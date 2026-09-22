O‘zbekiston futzal terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi gollarga boy bahsda mag‘lub bo‘ldi
O‘zbekiston futzal milliy terma jamoasining Yevropa qit’asida tashkil etilgan o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini o‘z yakuniga yetdi. Jahon va qit’a chempionatlariga qizg‘in hozirlik ko‘rayotgan futzalchilarimiz yig‘in doirasidagi so‘nggi nazorat uchrashuvini Yevropaning eng shiddatli jamoalaridan biri — Niderlandiya termasiga qarshi o‘tkazdi. Keskin kurashlar, yuqori temp va ko‘plab golli vaziyatlarga boy bo‘lgan mazkur to‘qnashuvda «lolalar yurti» vakillari 6:3 hisobida g‘alaba qozondi.
Uchrashuv davomida vakillarimiz munosib qarshilik ko‘rsatib, hisobda oldinga ham chiqib olishdi: termamiz safida Abbos Elmurodov, Mashrab Odilov hamda Husniddin Nishonovlar raqib darvozasini ishg‘ol qilishga muvaffaq bo‘lishdi. Biroq bahs yakuniga yaqin niderlandiyaliklar, xususan dubl qayd etgan Martinusning ketma-ket zarbalari yevropaliklar foydasiga hal bo‘ldi. Mazkur bahs bilan futzalchilarimizning xorijdagi mas’uliyatli tayyorgarlik bosqichi yakunlandi.
Xo‘sh, Niderlandiya bilan o‘yindagi 6 ta o‘tkazib yuborilgan to‘p himoyamizdagi qaysi zaif nuqtalarni ko‘rsatib berdi, Yevropa maktabi bilan o‘rtoqlik uchrashuvlari jamoamizga nima berdi va murabbiylar shtabi asosiy rasmiy turnirlarga qanday xulosalar bilan kirib boradi?
«9 ta gol, Elmurodovning goli va so‘nggi daqiqalar sinovi»: Bahsning 5 ta asosiy nuqtasi
Niderlandiya va O‘zbekiston o‘rtasidagi uchrashuvdan muhim faktlar:
Gollarga boy bellashuv: Tomonlar 40 daqiqalik o‘yin davomida jami 9 ta gol urib, muxlislarga haqiqiy ochiq va hujumkor futzal namoyish etishdi;
O‘zbekiston gollari mualliflari: Hamyurtlarimizdan 12-daqiqada Abbos Elmurodov, 19-daqiqada Mashrab Odilov va 32-daqiqada Husniddin Nishonov gol urdi;
Niderlandiyaning kuchli pressingi: Mezbonlar safida Buokhari, Chix, Ouadouh o‘z hisobiga bittadan to‘p yozdirgan bo‘lsa, Martinus 38 va 39-daqiqalarda dublga erishib, bahsga nuqta qo‘ydi;
Tarkib sinovdan o‘tkazildi: Murabbiylar shtabi boshlang‘ich beshlik bilan birga zaxiradan 9 nafar futzalchini sinovdan o‘tkazib, kombinatsiyalarni ko‘rib chiqdi;
Yig‘in rasman yakunlandi: Terma jamoamiz Yevropaning yetakchi jamoalari bilan sparring bahslarini o‘z ichiga olgan xorijiy tayyorgarlikni muvaffaqiyatli yakunlab qaytmoqda.
Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi protokoli: Niderlandiya — O‘zbekiston
Bahsning asosiy statistik ma’lumotlari va qaydnomasi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Niderlandiya futzal termasi
O‘zbekiston futzal milliy jamoasi
Uchrashuv yakuniy hisobi
6
3
Urilgan gollar daqiqasi
Buokhari (14'), Chix (18'), Ouadouh (28'), Martinus (38', 39')
A. Elmurodov (12'), M. Odilov (19'), H. Nishonov (32')
Boshlang‘ich beshlik
Yevropa tarkibi (asosiy o‘yinchilar)
Elmurodov, Sa’diyev, Hamroyev, Nishonov, Axmedzyanov
Zaxira kuchlari
To‘liq rotatsiya
Ibragimov, Solihov, Adilov, O‘rinbosarov, Samiyev, Faxriddinov, Jo‘rayev, Shonazarov, Vafoyev
O‘yin xarakteri
Tezkor qarshi hujum va standartlar
Pozitsion hujum va pressingni sindirish
Yig‘in maqomi
O‘z maydonidagi sinov o‘yini
Yevropa o‘quv-yig‘inining yakuniy bosqichi
Futzal ekspertizasi: Niderlandiyaga qarshi o‘yin termamizga nima berdi?
Mutaxassislar va futzal tahlilchilarining xulosalari:
Yevropaning yuqori tezligiga moslashish: Niderlandiya kabi jamoalar bilan bellashuv futzalchilarimizdan to‘p bilan va to‘psiz harakatlanishda maksimal tezlikni talab qiladi; bu Osiyo jamoalariga qarshi o‘yinlardan keskin farq qiladigan ulkan maktabdir;
So‘nggi daqiqalardagi konsentratsiya muammosi: O‘yinning 38 va 39-daqiqalarida o‘tkazib yuborilgan ikkita to‘p jismoniy toliqish va beshinchi dala o‘yinchisi («power play») taktikasiga qarshi himoyalanishda hali ishlanishi kerak bo‘lgan jihatlar borligini ko‘rsatdi;
Hujumdagi samaradorlik: 3 ta gol urilishi va vaziyatlar yaratilishi ijobiy holat; ayniqsa darvozabon Abbos Elmurodovning hisobni ochishi termamizning darvozabon orqali hujum uyushtirish uslubi ish berayotganidan dalolat beradi;
Rasmiy musobaqalar oldidan achchiq, ammo foydali tajriba: Bunday sparringlardagi mag‘lubiyat g‘alabadan ko‘ra ko‘proq foyda beradi, chunki murabbiylarga kamchiliklarni ko‘rsatib, bo‘lajak Osiyo Kubogi va Jahon chempionati bahslari oldidan xatolarni tuzatishga imkon beradi.
O‘zbekiston futzal terma jamoasi xorijiy yig‘inda olingan katta tajriba bilan yanada kuchli va mustahkam bo‘lib qaytmoqda.
Sizningcha, futzal terma jamoamiz Niderlandiya bilan o‘yindagi 6:3 hisobini himoyadagi xatolar bilan izohlash kerakmi yoki Yevropa jamoalarining darajasi yuqoriligi bilanmi? Bo‘lajak rasmiy turnirlarda futzalchilarimiz sovrinli o‘rinlarni egallay oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizga oid ushbu batafsil tahlilni barcha futzal muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…