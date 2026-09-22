«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi

·60·Jamiyat
«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi

Namangan viloyatidagi davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarining birida butun jamoatchilikni larzaga solgan mudhish jinoyat fosh etildi. Muassasada ombor mudiri bo‘lib ishlovchi shaxs 5 yoshli tarbiyalanuvchi qizchaga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgani aniqlandi. Mazkur dahshatli voqeani Ichki ishlar vazirligi hamda Bolalar ombudsmani rasman tasdiqladi. Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, holat yuzasidan Namangan viloyati Uchqo‘rg‘on tumani IIB Tergov bo‘linmasi tomonidan 12 sentyabr kuni jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Gumonlanuvchi K.M. protsessual tartibda zudlik bilan ushlanib, unga nisbatan eng qat’iy ehtiyot chorasi — qamoqqa olish tartibi qo‘llangan. Huquq-tartibot organlari unga nisbatan Jinoyat kodeksining ikkita og‘ir moddasi, jumladan 14 yoshga to‘lmagan shaxsning nomusiga tegish hamda o‘ldirish yoki zo‘rlik ishlatish bilan qo‘rqitish bandlari bo‘yicha ayblov e’lon qildi. Bolalar ombudsmani ushbu mudhish jinoyat yuzasidan qonuniy manfaatlar va adolat ta’minlanishini o‘z nazoratiga olgan.

Xo‘sh, bolalar xavfsizligi uchun mas’ul bog‘cha ma’muriyati va tarbiyachilar qayerga qaragan edi, muassasa ichida bolalarni himoya qilish tizimi nega ishlamadi va bu vahshiylikni sodir etgan gumonlanuvchiga qanday eng oliy jazo tayinlanishi kutilmoqda?

«Qamoqqa olish, 2 ta og‘ir modda va qat’iy nazorat»: Jinoyat ishining 5 ta asosiy nuqtasi

Uchqo‘rg‘ondagi jirkanch holat bo‘yicha rasman ochiqlangan eng muhim faktlar:

  • 5 yoshli jabrlanuvchi: Jinsiy zo‘ravonlik davlat bog‘chasining atigi 5 yoshli kichkina tarbiyalanuvchisiga nisbatan sodir etilgan;

  • Ombor mudiri qo‘lga olindi: Jinoyatda bog‘chada ombor mudiri bo‘lib ishlab kelgan fuqaro K.M. gumonlanmoqda va u darhol hibsga olindi;

  • 12 sentyabrda ish ochilgan: Uchqo‘rg‘on tumani IIB Tergov bo‘linmasi holat yuzasidan tezkor jinoyat ishi qo‘zg‘atdi;

  • O‘ta og‘ir moddalar bilan ayblov: Gumonlanuvchiga JKning 118-moddasi 4-qismi (14 yoshga to‘lmagan shaxs nomusiga tegish) va 112-moddasi 1-qismi (o‘ldirish bilan qo‘rqitish) qo‘yilgan;

  • Ombudsman kuzatuvida: Bolalar ombudsmani tergov jarayoni va jabrlanuvchi qizchaning huquqlari buzilmasligini to‘liq nazorat qilmoqda.

Namangandagi maktabgacha ta’lim tashkilotida sodir bo‘lgan jinoyat ishi tafsilotlari

Rasmiy organlar va Bolalar ombudsmani ma’lumotlari tahlili:

Mezonlar va parametrlar

Rasmiy qayd etilgan holat tafsilotlari

Hodisa manzili

Namangan viloyati, Uchqo‘rg‘on tumani, davlat bog‘chasi

Jabrlanuvchi

5 yoshli bog‘cha tarbiyalanuvchisi bo‘lgan qizaloq

Gumonlanuvchi shaxs

Bog‘cha ombor mudiri bo‘lib ishlagan fuqaro K.M.

Qo‘llanilgan ehtiyot chorasi

Protsessual tartibda qamoqqa olish

Qo‘zg‘atilgan moddalar

JK 118-moddasi 4-qismi va JK 112-moddasi 1-qismi

Nazorat qiluvchi organlar

IIV, Uchqo‘rg‘on tumani IIB, Bolalar ombudsmani

Hozirgi bosqich

Dastlabki tergov va ekspertiza harakatlari olib borilmoqda

Huquqiy va kriminalistik ekspertiza: Pedofillarga nisbatan qonunchilik qanday jazoni ko‘zda tutadi?

Huquqshunoslar, advokatlar va inson huquqlari faollarining xulosalari:

  • Umrbod yoki 20 yilgacha qamoq: O‘zbekiston qonunchiligiga kiritilgan so‘nggi qat’iy o‘zgarishlarga ko‘ra, 14 yoshga to‘lmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik (JK 118-moddasi 4-qismi) uchun 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod qamoq jazosi belgilangan bo‘lib, bunday shaxslarga hech qanday muddatidan ilgari shartli ozod qilish (UDO) yoki afv etish choralari qo‘llanilmaydi;

  • Bog‘cha ma’muriyati va direktorining javobgarligi: Bolalar tashkilotida yordamchi texnik xodimlarning tarbiyalanuvchilar bilan nazoratsiz qolishiga yo‘l qo‘ygan bog‘cha rahbariyati, guruh tarbiyachisi va enagasiga nisbatan ham xizmat vazifasiga sovuqqonlik bilan qarash moddalari bo‘yicha jiddiy huquqiy baho berilishi shart;

  • Psixologik reabilitatsiya zarurati: 5 yoshli jabrlanuvchi va uning oilasiga malakali bolalar psixologlari va tibbiyot xodimlari biriktirilib, uzoq muddatli reabilitatsiya choralari ko‘rilishi zarur;

  • Bog‘chalarda kadrlar filtrini kuchaytirish: Maktabgacha ta’lim tizimiga ishga olinayotgan har bir xodim, xoh u texnik yoki ombor xodimi bo‘lsin, chuqur psixologik va narkologik tekshiruvdan o‘tkazilishi hamda kuzatuv kameralari ko‘r zonalarsiz ishlashi lozim.

Kichik yoshdagi bolalarga nisbatan sodir etilayotgan bunday yovuzliklarga qarshi jamiyatda murosasiz muhit yaratilishi va jinoyatchi eng og‘ir jazoga tortilishi shart.

Sizningcha, bog‘cha va maktablarda bolalar xavfsizligini ta’minlash uchun xodimlarni ishga qabul qilishda qanday qo‘shimcha tekshiruvlar joriy etilishi kerak? Bolalarga nisbatan zo‘ravonlik qilgan shaxslarga umrbod qamoq jazosini istisnosiz qo‘llash tarafdorimisiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamoatchilik nazoratini oshirishga chorlovchi ushbu maqolani imkon qadar kengroq ulashing!

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5-sinf o‘quvchisi otasining Tracker avtomobilini boshqardi5-sinf o‘quvchisi otasining Tracker avtomobilini boshqardiBugun, 18:29Beshariqda ayol 3 nafar farzandi bilan uyga kiritildiBeshariqda ayol 3 nafar farzandi bilan uyga kiritildiBugun, 18:11"O‘zbek Messisi" paydo bo‘ldi: do‘ppi kiygan erkak ijtimoiy tarmoqni hayratda qoldirdi (video)"O‘zbek Messisi" paydo bo‘ldi: do‘ppi kiygan erkak ijtimoiy tarmoqni hayratda qoldirdi (video)Bugun, 18:07O‘quvchilar maktabga eshakda qatnayapti: Samarqanddagi holatga izoh berildiO‘quvchilar maktabga eshakda qatnayapti: Samarqanddagi holatga izoh berildiBugun, 17:55Namangandagi bog‘chada 5 yoshli tarbiyalanuvchiga zo‘ravonlik qilingani aytilmoqdaNamangandagi bog‘chada 5 yoshli tarbiyalanuvchiga zo‘ravonlik qilingani aytilmoqdaBugun, 17:38«Oilaviy alamni tovoni»: Toshkentda Spark haydovchisi BYD'ni ataylab pachoqladi (video)«Oilaviy alamni tovoni»: Toshkentda Spark haydovchisi BYD'ni ataylab pachoqladi (video)Bugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq