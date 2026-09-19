Ritik Roshan Katrina Kaifni "semiz deb atagan" tanqidchilardan himoya qilgan postga "layk" bosib qo‘llab quvvatladi
Ritik Roshan Katrina Kaifni semirgani haqidagi tanqid qilganlardan himoya qilgan postni yoqtirdi
Bollywood yulduzi Ritik Roshan aktrisa Katrina Kaifning onalikdan keyingi tana o‘zgarishlari sabab tanqid qilinishiga qarshi yozilgan Instagram postiga "layk" bosdi. Uning bu harakati ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor qozondi.
Ritik Roshan qanday munosabat bildirdi?
Aktrisani onalikdan keyingi ko‘rinishi uchun qoralovchi fikrlarga qarshi yozilgan post Ritik Roshan tomonidan yoqtirilgani kuzatuvchilar e’tiboridan chetda qolmadi.
Uning "layk"i ko‘pchilik tomonidan Katrina Kaifga nisbatan qo‘llab-quvvatlov sifatida talqin qilindi.
Ushbu holat atrofidagi muhokamalarda ayollarning homiladorlik va onalikdan keyin tashqi ko‘rinishida tabiiy o‘zgarishlar yuz berishi ta’kidlandi.
Ko‘plab foydalanuvchilar ayolni onalikdan keyingi tana tuzilishiga qarab baholamaslik kerakligi haqidagi fikrlarni qo‘llab-quvvatlagan.
Izohlar 0
…