Dunyodagi eng baxtli sayyohlik manzili ma’lum bo‘ldi

·36·Dunyo
Dunyodagi eng baxtli sayyohlik manzili ma’lum bo‘ldi

Portugaliya poytaxti Lissabon sayohat qilish uchun dunyodagi eng baxtli manzil deb topildi. Bu xulosa 47 ta shahar qamrab olingan Holiday Happiness Index tadqiqoti natijasida ma’lum bo‘ldi.

Reytingni “BookRetreats” platformasi tayyorlagan. Unda sayyohlarning kayfiyati va farovonligiga ta’sir qiluvchi quyoshli kunlar, yashil hududlar, piyoda yurish imkoniyati, sog‘lom ovqatlanish va uyqu kabi omillar hisobga olingan.

Lissabon ayniqsa sog‘lom ovqatlanish imkoniyatlari bilan ajralib turgan. Shahardagi restoranlarning qariyb 10 foizi sog‘lom taomlar toifasiga kiritilgan. Bu ko‘rsatkich reytingda ikkinchi eng yuqori natija bo‘lgan.

Shahar piyoda sayr qilish uchun ham qulay deb baholangan. Lissabon ixchamligi va manzarali ko‘chalari bilan sayyohlarga shaharni piyoda kashf etish imkonini beradi.

Yana bir qiziq jihati — Lissabonda har bir aholiga o‘rtacha 49 kvadrat metr yashil hudud to‘g‘ri keladi. Shahar yiliga taxminan 2828 soat quyosh nuri oladi.

Reytingda Lissabondan keyin Xelsinki va Orlando shaharlari joylashgan. Kuchli o‘nlikdan Afina, Edinburg, Madrid, Vena, Budapesht, Oslo va Vilnyus ham o‘rin olgan.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

84 yoshli ayol har oy 2000 km yo‘l bosib, kiyim tarqatadi84 yoshli ayol har oy 2000 km yo‘l bosib, kiyim tarqatadiBugun, 18:48Rossiyada savdo markazida yong‘in chiqdi: odamlar derazadan sakradiRossiyada savdo markazida yong‘in chiqdi: odamlar derazadan sakradiBugun, 17:51Qirg‘izistondan O‘zbekistonga go‘sht kontrabandasi davom etayotgani aytildiQirg‘izistondan O‘zbekistonga go‘sht kontrabandasi davom etayotgani aytildiBugun, 17:48Sindi Kroufordning o‘g‘li reabilitatsiya markazida vafot etdi: Politsiya taxmini qanday?Sindi Kroufordning o‘g‘li reabilitatsiya markazida vafot etdi: Politsiya taxmini qanday?Bugun, 17:16«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchi«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchiBugun, 17:04«Sovuq urush davri qaytmoqda»: AQSH Grenlandiyadagi tashlandiq harbiy bazasini tiklamoqda«Sovuq urush davri qaytmoqda»: AQSH Grenlandiyadagi tashlandiq harbiy bazasini tiklamoqdaBugun, 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota