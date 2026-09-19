iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi

·3·Texno
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi

Apple'ning yangi iPhone 18 seriyasi 18 sentyabrdan dunyo bo‘ylab sotuvga chiqdi. O‘zbekistonda ham smartfonlarning ilk narxlari ma’lum bo‘ldi.

Ayni paytda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max'ning eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM versiyalari sotuvga taklif qilinmoqda.

eSIM+eSIM versiyalari:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 899 dollar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 dollar

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollar

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 049 dollar

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 dollar

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 dollar

SIM+eSIM versiyalari:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 979 dollar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 349 dollar

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollar

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 199 dollar

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 dollar

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 299 dollar

Shu tariqa, hozircha keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, iPhone 18 Pro‘ning boshlang‘ich narxi 1 899 dollardan, iPhone 18 Pro Max'niki esa 2 049 dollardan boshlanmoqda.

AppleiPhone 18eSIMO‘zbekiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadiNASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadiBugun, 16:59Astronomlar neytron yulduz moddani yutish jarayonini ilk bor kuzatdiAstronomlar neytron yulduz moddani yutish jarayonini ilk bor kuzatdiBugun, 16:23Samsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildiSamsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildiBugun, 15:52iPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiiPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiBugun, 15:30NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiNASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiBugun, 14:53Jismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildiJismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildiBugun, 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi