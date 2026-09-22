3,5 metrlik akula Pusan parkiga kirib, odamlarni hayratga soldi
Janubiy Koreyaning Pusan shahridagi Bukxang Waterfront Park hududida dengizdan kirib kelgan ulkan akula to‘rt kundan beri sun’iy kanalda aylanib yuribdi. Dastlab uning uzunligi 13 futgacha deb baholangan bo‘lsa, keyingi tekshiruvlarda taxminan 11 fut 6 dyuym, ya’ni 3,5 metr ekani aniqlangan.
18 sentyabr kuni soat 8:57 da sayr qilayotgan fuqaro jamoat yo‘lagi yaqinida qorong‘i shakldagi jonzotni ko‘rib, xavf haqida xabar bergan. Shundan so‘ng dengiz politsiyasi maxsus qutqaruv guruhi, sohil qayiqlari va patrul kemasini jalb qilgan.
Mutaxassislar akulani dengizga qaytarish uchun olti soat davomida harakat qilgan. Biroq Milliy baliqchilik ilmiy-tadqiqot instituti uni sayoz suvda majburan haydash akula hujumiga sabab bo‘lishi mumkinligidan ogohlantirgach, operatsiya soat 15:15 da to‘xtatilgan.
Akula 19 sentyabr kuni yana ko‘ringan va hanuz kanalni tark etmagan. U taxminan har 15 daqiqada suv yuzasiga chiqib, qanotini ko‘rsatadi va yana chuqurlikka sho‘ng‘iydi.
Hodisa sabab parkka qiziquvchilar oqimi keskin oshgan. Shanba kuni 8 800 nafar, yakshanba kuni esa qariyb 10 ming kishi akulani ko‘rish uchun kelgan. Ayrimlar hatto uni tomosha qilish uchun boshqa shaharlardan yetib kelgan.
Xavfsizlik maqsadida parkda ogohlantiruvchi belgilar o‘rnatilib, tomosha vaqti 30 daqiqa bilan cheklangan. Politsiya esa akulani ovqatlantirish uchun suvga xom tovuq tashlagan kishini to‘xtatgan.
Kanalning chuqurroq qismida keyinchalik taxminan 90 santimetrlik kichik baliq ham ko‘rilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda uni akula bolasi degan taxminlar tarqalgan, ammo rasmiylar buni tasdiqlamagan.
Mutaxassislar ulkan jonzotni qorong‘i yoki misrang akula turiga mansub deb taxmin qilmoqda. Pusan ma’muriyati esa akula ozuqa izlab port hududiga kirib kelgan bo‘lishi mumkinligini bildirgan.
Hozir mas’ullar uni kuch bilan haydamasdan, suv sathi ko‘tarilishi orqali kanaldan ochiq dengizga qaytishini kutmoqda.
Izohlar 0
…