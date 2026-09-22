70 yoshli ayol o‘limidan bir kun o‘tib tobutda uyg‘ondi

·1·Dunyo
70 yoshli ayol o‘limidan bir kun o‘tib tobutda uyg‘ondi

Xitoyda 70 yoshli ayolning o‘limi qayd etilganidan bir kun o‘tib sovutkichli tobutda tiriklik alomatlari kuzatildi. Voqea ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamaga sabab bo‘ldi.

Ma’lum bo‘lishicha, saraton va bosh miya trombozidan aziyat chekkan ayol vafot etgan deb topilib, sovutkichli tobutga joylashtirilgan. Biroq 9 sentyabr kuni kechqurun uning kelini tobut ichidan kuchsiz ingrash ovozini eshitgan.

Shundan so‘ng ayol zudlik bilan tobutdan olingan. 11 sentyabr kuni yaqinlari uning ko‘zlarini ochgani va qisman hushiga kelganini ko‘rgan. Ammo keksa ayolning ahvoli og‘ir bo‘lib, u mustaqil ravishda suv ichish va ovqatlanish imkoniga ega bo‘lmagan.

Kutilmaganda uyg‘ongan ayol o‘sha kuni kechqurun yana vafot etgan. U 13 sentyabr kuni dafn qilingan.

Voqea internetda tarqalgach, ayrimlar uning haqiqiyligiga shubha bildirgan. Biroq marhumaning yaqinlari, mahalliy aholi va qishloq mas’uli voqeani tasdiqlagan.

Shifokorlar bu holatni «soxta o‘lim» bilan izohlagan. Bunday holatda organizm faoliyati keskin sekinlashib, nafas olish va puls juda kuchsiz darajaga tushishi mumkin. Shu sababli mutaxassislar o‘limni qayd etishda qat’iy tibbiy mezonlarga amal qilish muhimligini ta’kidlagan.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Masjidul Harom muazzini Shayx Ibrohim al-Madaniy vafot etdiMasjidul Harom muazzini Shayx Ibrohim al-Madaniy vafot etdiBugun, 19:58Muhammad Saloh o‘tirgan tosh sayyohlik maskaniga aylandi (video)Muhammad Saloh o‘tirgan tosh sayyohlik maskaniga aylandi (video)Bugun, 19:508 yoshli qiz boshlagan ish 15 yilda katta xayriyaga aylandi8 yoshli qiz boshlagan ish 15 yilda katta xayriyaga aylandiBugun, 19:1384 yoshli ayol har oy 2000 km yo‘l bosib, kiyim tarqatadi84 yoshli ayol har oy 2000 km yo‘l bosib, kiyim tarqatadiBugun, 18:48Dunyodagi eng baxtli sayyohlik manzili ma’lum bo‘ldiDunyodagi eng baxtli sayyohlik manzili ma’lum bo‘ldiBugun, 18:15Rossiyada savdo markazida yong‘in chiqdi: odamlar derazadan sakradiRossiyada savdo markazida yong‘in chiqdi: odamlar derazadan sakradiBugun, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota