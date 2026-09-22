«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Foydalanuvchi Zamin.uz muharriri sifatida yangilik mohiyatini 3-4 to'liq jumla bilan, faqat o'zbek lotin yozuvida, berilgan faktlardan foydalanib xulosa qilishni so'radi.
- Qoidalar: 1-jumla eng muhim fakt; sarlavhani so'zma-so'z takrorlamaslik; klikbeyt, savol, "ushbu maqolada" kabi kirish so'zlar bo'lmasin; raqam va ismlarni aynan saqlash.
- Faqat xulosa matni.
Jahon boksining eng oliy minbari va «Boks bibliyasi» nomi bilan mashhur bo‘lgan nufuzli «The Ring Magazine» nashri o‘zbek boksining yorqin vakili Javohir Ummataliyevga alohida e’tibor qaratdi. Nashr o‘zining rasmiy sahifalarida hamyurtimizning AQSHdagi afsonaviy «Mayweather Boxing Gym» zalida yengilmas amerikalik jahon chempioni Shakur Stivenson bilan o‘tkazgan shiddatli mashg‘ulotlari va keskin sparring jarayonidan eksklyuziv kadrlarni e’lon qildi.
«The Ring» o‘z postida Javohir Ummataliyevni jahon miqyosida o‘ta yuqori baholanayotgan, kelajagi porloq va ulkan istiqbolga ega o‘zbek bokschisi sifatida alohida e’tirof etdi. O‘zbekiston boks federatsiyasi xabariga ko‘ra, dunyoning eng sara yulduzi bilan bir ringda tengma-teng harakat qilgan Ummataliyevga nisbatan xalqaro promouterlar va ekspertlarning qiziqishi keskin ortib bormoqda. Floyd Meyvezerning Las-Vegasdagi mashhur maskanida o‘tgan ushbu og‘ir sinov o‘zbek boks maktabining yana bir vakili katta professional sahnani zabt etish arafasida ekanini ko‘rsatdi.
Xo‘sh, Shakur Stivensondek makkor himoya ustasiga qarshi sparring Ummataliyevga nima beradi, Las-Vegasdagi ushbu mashg‘ulotlar hamyurtimizning AQSHdagi katta promouterlik shartnomasiga yo‘l ochadimi va «The Ring» e’tirofi o‘zbek bokschisini jahon chempionlik kamari sari qanchalik tezlashtiradi?
«Meyvezer zali, Stivenson bilan to‘qnashuv va «The Ring» e’tirofi»: Muhim voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi
Javohir Ummataliyev atrofidagi shov-shuvli voqealarning eng muhim jihatlari:
«Boks bibliyasi» diqqat markazida: Dunyoning eng nufuzli jurnali «The Ring Magazine» o‘zbek bokschisiga bag‘ishlangan maxsus kontent ulashdi;
Shakur Stivenson bilan sparring: Ummataliyev uch vazn toifasida jahon chempioni, yengilmas yulduz Shakur Stivenson bilan ringda sinovdan o‘tdi;
«Mayweather Boxing Gym» muhiti: Mashg‘ulotlar Floyd Meyvezerga tegishli bo‘lgan, jahon boksi elitasi to‘planadigan Las-Vegasdagi mashhur arenada bo‘lib o‘tdi;
O‘ta istiqbolli bokschi maqomi: Xalqaro nashr hamyurtimizni kelajagi eng katta umid uyg‘otayotgan charm qo‘lqop ustasi sifatida tavsifladi;
Federatsiyadan rasmiy tasdiq: O‘zbekiston boks federatsiyasi Ummataliyevning xalqaro maydondagi nufuzi keskin oshib borayotganini e’lon qildi.
«The Ring» nishonidagi to‘qnashuv: Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson sparringi tafsilotlari
Las-Vegasdagi mashg‘ulot va sportchilar ko‘rsatkichlari tahlili:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
Javohir Ummataliyev (O‘zbekiston)
Shakur Stivenson (AQSH)
Xalqaro maqomi
«The Ring» tan olgan o‘ta istiqbolli bokschi
Uch vazn toifasida WBC amaldagi chempioni
Sparring o‘tkazilgan manzil
«Mayweather Boxing Gym» (Las-Vegas, AQSH)
«Mayweather Boxing Gym» (Las-Vegas, AQSH)
Jang uslubi
Tajovuzkor, tezkor zarbalar va olimpiya maktabi
Noyob mudofaa, masofani his qilish va qarshi hujum
Maqsad va vazifa
AQSH elitasi bilan tajriba orttirish va tan olinish
Navbatdagi chempionlik himoyasi uchun tayyorgarlik
OAV va ekspertlar e’tibori
«The Ring» sahifalarida maxsus e’tirof
Dunyoning eng kuchli P4P bokschilaridan biri
Keyingi qadamlar
AQSHda yirik janglar va promouterlik shartnomalari
Katta titulli birlashtiruvchi bahslar
Professional boks va menejment ekspertizasi: Nega «The Ring» e’tibori ulkan tramplin hisoblanadi?
Xalqaro tahlilchilar va professional boks insayderlarining xulosalari:
«The Ring» filtridan o‘tish: Mazkur jurnal oddiy bokschilarni hech qachon o‘z sahifalarida yoritmaydi; u yerda e’lon qilinish sportchining allaqachon jahon skautlari, Matchroom, Top Rank yoki PBC kabi gigant promouterlar nishoniga tushganini anglatadi;
Shakur Stivenson maktabining bebaholigi: Stivenson bugungi kunda dunyoning eng kam zarba o‘tkazadigan eng mukammal himoyaviy bokschisi hisoblanadi; u bilan sparring qilish Ummataliyevga yuqori tezlik, mudofaani yorib o‘tish va Amerika professional ringining haqiqiy bosimini his qilish imkonini berdi;
Las-Vegasdagi ochiq eshiklar: Floyd Meyvezer zalida namoyon bo‘lish mahalliy murabbiylar va mashhur menejerlar ko‘z o‘ngida o‘z mahoratini ko‘rsatish demakdir; bu Ummataliyevning keyingi faoliyatini to‘g‘ridan to‘g‘ri Okean ortiga ko‘chirishiga zamin yaratadi;
O‘zbek boksining yangi to‘lqini: Bahodir Jalolov, Isroil Madrimov va Hasanboy Do‘smatovlardan so‘ng yosh avlod vakili bo‘lgan Ummataliyevning bunday elita darajada tilga olinishi O‘zbekistonning professional boksdagi hukmronligi uzoq yillar davom etishidan dalolat beradi.
Javohir Ummataliyevning dunyoning eng yaxshilari bilan bir safda tilga olinishi uning yaqin kelajakda katta chempionlik kamarlari sari dadil qadam tashlashini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Javohir Ummataliyev Shakur Stivenson kabi yulduzlar bilan mashg‘ulotlardan so‘ng AQSH ringlarida tez orada chempionlik kamarini qo‘lga kirita oladimi? Hamyurtimizning jang olib borish uslubi professional boks uchun qay darajada mos deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining ushbu yuksak xalqaro e’tirofi haqidagi tahliliy maqolani barcha boks ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…