So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Taniqli so‘z ustasi va aktyor Valijon Shamshiyev oilasida yana bir quvonchli voqea yuz berdi. San’atkor yana bir bor ota bo‘ldi. Bu safar oilada qiz farzand dunyoga keldi.
Xushxabarni aktyorning rafiqasi Instagram'dagi sahifasi orqali ma’lum qildi. U oilasida yangi mehmon — qizaloq dunyoga kelganini bildirgan.
Hozircha chaqaloqqa qanday ism qo‘yilgani haqida ma’lumot berilmagan.
Valijon Shamshiyev — ko‘p farzandli san’atkor
Valijon Shamshiyev ko‘p farzandli san’atkorlardan biri sifatida tanilgan. 2025 yilda uning 12-marta ota bo‘lgani haqida xabarlar tarqalgan edi.
Yangi farzandning dunyoga kelishi bilan san’atkor oilasidagi quvonch yanada ko‘paydi.
Izohlar 0
…