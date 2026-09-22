O‘zbekiston futzal terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi gollarga boy bahsda mag‘lub bo‘ldi

·43·Sport
O‘zbekiston futzal terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi gollarga boy bahsda mag‘lub bo‘ldi

O‘zbekiston futzal milliy terma jamoasining Yevropa qit’asida tashkil etilgan o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini o‘z yakuniga yetdi. Jahon va qit’a chempionatlariga qizg‘in hozirlik ko‘rayotgan futzalchilarimiz yig‘in doirasidagi so‘nggi nazorat uchrashuvini Yevropaning eng shiddatli jamoalaridan biri — Niderlandiya termasiga qarshi o‘tkazdi. Keskin kurashlar, yuqori temp va ko‘plab golli vaziyatlarga boy bo‘lgan mazkur to‘qnashuvda «lolalar yurti» vakillari 6:3 hisobida g‘alaba qozondi.

Uchrashuv davomida vakillarimiz munosib qarshilik ko‘rsatib, hisobda oldinga ham chiqib olishdi: termamiz safida Abbos Elmurodov, Mashrab Odilov hamda Husniddin Nishonovlar raqib darvozasini ishg‘ol qilishga muvaffaq bo‘lishdi. Biroq bahs yakuniga yaqin niderlandiyaliklar, xususan dubl qayd etgan Martinusning ketma-ket zarbalari yevropaliklar foydasiga hal bo‘ldi. Mazkur bahs bilan futzalchilarimizning xorijdagi mas’uliyatli tayyorgarlik bosqichi yakunlandi.

Xo‘sh, Niderlandiya bilan o‘yindagi 6 ta o‘tkazib yuborilgan to‘p himoyamizdagi qaysi zaif nuqtalarni ko‘rsatib berdi, Yevropa maktabi bilan o‘rtoqlik uchrashuvlari jamoamizga nima berdi va murabbiylar shtabi asosiy rasmiy turnirlarga qanday xulosalar bilan kirib boradi?

«9 ta gol, Elmurodovning goli va so‘nggi daqiqalar sinovi»: Bahsning 5 ta asosiy nuqtasi

Niderlandiya va O‘zbekiston o‘rtasidagi uchrashuvdan muhim faktlar:

  • Gollarga boy bellashuv: Tomonlar 40 daqiqalik o‘yin davomida jami 9 ta gol urib, muxlislarga haqiqiy ochiq va hujumkor futzal namoyish etishdi;

  • O‘zbekiston gollari mualliflari: Hamyurtlarimizdan 12-daqiqada Abbos Elmurodov, 19-daqiqada Mashrab Odilov va 32-daqiqada Husniddin Nishonov gol urdi;

  • Niderlandiyaning kuchli pressingi: Mezbonlar safida Buokhari, Chix, Ouadouh o‘z hisobiga bittadan to‘p yozdirgan bo‘lsa, Martinus 38 va 39-daqiqalarda dublga erishib, bahsga nuqta qo‘ydi;

  • Tarkib sinovdan o‘tkazildi: Murabbiylar shtabi boshlang‘ich beshlik bilan birga zaxiradan 9 nafar futzalchini sinovdan o‘tkazib, kombinatsiyalarni ko‘rib chiqdi;

  • Yig‘in rasman yakunlandi: Terma jamoamiz Yevropaning yetakchi jamoalari bilan sparring bahslarini o‘z ichiga olgan xorijiy tayyorgarlikni muvaffaqiyatli yakunlab qaytmoqda.

Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi protokoli: Niderlandiya — O‘zbekiston

Bahsning asosiy statistik ma’lumotlari va qaydnomasi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Niderlandiya futzal termasi

O‘zbekiston futzal milliy jamoasi

Uchrashuv yakuniy hisobi

6

3

Urilgan gollar daqiqasi

Buokhari (14'), Chix (18'), Ouadouh (28'), Martinus (38', 39')

A. Elmurodov (12'), M. Odilov (19'), H. Nishonov (32')

Boshlang‘ich beshlik

Yevropa tarkibi (asosiy o‘yinchilar)

Elmurodov, Sa’diyev, Hamroyev, Nishonov, Axmedzyanov

Zaxira kuchlari

To‘liq rotatsiya

Ibragimov, Solihov, Adilov, O‘rinbosarov, Samiyev, Faxriddinov, Jo‘rayev, Shonazarov, Vafoyev

O‘yin xarakteri

Tezkor qarshi hujum va standartlar

Pozitsion hujum va pressingni sindirish

Yig‘in maqomi

O‘z maydonidagi sinov o‘yini

Yevropa o‘quv-yig‘inining yakuniy bosqichi

Futzal ekspertizasi: Niderlandiyaga qarshi o‘yin termamizga nima berdi?

Mutaxassislar va futzal tahlilchilarining xulosalari:

  • Yevropaning yuqori tezligiga moslashish: Niderlandiya kabi jamoalar bilan bellashuv futzalchilarimizdan to‘p bilan va to‘psiz harakatlanishda maksimal tezlikni talab qiladi; bu Osiyo jamoalariga qarshi o‘yinlardan keskin farq qiladigan ulkan maktabdir;

  • So‘nggi daqiqalardagi konsentratsiya muammosi: O‘yinning 38 va 39-daqiqalarida o‘tkazib yuborilgan ikkita to‘p jismoniy toliqish va beshinchi dala o‘yinchisi («power play») taktikasiga qarshi himoyalanishda hali ishlanishi kerak bo‘lgan jihatlar borligini ko‘rsatdi;

  • Hujumdagi samaradorlik: 3 ta gol urilishi va vaziyatlar yaratilishi ijobiy holat; ayniqsa darvozabon Abbos Elmurodovning hisobni ochishi termamizning darvozabon orqali hujum uyushtirish uslubi ish berayotganidan dalolat beradi;

  • Rasmiy musobaqalar oldidan achchiq, ammo foydali tajriba: Bunday sparringlardagi mag‘lubiyat g‘alabadan ko‘ra ko‘proq foyda beradi, chunki murabbiylarga kamchiliklarni ko‘rsatib, bo‘lajak Osiyo Kubogi va Jahon chempionati bahslari oldidan xatolarni tuzatishga imkon beradi.

O‘zbekiston futzal terma jamoasi xorijiy yig‘inda olingan katta tajriba bilan yanada kuchli va mustahkam bo‘lib qaytmoqda.

Sizningcha, futzal terma jamoamiz Niderlandiya bilan o‘yindagi 6:3 hisobini himoyadagi xatolar bilan izohlash kerakmi yoki Yevropa jamoalarining darajasi yuqoriligi bilanmi? Bo‘lajak rasmiy turnirlarda futzalchilarimiz sovrinli o‘rinlarni egallay oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizga oid ushbu batafsil tahlilni barcha futzal muxlislariga ulashing!

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?Bugun, 21:58«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildiBugun, 19:27O‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadiO‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadiBugun, 19:02IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?Bugun, 18:01Isroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildiIsroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildiBugun, 17:30«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildi«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildiBugun, 15:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi