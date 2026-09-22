84 yoshli ayol har oy 2000 km yo‘l bosib, kiyim tarqatadi
Avstraliyaning G‘arbiy qismida yashovchi 84 yoshli Barbara Kerroll har oy minglab kilometr yo‘l bosib, uzoq hududlardagi ehtiyojmandlarga kiyim-kechak yetkazib bermoqda.
Donnibruk shahrida istiqomat qiluvchi Barbarani mahalliy aholi «Nen Barb» deb ataydi. U o‘zining xayriya do‘konida to‘plangan kiyimlarni mashinasiga joylab, Avstraliyaning olis hududlariga yo‘l oladi. Uning safarlari oyiga 2000 kilometrdan oshib ketadi.
Barbara kiyimlarni Karnarvon, Nyuman, Nallagayn va Ruborn kabi chekka hududlardagi xayriya tashkilotlari hamda ayollar boshpanalariga tarqatadi. Ular orasida ayollar va erkaklar kiyimlari, bolalar kiyimlari hamda ko‘rpalar bor.
Uning aytishicha, bu ishdan mukofot yoki tan olinishni kutmaydi. Uning uchun muhtoj insonga yordam berish oddiy insoniy burch hisoblanadi.
Qizig‘i, Barbaraning o‘zi ham Nallagaynda katta bo‘lgani sababli, bu hududlardagi odamlar bilan aloqasi juda yaqin. Mahalliy aholi uni «farishta» deb atab, mehri va yordamini yuqori qadrlaydi.
Hozir uning safarlarini yanada kengaytirish uchun mahalliy aholi kattaroq yuk mashinasi olib berish maqsadida mablag‘ yig‘moqda.
Izohlar 0
…