So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi

·2·Madaniyat
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi

Taniqli so‘z ustasi va aktyor Valijon Shamshiyev oilasida yana bir quvonchli voqea yuz berdi. San’atkor yana bir bor ota bo‘ldi. Bu safar oilada qiz farzand dunyoga keldi.

Xushxabarni aktyorning rafiqasi Instagram'dagi sahifasi orqali ma’lum qildi. U oilasida yangi mehmon — qizaloq dunyoga kelganini bildirgan.

Hozircha chaqaloqqa qanday ism qo‘yilgani haqida ma’lumot berilmagan.

Valijon Shamshiyev — ko‘p farzandli san’atkor

Valijon Shamshiyev ko‘p farzandli san’atkorlardan biri sifatida tanilgan. 2025 yilda uning 12-marta ota bo‘lgani haqida xabarlar tarqalgan edi.

Yangi farzandning dunyoga kelishi bilan san’atkor oilasidagi quvonch yanada ko‘paydi.

Valijon ShamshiyevShamshiyev oilasiYangi farzandValijon Shamshiyev ota
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Oqshom ertaklari"ning sevimli boshlovchisi vafot etdi: Yodgora Ziyomuhamedova 74 yoshida olamdan o‘tdi"Oqshom ertaklari"ning sevimli boshlovchisi vafot etdi: Yodgora Ziyomuhamedova 74 yoshida olamdan o‘tdiBugun, 12:22Rayhon Ulasenova o‘g‘lining sevgi qissasini oshkor qildiRayhon Ulasenova o‘g‘lining sevgi qissasini oshkor qildiKecha, 16:34Rayhon G‘aniyevaga tug‘ilgan kunida noodatiy syurpriz uyushtirildi (video)Rayhon G‘aniyevaga tug‘ilgan kunida noodatiy syurpriz uyushtirildi (video)Kecha, 16:11Amerikalik mashhur reper Snoop Dogg endi to‘ylarda ishtirok etmoqdaAmerikalik mashhur reper Snoop Dogg endi to‘ylarda ishtirok etmoqdaKecha, 15:37Jahongir Otajonov hozir qancha chorvasi borligini ochiqladi (video)Jahongir Otajonov hozir qancha chorvasi borligini ochiqladi (video)Kecha, 12:26JONY ismini o‘zgartirdimi? Internetda paydo bo‘lgan "pasport" surati muxlislarni hayron qoldirdiJONY ismini o‘zgartirdimi? Internetda paydo bo‘lgan "pasport" surati muxlislarni hayron qoldirdiKecha, 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi