud orqali himoya qilish imkoniyatlarini kengaytirish taklif etilmoqda. Jumladan, huquq buzilishining oldini olishga qaratilgan 4 turdagi da’vo shaklini joriy etish, ayrim davlat organlari qarorlari ustidan bevosita sudga murojaat qilish va davlat organi qonunbuzarligini tan olishni so‘rab muddatsiz da’vo kiritish imkoniyatini berish takliflari ko‘rib chiqildi.
O‘zbekistonda fuqaro va davlat organi o‘rtasidagi huquqiy munosabatlarda sud orqali himoya mexanizmlarini yanada kuchaytirish masalasi kun tartibiga chiqdi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev ma’muriy odil sudlovni rivojlantirish bo‘yicha tayyorlangan taqdimot bilan tanishdi.
Unda sohaga 15 ga yaqin yangi huquqiy institutni joriy etish bo‘yicha takliflar ko‘rib chiqildi.
Eng e’tiborli jihati — yangi mexanizmlarning bir qismi fuqarolarga huquqi buzilganidan keyin emas, balki uning buzilishi xavfi paydo bo‘lgan holatdayoq sud orqali himoyalanish imkonini berishga qaratilgan.
Huquq buzilishidan oldin sudga murojaat qilish mumkin bo‘ladi
Taklif etilayotgan o‘zgarishlar orasida fuqarolar uchun 4 turdagi da’vo shaklini joriy etish masalasi bor.
Bu mexanizmning asosiy maqsadi — shaxsning huquqi buzilib bo‘lganidan keyin uni tiklash bilan cheklanib qolmasdan, ayrim holatlarda huquq buzilishining oldini olish uchun ham sud himoyasidan foydalanish imkoniyatini kengaytirish.
Ya’ni, sud himoyasi faqat sodir bo‘lgan qonunbuzarlik oqibatlarini bartaraf etish vositasi emas, balki huquqlarni oldindan himoya qilish mexanizmiga ham aylanishi ko‘zda tutilmoqda.
Davlat organining qonunbuzarligini tan olishni so‘rash imkoni beriladi
Yana bir muhim taklif fuqarolarning davlat organlari ustidan sudga murojaat qilish huquqiga taalluqli.
Taklifga ko‘ra, fuqaroga davlat organi qonunbuzarlik sodir etganini tan olishni so‘rab, muddatsiz sudga murojaat qilish huquqini berish ko‘zda tutilmoqda.
Bu norma qabul qilinsa, fuqaro muayyan holatda davlat organining harakati yoki harakatsizligi qonunga zid bo‘lganini sudda tan oldirish masalasini ko‘tarishi mumkin bo‘ladi.
Bu yerda muhim jihat — taklifda bunday murojaat uchun muddat belgilanmasligi nazarda tutilmoqda.
Hokimliklarning normativ hujjatlari ham sud nazoratiga tushishi mumkin
Taqdimotda mahalliy davlat hokimiyati organlarining normativ-huquqiy hujjatlari ustidan shikoyat qilish masalasi ham ko‘rib chiqildi.
Taklif etilayotgan tartibga ko‘ra, fuqarolarga bunday hujjatlar ustidan bevosita sudga murojaat qilish huquqini berish rejalashtirilmoqda.
Bu mexanizm mahalliy darajada qabul qilinadigan normativ qarorlarning qonuniyligi yuzasidan sud nazoratini kuchaytirishga qaratilgan.
Amalda bu fuqaro uchun muhim savolni paydo qiladi: agar mahalliy davlat hokimiyati organining normativ-huquqiy hujjati uning huquq va manfaatlariga daxl qilsa, uni sud orqali baholatish imkoniyati kengayadi.
Sud qarori bajarilmasa, davlat organiga nisbatan yana bir chora
Taqdimotda sud qarorlarining ijrosini ta’minlash masalasi ham alohida ko‘rib chiqilgan.
Taklifga muvofiq, agar davlat organi sud qarorini ijro etmasa, unga jarima qo‘llanadi.
Shundan keyin ham sud qarori bajarilmasa, prokurorga xabar berish mexanizmini joriy etish taklif qilinmoqda.
Bu tashabbus sud hujjatining qabul qilinishi bilan ish tugamasligi, uning amalda bajarilishi ham muhim ekanini ko‘rsatadi.
«Odil sudlov – 2030» strategiyasi bilan bog‘liq yo‘nalish
Ma’muriy odil sudlovni rivojlantirish bo‘yicha bu takliflar sud-huquq tizimini takomillashtirishga qaratilgan kengroq islohotlar doirasida ko‘rib chiqilmoqda.
Avgust oyida Prezident Shavkat Mirziyoyevga «Odil sudlov – 2030» strategiyasi loyihasi taqdim etilgan edi. Unda 57 ta vazifa, 2026–2028 yillarga mo‘ljallangan Harakatlar dasturida 160 ta aniq chora-tadbir va 2030 yilga qadar erishilishi lozim bo‘lgan 33 ta maqsad belgilangan.
Strategiyada fuqarolarning sudga ortiqcha ovoragarchiliksiz murojaat qilishi, buzilgan huquqlarni o‘z vaqtida tiklash va sud qarorlarining adolatliligiga ishonchni oshirish kabi vazifalar belgilangan.
Shuningdek, ma’muriy hujjatlarning qonuniyligi ustidan nazoratni kuchaytirish va noqonuniy deb topilgan ma’muriy hujjatlarning ochiq reyestrini yuritish kabi choralar ham nazarda tutilgan.
Fuqaro uchun takliflarning asosiy mazmuni nimada?
Ko‘rib chiqilgan takliflarni qisqacha quyidagicha jamlash mumkin:
Taklif
Ko‘zda tutilgan imkoniyat
4 turdagi da’vo shakli
Huquq buzilishining oldini olishga qaratilgan sud himoyasi
Muddatsiz da’vo
Davlat organi qonunbuzarligini tan olishni so‘rash
Bevosita sudga murojaat
Mahalliy hokimiyatning normativ-huquqiy hujjatlari ustidan shikoyat qilish
Qaror ijrosi nazorati
Davlat organi sud qarorini bajarmasa, jarima va keyin prokurorga xabar berish mexanizmi
Shu bilan birga, bular hozircha takliflar ekani muhim. Ularning aniq tartibi, qo‘llanish doirasi va amalda qanday ishlashi tegishli huquqiy hujjatlar qabul qilinganidan keyin belgilanadi.
Umuman, taqdimotdagi takliflarning markazida bitta asosiy masala — fuqaroning davlat organlari bilan munosabatlarida sud orqali himoyalanish imkoniyatlarini kengaytirish g‘oyasi turibdi. Agar ushbu tashabbuslar huquqiy jihatdan tasdiqlansa, ma’muriy odil sudlovda fuqaro uchun yangi himoya mexanizmlari paydo bo‘lishi mumkin.
Izohlar 0
…