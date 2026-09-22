Vafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldi

·70·Dunyo
Vafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Foydalanuvchi o‘zbek tilida lotin yozuvida, faqat berilgan matndagi faktlardan foydalanib, yangilik mohiyatini 3-4 to‘liq jumla bilan xulosa qilishni so‘rayapti.
  • Qoidalar: 1-jumla eng muhim fakt, sarlavhani so‘zma-so‘z takrorlamaslik, klikbeyt/savol/“ushbu maqolada” kirish so‘zlari bo‘lmasligi, raqam va ismlarni aynan saqlash, faqat xulosa matnini qaytarish.

Xitoyda saraton va bosh miya trombozidan vafot etgan 70 yoshli ayol o‘limidan bir kun o‘tib, sovutkichli tobutda yotgan holda hushiga keldi. Kutilmagan holat ayolning yaqinlari orasida katta sarosima uyg‘otgan. Bu haqda “The Paper” nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, oila a’zolari ayolning vafotini rasmiy qayd etgach, uni maxsus sovutkichli tobutga joylashtirgan. Biroq 9 sentyabr kuni kechqurun marhumaning kelini tobut ichidan kelayotgan kuchsiz ingrash ovozini eshitib qolgan.

Shundan so‘ng ayol zudlik bilan tobutdan chiqarib olingan. Oradan ikki kun o‘tib, 11 sentyabr kuni oilaning barcha yaqinlari xonadonga yig‘ilgan paytda, pensioner ayol qisman hushiga kelib, ko‘zlarini ochgan.

Shu bilan birga, uning umumiy ahvoli og‘irligicha qolgan. Ayol mustaqil ravishda suv ichish va ovqatlanish imkoniga ega bo‘lmagan. Kechga borib esa uning ahvoli yana yomonlashgan va ayol o‘sha kuni vafot etgan. U 13 sentyabr kuni dafn qilingan.

Mazkur voqea oila a’zolaridan biri tomonidan ommaga ma’lum qilinganidan keyin Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida keng muhokamaga sabab bo‘ldi. Ayrim internet foydalanuvchilari hodisaning haqiqiy ekaniga shubha bildirgan.

Biroq voqea haqida xabar bergan shaxs yaqin insonning o‘limi bilan bog‘liq bunday tafsilotlarni hech kim shunchaki o‘ylab topmasligini ta’kidlagan. Shuningdek, ayolning qarindoshlari aytgan ma’lumotlar mahalliy aholi va qishloq mulozimi tomonidan ham tasdiqlangan.

Qishloq mulozimi tobutning chuqur muzlatish rejimida emas, balki yengil sovutish rejimida ishlaganini ma’lum qilgan. Uning ta’kidlashicha, aynan shu holat ayolning hayoti saqlanib qolishiga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Shifokorlar esa mazkur hodisani “soxta o‘lim” holati bilan izohlagan. Bunday vaziyatda inson organizmidagi metabolizm, ya’ni moddalar almashinuvi keskin darajada sekinlashadi. Natijada nafas olish va puls deyarli sezilmaydigan holatga kelishi mumkin.

Bemor esa o‘lim bilan adashtirish oson bo‘lgan chuqur koma holatiga tushadi. Shu sababli mutaxassislar inson vafot etganini rasmiy qayd etishda har doim qat’iy va professional tibbiy mezonlarga amal qilish zarurligini ta’kidlaydi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

12 yoshli Pokémon blogeri saraton bilan kurashdan so‘ng vafot etdi12 yoshli Pokémon blogeri saraton bilan kurashdan so‘ng vafot etdiBugun, 21:253,5 metrlik akula Pusan parkiga kirib, odamlarni hayratga soldi3,5 metrlik akula Pusan parkiga kirib, odamlarni hayratga soldiBugun, 21:03Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)Bugun, 20:5670 yoshli ayol o‘limidan bir kun o‘tib tobutda uyg‘ondi70 yoshli ayol o‘limidan bir kun o‘tib tobutda uyg‘ondiBugun, 20:15Masjidul Harom muazzini Shayx Ibrohim al-Madaniy vafot etdiMasjidul Harom muazzini Shayx Ibrohim al-Madaniy vafot etdiBugun, 19:58Muhammad Saloh o‘tirgan tosh sayyohlik maskaniga aylandi (video)Muhammad Saloh o‘tirgan tosh sayyohlik maskaniga aylandi (video)Bugun, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota