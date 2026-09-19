Ritik Roshan Katrina Kaifni "semiz deb atagan" tanqidchilardan himoya qilgan postga "layk" bosib qo‘llab quvvatladi

·133·Madaniyat
Ritik Roshan Katrina Kaifni "semiz deb atagan" tanqidchilardan himoya qilgan postga "layk" bosib qo‘llab quvvatladi

Ritik Roshan Katrina Kaifni semirgani haqidagi tanqid qilganlardan himoya qilgan postni yoqtirdi

Bollywood yulduzi Ritik Roshan aktrisa Katrina Kaifning onalikdan keyingi tana o‘zgarishlari sabab tanqid qilinishiga qarshi yozilgan Instagram postiga "layk" bosdi. Uning bu harakati ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor qozondi.

Ritik Roshan qanday munosabat bildirdi?

Aktrisani onalikdan keyingi ko‘rinishi uchun qoralovchi fikrlarga qarshi yozilgan post Ritik Roshan tomonidan yoqtirilgani kuzatuvchilar e’tiboridan chetda qolmadi.

Uning "layk"i ko‘pchilik tomonidan Katrina Kaifga nisbatan qo‘llab-quvvatlov sifatida talqin qilindi.

Ushbu holat atrofidagi muhokamalarda ayollarning homiladorlik va onalikdan keyin tashqi ko‘rinishida tabiiy o‘zgarishlar yuz berishi ta’kidlandi.

Ko‘plab foydalanuvchilar ayolni onalikdan keyingi tana tuzilishiga qarab baholamaslik kerakligi haqidagi fikrlarni qo‘llab-quvvatlagan.

Ritik RoshanKatrina KaifOnalikdan keyingi tana o‘zgarishlariBollivud
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parizodaning tug‘ilgan kunida qizlaridan kutilmagan syurpriz: raqqosa ko‘zidagi quvonchni yashirolmadi (video)Parizodaning tug‘ilgan kunida qizlaridan kutilmagan syurpriz: raqqosa ko‘zidagi quvonchni yashirolmadi (video)Bugun, 12:39“Xudoning ko‘zi” deb ataluvchi g‘or Zebo Raximovani ham hayratga soldi (video)“Xudoning ko‘zi” deb ataluvchi g‘or Zebo Raximovani ham hayratga soldi (video)Bugun, 10:12Jahongir Otajonov o‘ziga yoqmaydigan xislatini ham ochiq aytdi: "Tashlolmayman"Jahongir Otajonov o‘ziga yoqmaydigan xislatini ham ochiq aytdi: "Tashlolmayman"Bugun, 09:37Aktyor Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi: Turkiya shou-biznesida misli ko‘rilmagan reyd!Aktyor Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi: Turkiya shou-biznesida misli ko‘rilmagan reyd!Kecha, 18:28Turkiyada mashhur aktrisalar giyohvandlik ishi bo‘yicha ushlandiTurkiyada mashhur aktrisalar giyohvandlik ishi bo‘yicha ushlandiKecha, 17:21«Chuqur» yulduzi Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi«Chuqur» yulduzi Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindiKecha, 17:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh