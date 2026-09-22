«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi

·27·Sport
«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Foydalanuvchi Zamin.uz muharriri sifatida yangilik mohiyatini 3-4 to'liq jumla bilan, faqat o'zbek lotin yozuvida, berilgan faktlardan foydalanib xulosa qilishni so'radi.
  • Qoidalar: 1-jumla eng muhim fakt; sarlavhani so'zma-so'z takrorlamaslik; klikbeyt, savol, "ushbu maqolada" kabi kirish so'zlar bo'lmasin; raqam va ismlarni aynan saqlash.
  • Faqat xulosa matni.

Jahon boksining eng oliy minbari va «Boks bibliyasi» nomi bilan mashhur bo‘lgan nufuzli «The Ring Magazine» nashri o‘zbek boksining yorqin vakili Javohir Ummataliyevga alohida e’tibor qaratdi. Nashr o‘zining rasmiy sahifalarida hamyurtimizning AQSHdagi afsonaviy «Mayweather Boxing Gym» zalida yengilmas amerikalik jahon chempioni Shakur Stivenson bilan o‘tkazgan shiddatli mashg‘ulotlari va keskin sparring jarayonidan eksklyuziv kadrlarni e’lon qildi.

«The Ring» o‘z postida Javohir Ummataliyevni jahon miqyosida o‘ta yuqori baholanayotgan, kelajagi porloq va ulkan istiqbolga ega o‘zbek bokschisi sifatida alohida e’tirof etdi. O‘zbekiston boks federatsiyasi xabariga ko‘ra, dunyoning eng sara yulduzi bilan bir ringda tengma-teng harakat qilgan Ummataliyevga nisbatan xalqaro promouterlar va ekspertlarning qiziqishi keskin ortib bormoqda. Floyd Meyvezerning Las-Vegasdagi mashhur maskanida o‘tgan ushbu og‘ir sinov o‘zbek boks maktabining yana bir vakili katta professional sahnani zabt etish arafasida ekanini ko‘rsatdi.

Xo‘sh, Shakur Stivensondek makkor himoya ustasiga qarshi sparring Ummataliyevga nima beradi, Las-Vegasdagi ushbu mashg‘ulotlar hamyurtimizning AQSHdagi katta promouterlik shartnomasiga yo‘l ochadimi va «The Ring» e’tirofi o‘zbek bokschisini jahon chempionlik kamari sari qanchalik tezlashtiradi?

«Meyvezer zali, Stivenson bilan to‘qnashuv va «The Ring» e’tirofi»: Muhim voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi

Javohir Ummataliyev atrofidagi shov-shuvli voqealarning eng muhim jihatlari:

  • «Boks bibliyasi» diqqat markazida: Dunyoning eng nufuzli jurnali «The Ring Magazine» o‘zbek bokschisiga bag‘ishlangan maxsus kontent ulashdi;

  • Shakur Stivenson bilan sparring: Ummataliyev uch vazn toifasida jahon chempioni, yengilmas yulduz Shakur Stivenson bilan ringda sinovdan o‘tdi;

  • «Mayweather Boxing Gym» muhiti: Mashg‘ulotlar Floyd Meyvezerga tegishli bo‘lgan, jahon boksi elitasi to‘planadigan Las-Vegasdagi mashhur arenada bo‘lib o‘tdi;

  • O‘ta istiqbolli bokschi maqomi: Xalqaro nashr hamyurtimizni kelajagi eng katta umid uyg‘otayotgan charm qo‘lqop ustasi sifatida tavsifladi;

  • Federatsiyadan rasmiy tasdiq: O‘zbekiston boks federatsiyasi Ummataliyevning xalqaro maydondagi nufuzi keskin oshib borayotganini e’lon qildi.

«The Ring» nishonidagi to‘qnashuv: Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson sparringi tafsilotlari

Las-Vegasdagi mashg‘ulot va sportchilar ko‘rsatkichlari tahlili:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

Javohir Ummataliyev (O‘zbekiston)

Shakur Stivenson (AQSH)

Xalqaro maqomi

«The Ring» tan olgan o‘ta istiqbolli bokschi

Uch vazn toifasida WBC amaldagi chempioni

Sparring o‘tkazilgan manzil

«Mayweather Boxing Gym» (Las-Vegas, AQSH)

«Mayweather Boxing Gym» (Las-Vegas, AQSH)

Jang uslubi

Tajovuzkor, tezkor zarbalar va olimpiya maktabi

Noyob mudofaa, masofani his qilish va qarshi hujum

Maqsad va vazifa

AQSH elitasi bilan tajriba orttirish va tan olinish

Navbatdagi chempionlik himoyasi uchun tayyorgarlik

OAV va ekspertlar e’tibori

«The Ring» sahifalarida maxsus e’tirof

Dunyoning eng kuchli P4P bokschilaridan biri

Keyingi qadamlar

AQSHda yirik janglar va promouterlik shartnomalari

Katta titulli birlashtiruvchi bahslar

«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi

Professional boks va menejment ekspertizasi: Nega «The Ring» e’tibori ulkan tramplin hisoblanadi?

Xalqaro tahlilchilar va professional boks insayderlarining xulosalari:

  • «The Ring» filtridan o‘tish: Mazkur jurnal oddiy bokschilarni hech qachon o‘z sahifalarida yoritmaydi; u yerda e’lon qilinish sportchining allaqachon jahon skautlari, Matchroom, Top Rank yoki PBC kabi gigant promouterlar nishoniga tushganini anglatadi;

  • Shakur Stivenson maktabining bebaholigi: Stivenson bugungi kunda dunyoning eng kam zarba o‘tkazadigan eng mukammal himoyaviy bokschisi hisoblanadi; u bilan sparring qilish Ummataliyevga yuqori tezlik, mudofaani yorib o‘tish va Amerika professional ringining haqiqiy bosimini his qilish imkonini berdi;

  • Las-Vegasdagi ochiq eshiklar: Floyd Meyvezer zalida namoyon bo‘lish mahalliy murabbiylar va mashhur menejerlar ko‘z o‘ngida o‘z mahoratini ko‘rsatish demakdir; bu Ummataliyevning keyingi faoliyatini to‘g‘ridan to‘g‘ri Okean ortiga ko‘chirishiga zamin yaratadi;

  • O‘zbek boksining yangi to‘lqini: Bahodir Jalolov, Isroil Madrimov va Hasanboy Do‘smatovlardan so‘ng yosh avlod vakili bo‘lgan Ummataliyevning bunday elita darajada tilga olinishi O‘zbekistonning professional boksdagi hukmronligi uzoq yillar davom etishidan dalolat beradi.

Javohir Ummataliyevning dunyoning eng yaxshilari bilan bir safda tilga olinishi uning yaqin kelajakda katta chempionlik kamarlari sari dadil qadam tashlashini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Javohir Ummataliyev Shakur Stivenson kabi yulduzlar bilan mashg‘ulotlardan so‘ng AQSH ringlarida tez orada chempionlik kamarini qo‘lga kirita oladimi? Hamyurtimizning jang olib borish uslubi professional boks uchun qay darajada mos deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining ushbu yuksak xalqaro e’tirofi haqidagi tahliliy maqolani barcha boks ixlosmandlariga ulashing!

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadiO‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadiBugun, 19:02IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?Bugun, 18:01Isroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildiIsroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildiBugun, 17:30«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildi«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildiBugun, 15:45Messi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladiMessi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladiBugun, 15:33Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiHilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiBugun, 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi