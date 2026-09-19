iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Apple'ning yangi iPhone 18 seriyasi 18 sentyabrdan dunyo bo‘ylab sotuvga chiqdi. O‘zbekistonda ham smartfonlarning ilk narxlari ma’lum bo‘ldi.
Ayni paytda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max'ning eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM versiyalari sotuvga taklif qilinmoqda.
eSIM+eSIM versiyalari:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 899 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 049 dollar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 dollar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 dollar
SIM+eSIM versiyalari:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 979 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 349 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 199 dollar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 dollar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 299 dollar
Shu tariqa, hozircha keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, iPhone 18 Pro‘ning boshlang‘ich narxi 1 899 dollardan, iPhone 18 Pro Max'niki esa 2 049 dollardan boshlanmoqda.
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