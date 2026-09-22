3,5 metrlik akula Pusan parkiga kirib, odamlarni hayratga soldi

·35·Dunyo
3,5 metrlik akula Pusan parkiga kirib, odamlarni hayratga soldi

Janubiy Koreyaning Pusan shahridagi Bukxang Waterfront Park hududida dengizdan kirib kelgan ulkan akula to‘rt kundan beri sun’iy kanalda aylanib yuribdi. Dastlab uning uzunligi 13 futgacha deb baholangan bo‘lsa, keyingi tekshiruvlarda taxminan 11 fut 6 dyuym, ya’ni 3,5 metr ekani aniqlangan.

18 sentyabr kuni soat 8:57 da sayr qilayotgan fuqaro jamoat yo‘lagi yaqinida qorong‘i shakldagi jonzotni ko‘rib, xavf haqida xabar bergan. Shundan so‘ng dengiz politsiyasi maxsus qutqaruv guruhi, sohil qayiqlari va patrul kemasini jalb qilgan.

Mutaxassislar akulani dengizga qaytarish uchun olti soat davomida harakat qilgan. Biroq Milliy baliqchilik ilmiy-tadqiqot instituti uni sayoz suvda majburan haydash akula hujumiga sabab bo‘lishi mumkinligidan ogohlantirgach, operatsiya soat 15:15 da to‘xtatilgan.

Akula 19 sentyabr kuni yana ko‘ringan va hanuz kanalni tark etmagan. U taxminan har 15 daqiqada suv yuzasiga chiqib, qanotini ko‘rsatadi va yana chuqurlikka sho‘ng‘iydi.

Hodisa sabab parkka qiziquvchilar oqimi keskin oshgan. Shanba kuni 8 800 nafar, yakshanba kuni esa qariyb 10 ming kishi akulani ko‘rish uchun kelgan. Ayrimlar hatto uni tomosha qilish uchun boshqa shaharlardan yetib kelgan.

Xavfsizlik maqsadida parkda ogohlantiruvchi belgilar o‘rnatilib, tomosha vaqti 30 daqiqa bilan cheklangan. Politsiya esa akulani ovqatlantirish uchun suvga xom tovuq tashlagan kishini to‘xtatgan.

Kanalning chuqurroq qismida keyinchalik taxminan 90 santimetrlik kichik baliq ham ko‘rilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda uni akula bolasi degan taxminlar tarqalgan, ammo rasmiylar buni tasdiqlamagan.

Mutaxassislar ulkan jonzotni qorong‘i yoki misrang akula turiga mansub deb taxmin qilmoqda. Pusan ma’muriyati esa akula ozuqa izlab port hududiga kirib kelgan bo‘lishi mumkinligini bildirgan.

Hozir mas’ullar uni kuch bilan haydamasdan, suv sathi ko‘tarilishi orqali kanaldan ochiq dengizga qaytishini kutmoqda.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

12 yoshli Pokémon blogeri saraton bilan kurashdan so‘ng vafot etdi12 yoshli Pokémon blogeri saraton bilan kurashdan so‘ng vafot etdiBugun, 21:25Vafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldiVafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldiBugun, 21:02Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)Bugun, 20:5670 yoshli ayol o‘limidan bir kun o‘tib tobutda uyg‘ondi70 yoshli ayol o‘limidan bir kun o‘tib tobutda uyg‘ondiBugun, 20:15Masjidul Harom muazzini Shayx Ibrohim al-Madaniy vafot etdiMasjidul Harom muazzini Shayx Ibrohim al-Madaniy vafot etdiBugun, 19:58Muhammad Saloh o‘tirgan tosh sayyohlik maskaniga aylandi (video)Muhammad Saloh o‘tirgan tosh sayyohlik maskaniga aylandi (video)Bugun, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota