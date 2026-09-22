Dunyodagi eng baxtli sayyohlik manzili ma’lum bo‘ldi
Portugaliya poytaxti Lissabon sayohat qilish uchun dunyodagi eng baxtli manzil deb topildi. Bu xulosa 47 ta shahar qamrab olingan Holiday Happiness Index tadqiqoti natijasida ma’lum bo‘ldi.
Reytingni “BookRetreats” platformasi tayyorlagan. Unda sayyohlarning kayfiyati va farovonligiga ta’sir qiluvchi quyoshli kunlar, yashil hududlar, piyoda yurish imkoniyati, sog‘lom ovqatlanish va uyqu kabi omillar hisobga olingan.
Lissabon ayniqsa sog‘lom ovqatlanish imkoniyatlari bilan ajralib turgan. Shahardagi restoranlarning qariyb 10 foizi sog‘lom taomlar toifasiga kiritilgan. Bu ko‘rsatkich reytingda ikkinchi eng yuqori natija bo‘lgan.
Shahar piyoda sayr qilish uchun ham qulay deb baholangan. Lissabon ixchamligi va manzarali ko‘chalari bilan sayyohlarga shaharni piyoda kashf etish imkonini beradi.
Yana bir qiziq jihati — Lissabonda har bir aholiga o‘rtacha 49 kvadrat metr yashil hudud to‘g‘ri keladi. Shahar yiliga taxminan 2828 soat quyosh nuri oladi.
Reytingda Lissabondan keyin Xelsinki va Orlando shaharlari joylashgan. Kuchli o‘nlikdan Afina, Edinburg, Madrid, Vena, Budapesht, Oslo va Vilnyus ham o‘rin olgan.
Izohlar 0
…