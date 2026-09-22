«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi
Namangan viloyatidagi davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarining birida butun jamoatchilikni larzaga solgan mudhish jinoyat fosh etildi. Muassasada ombor mudiri bo‘lib ishlovchi shaxs 5 yoshli tarbiyalanuvchi qizchaga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgani aniqlandi. Mazkur dahshatli voqeani Ichki ishlar vazirligi hamda Bolalar ombudsmani rasman tasdiqladi. Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, holat yuzasidan Namangan viloyati Uchqo‘rg‘on tumani IIB Tergov bo‘linmasi tomonidan 12 sentyabr kuni jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Gumonlanuvchi K.M. protsessual tartibda zudlik bilan ushlanib, unga nisbatan eng qat’iy ehtiyot chorasi — qamoqqa olish tartibi qo‘llangan. Huquq-tartibot organlari unga nisbatan Jinoyat kodeksining ikkita og‘ir moddasi, jumladan 14 yoshga to‘lmagan shaxsning nomusiga tegish hamda o‘ldirish yoki zo‘rlik ishlatish bilan qo‘rqitish bandlari bo‘yicha ayblov e’lon qildi. Bolalar ombudsmani ushbu mudhish jinoyat yuzasidan qonuniy manfaatlar va adolat ta’minlanishini o‘z nazoratiga olgan.
Xo‘sh, bolalar xavfsizligi uchun mas’ul bog‘cha ma’muriyati va tarbiyachilar qayerga qaragan edi, muassasa ichida bolalarni himoya qilish tizimi nega ishlamadi va bu vahshiylikni sodir etgan gumonlanuvchiga qanday eng oliy jazo tayinlanishi kutilmoqda?
«Qamoqqa olish, 2 ta og‘ir modda va qat’iy nazorat»: Jinoyat ishining 5 ta asosiy nuqtasi
Uchqo‘rg‘ondagi jirkanch holat bo‘yicha rasman ochiqlangan eng muhim faktlar:
5 yoshli jabrlanuvchi: Jinsiy zo‘ravonlik davlat bog‘chasining atigi 5 yoshli kichkina tarbiyalanuvchisiga nisbatan sodir etilgan;
Ombor mudiri qo‘lga olindi: Jinoyatda bog‘chada ombor mudiri bo‘lib ishlab kelgan fuqaro K.M. gumonlanmoqda va u darhol hibsga olindi;
12 sentyabrda ish ochilgan: Uchqo‘rg‘on tumani IIB Tergov bo‘linmasi holat yuzasidan tezkor jinoyat ishi qo‘zg‘atdi;
O‘ta og‘ir moddalar bilan ayblov: Gumonlanuvchiga JKning 118-moddasi 4-qismi (14 yoshga to‘lmagan shaxs nomusiga tegish) va 112-moddasi 1-qismi (o‘ldirish bilan qo‘rqitish) qo‘yilgan;
Ombudsman kuzatuvida: Bolalar ombudsmani tergov jarayoni va jabrlanuvchi qizchaning huquqlari buzilmasligini to‘liq nazorat qilmoqda.
Namangandagi maktabgacha ta’lim tashkilotida sodir bo‘lgan jinoyat ishi tafsilotlari
Rasmiy organlar va Bolalar ombudsmani ma’lumotlari tahlili:
Mezonlar va parametrlar
Rasmiy qayd etilgan holat tafsilotlari
Hodisa manzili
Namangan viloyati, Uchqo‘rg‘on tumani, davlat bog‘chasi
Jabrlanuvchi
5 yoshli bog‘cha tarbiyalanuvchisi bo‘lgan qizaloq
Gumonlanuvchi shaxs
Bog‘cha ombor mudiri bo‘lib ishlagan fuqaro K.M.
Qo‘llanilgan ehtiyot chorasi
Protsessual tartibda qamoqqa olish
Qo‘zg‘atilgan moddalar
JK 118-moddasi 4-qismi va JK 112-moddasi 1-qismi
Nazorat qiluvchi organlar
IIV, Uchqo‘rg‘on tumani IIB, Bolalar ombudsmani
Hozirgi bosqich
Dastlabki tergov va ekspertiza harakatlari olib borilmoqda
Huquqiy va kriminalistik ekspertiza: Pedofillarga nisbatan qonunchilik qanday jazoni ko‘zda tutadi?
Huquqshunoslar, advokatlar va inson huquqlari faollarining xulosalari:
Umrbod yoki 20 yilgacha qamoq: O‘zbekiston qonunchiligiga kiritilgan so‘nggi qat’iy o‘zgarishlarga ko‘ra, 14 yoshga to‘lmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik (JK 118-moddasi 4-qismi) uchun 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod qamoq jazosi belgilangan bo‘lib, bunday shaxslarga hech qanday muddatidan ilgari shartli ozod qilish (UDO) yoki afv etish choralari qo‘llanilmaydi;
Bog‘cha ma’muriyati va direktorining javobgarligi: Bolalar tashkilotida yordamchi texnik xodimlarning tarbiyalanuvchilar bilan nazoratsiz qolishiga yo‘l qo‘ygan bog‘cha rahbariyati, guruh tarbiyachisi va enagasiga nisbatan ham xizmat vazifasiga sovuqqonlik bilan qarash moddalari bo‘yicha jiddiy huquqiy baho berilishi shart;
Psixologik reabilitatsiya zarurati: 5 yoshli jabrlanuvchi va uning oilasiga malakali bolalar psixologlari va tibbiyot xodimlari biriktirilib, uzoq muddatli reabilitatsiya choralari ko‘rilishi zarur;
Bog‘chalarda kadrlar filtrini kuchaytirish: Maktabgacha ta’lim tizimiga ishga olinayotgan har bir xodim, xoh u texnik yoki ombor xodimi bo‘lsin, chuqur psixologik va narkologik tekshiruvdan o‘tkazilishi hamda kuzatuv kameralari ko‘r zonalarsiz ishlashi lozim.
Kichik yoshdagi bolalarga nisbatan sodir etilayotgan bunday yovuzliklarga qarshi jamiyatda murosasiz muhit yaratilishi va jinoyatchi eng og‘ir jazoga tortilishi shart.
Sizningcha, bog‘cha va maktablarda bolalar xavfsizligini ta’minlash uchun xodimlarni ishga qabul qilishda qanday qo‘shimcha tekshiruvlar joriy etilishi kerak? Bolalarga nisbatan zo‘ravonlik qilgan shaxslarga umrbod qamoq jazosini istisnosiz qo‘llash tarafdorimisiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamoatchilik nazoratini oshirishga chorlovchi ushbu maqolani imkon qadar kengroq ulashing!
Izohlar 0
…