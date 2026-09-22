Beshariqda ayol 3 nafar farzandi bilan uyga kiritildi
Hayotda oilaviy turli vaziyatlar, kelishmovchiliklar va sinovlar bo‘lishi mumkin. Ammo har qanday holatda ham farzandlar ko‘chada qolmasligi, ayol va bolalarning boshpanasi bo‘lishi kerak.
Beshariq tumanida ham shunday holatlardan biri Majburiy ijro byurosi davlat ijrochilari aralashuvi bilan ijobiy hal etildi.
Ijro harakatlari davomida 3 nafar farzandi bilan yashab kelayotgan ayol o‘zining kelinlik uyiga kiritilib, yashash huquqi ta’minlandi.
Zero, farzand uchun eng muhimi — uning boshpanasi, xotirjamligi va ertangi kuniga ishonchidir.
Izohlar 0
…