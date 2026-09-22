O‘zbekistonda ish joyida tazyiq va zo‘ravonlikka qarshi yangi tizim joriy etildi

·23·O‘zbekiston
O‘zbekistonda ish joyida tazyiq va zo‘ravonlikka qarshi yangi tizim joriy etildi

O‘zbekistonda xodimlarni ish joyidagi tazyiq, zo‘ravonlik va kamsitishdan himoya qilishga qaratilgan yangi tizim joriy etilmoqda. Endi ishxonadagi jismoniy yoki ruhiy bosim, shahvoniy shilqimlik, ta’qib va boshqa noxush holatlar bo‘yicha murojaatlarni qabul qilish hamda ularni xolis ko‘rib chiqish uchun aniq mexanizmlar belgilanadi.

Eng muhimi, bunday holat haqida murojaat qilgan shaxsning shaxsiy ma’lumotlari va murojaat mazmuni maxfiy saqlanishi kafolatlanadi.

Bu o‘zgarish mehnat jamoalarida xavfsiz, hurmatga asoslangan va inson qadri ustuvor bo‘lgan muhitni shakllantirishga qaratilgan.

Ish joyida qaysi holatlarga qarshi kurashiladi?

Yangi tizim doirasida xodimlarning mehnat jarayonida turli shakldagi tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilinishi nazarda tutilmoqda.

Jumladan, quyidagi holatlarning oldini olishga alohida e’tibor qaratiladi:

  • jismoniy zo‘ravonlik;

  • jinsiy zo‘ravonlik;

  • shahvoniy shilqimlik;

  • ruhiy bosim;

  • ta’qib;

  • kamsitish;

  • ish joyidagi boshqa shakldagi tazyiqlar.

Bunda masalaning muhim jihati shundaki, muammo yuzaga kelgandan keyin uni bartaraf etish bilan birga, bunday holatlarning oldini olish ham tizimning asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘ladi.

Murojaat qilgan xodimning ma’lumotlari sir saqlanadi

Ish joyida tazyiq yoki zo‘ravonlikka duch kelgan odamlar uchun eng katta to‘siqlardan biri — murojaat qilganidan keyin uning shaxsi oshkor bo‘lib qolishi yoki ish jamoasida bosimga uchrashidan xavotirlanishidir.

Yangi tizimda esa murojaat qilgan shaxsning shaxsiy ma’lumotlari hamda murojaat mazmuni maxfiyligi kafolatlanadi.

Bu norma xodimlarni muammoni yashirib qolish o‘rniga, mavjud holat haqida tegishli tartibda xabar berish imkoniyatini kuchaytirishga qaratilgan.

Shu bilan birga, murojaatlarni qabul qilish va ko‘rib chiqish jarayoni xolis bo‘lishiga alohida e’tibor qaratiladi.

«Shunchaki ishdagi kelishmovchilik» sifatida qolib ketmaydi

Ish joyidagi bosim yoki ta’qib ba’zan oddiy kelishmovchilik sifatida baholanishi mumkin. Ammo yangi yondashuvda xodimning qadr-qimmati va xavfsiz mehnat sharoiti alohida himoya obyekti sifatida qaraladi.

Ayniqsa, rahbar va xodim o‘rtasidagi munosabatlarda xizmat mavqeidan foydalanib bosim o‘tkazish, qo‘rqitish yoki kamsitish kabi holatlarning oldini olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu sababli yangi mexanizm nafaqat zo‘ravonlik sodir bo‘lganidan keyin chora ko‘rish, balki mehnat jamoasida sog‘lom munosabatlarni shakllantirishga ham xizmat qilishi ko‘zda tutilmoqda.

Bu o‘zgarish ish beruvchilar uchun ham yangi talablarni anglatadi

Xavfsiz mehnat muhitini ta’minlash faqat xodimning vazifasi emas. Ish beruvchi ham mehnat jamoasida tazyiq va zo‘ravonlikka yo‘l qo‘yilmasligi uchun zarur choralarni ko‘rishi kerak bo‘ladi.

Bunda murojaatlarni qabul qilish, ularni xolis o‘rganish va xodimning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan ichki mexanizmlarning samarali ishlashi muhim ahamiyat kasb etadi.

Ya’ni ish joyidagi munosabatlarga nisbatan yondashuv faqat mehnat vazifalarini bajarish bilan cheklanib qolmay, xodimning sha’ni, qadr-qimmati va shaxsiy daxlsizligini hurmat qilish tamoyillariga ham asoslanadi.

O‘zbekistonda tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish mexanizmlari kengaymoqda

Mazkur o‘zgarishlar so‘nggi yillarda tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlangan shaxslarni huquqiy va ijtimoiy himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirishga qaratilgan choralar bilan hamohang.

Xususan, 2026 yil 11 sentyabrda qabul qilingan O‘RQ-1175-sonli qonun bilan tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlangan shaxslarning huquqiy himoyasiga oid qator yangi kafolatlar belgilandi. Unga ko‘ra, tegishli holatlar bo‘yicha surishtiruv, dastlabki tergov organlari yoki sudga murojaat qilgan jabrlanuvchilarga davlat hisobidan yuridik yordam olish huquqi berilgan.

Bu esa tazyiq va zo‘ravonlik holatlariga qarshi kurashishda nafaqat profilaktika, balki murojaat qilgan shaxsning huquqlarini keyingi bosqichlarda ham himoya qilish mexanizmlari rivojlanayotganini ko‘rsatadi.

Xodimlar uchun asosiy o‘zgarish nimada?

Yangi tizimning amaldagi ahamiyatini bir necha asosiy yo‘nalishda ko‘rish mumkin:

Yo‘nalish

Yangi yondashuv

Tazyiqning oldini olish

Ish joyida xavfsiz muhit yaratish choralari kuchaytiriladi

Zo‘ravonlik

Jismoniy va jinsiy zo‘ravonlik holatlariga qarshi mexanizmlar belgilanadi

Ruhiy bosim

Xodimga nisbatan psixologik bosim va ta’qibga e’tibor qaratiladi

Kamsitish

Mehnat jamoasida kamsitish holatlarining oldini olish ko‘zda tutiladi

Murojaatlar

Xodimlar uchun holat haqida xabar berish mexanizmi yaratiladi

Maxfiylik

Murojaat qilgan shaxsning ma’lumotlari va murojaat mazmuni sir saqlanadi

Ko‘rib chiqish

Murojaatlarni xolis o‘rganishga e’tibor qaratiladi

Asosiy maqsad — ish joyida inson qadrini himoya qilish

Yangi tizimning markazida oddiy, ammo muhim tamoyil turibdi: inson ishlayotgan joyida o‘zini xavfsiz his qilishi va hurmatga sazovor bo‘lishi kerak.

Shu nuqtayi nazardan, ish joyidagi tazyiq, ta’qib, kamsitish yoki zo‘ravonlikni oddiy mehnat nizosi sifatida qoldirmasdan, ularning oldini olish va murojaatlarni xolis ko‘rib chiqishga qaratilgan mexanizmlarni kuchaytirish ko‘zda tutilmoqda.

Ayni paytda, yangi tartibning aniq amaliy protseduralari va ularni qo‘llash mexanizmlari tegishli normativ-huquqiy hujjatlar asosida belgilab boriladi.

Biroq asosiy yo‘nalish aniq: O‘zbekistonda mehnat munosabatlarida xodimning huquqlari, sha’ni va qadr-qimmatini himoya qilishga qaratilgan yondashuv yanada kuchaytirilmoqda.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda baliq ovlash tartibi raqamlashtiriladi: endi joylar oldindan bron qilinadiO‘zbekistonda baliq ovlash tartibi raqamlashtiriladi: endi joylar oldindan bron qilinadiBugun, 21:4823 sentyabr kuni ayrim hududlarda issiq 37 darajaga yetadi23 sentyabr kuni ayrim hududlarda issiq 37 darajaga yetadiBugun, 19:22Sudga murojaat qilish imkoniyatlari kengayishi mumkin: Prezidentga yangi takliflar berildiSudga murojaat qilish imkoniyatlari kengayishi mumkin: Prezidentga yangi takliflar berildiBugun, 18:58Shavkat Mirziyoyev «3-30-300» xalqaro standarti va mahallalar reytingini e’lon qildiShavkat Mirziyoyev «3-30-300» xalqaro standarti va mahallalar reytingini e’lon qildiBugun, 11:59Mirziyoyev va Putin telefon orqali muloqot qildi: muhim masalalar muhokama qilindiMirziyoyev va Putin telefon orqali muloqot qildi: muhim masalalar muhokama qilindiBugun, 11:50Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?Bugun, 11:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi