O‘zbekistonda baliq ovlash tartibi raqamlashtiriladi: endi joylar oldindan bron qilinadi
O‘zbekistonda hordiq chiqarish uchun baliq ovlash tartibi raqamlashtirilishi mumkin. Mamlakatda baliqchilar uchun «Baliqchi kartasi» — Fisherman ID tizimini yaratish rejalashtirilmoqda. Yangi platforma orqali baliq ovlash chiptasini rasmiylashtirish, to‘lov qilish, ochiq ovlash hududlarini ko‘rish va suv havzasidagi joyni oldindan bron qilish imkoniyati yaratiladi.
Tizimda QR-kodli ruxsatnoma ham nazarda tutilgan. Biroq muhim jihat bor: hozircha «Baliqchi kartasi» ishga tushmagan va uning majburiy bo‘lishi yoki aniq qachon joriy etilishi rasman belgilanmagan. Ayni paytda tizimni ishlab chiqish uchun ijrochi tanlash jarayoni ketmoqda.
Baliq ovlashga borishdan oldin joyni bron qilish mumkin bo‘ladi
Rejalashtirilayotgan Fisherman ID tizimi baliq ovlash bilan bog‘liq bir nechta xizmatni yagona raqamli platformaga birlashtirishi kerak.
U orqali foydalanuvchi:
baliq ovlash chiptasini rasmiylashtirishi;
belgilangan to‘lovni amalga oshirishi;
ochiq baliq ovlash zonalarini ko‘rishi;
suv havzasidagi mavjud joylarni tanlashi;
tanlangan joyni oldindan bron qilishi;
shaxsiy kabineti orqali ma’lumotlarini boshqarishi mumkin bo‘ladi.
Shu tariqa baliq ovlash uchun hududga borib, joyni o‘zboshimchalik bilan egallash o‘rniga, raqamli tizim orqali oldindan tanlash mexanizmi paydo bo‘lishi rejalashtirilmoqda.
To‘lovdan keyin QR-kodli ruxsatnoma beriladi
Loyihaning yana bir muhim qismi — QR-propusk tizimi.
Ya’ni baliq ovlash chiptasi rasmiylashtirilib, zarur to‘lov amalga oshirilgandan keyin foydalanuvchiga raqamli ruxsatnoma taqdim etilishi ko‘zda tutilmoqda.
Bu QR-kod baliqchining tegishli hududdan qonuniy foydalanish huquqini raqamli tarzda tasdiqlash uchun xizmat qilishi rejalashtirilgan.
Shu bilan birga, ochiq baliq ovlash zonalarining yagona reyestri ham yaratilishi nazarda tutilgan. Bu qaysi hududlarda baliq ovlash mumkinligi haqida ma’lumotlarni raqamli ko‘rinishda olish imkonini berishi mumkin.
«Baliqchi kartasi» oddiy karta emas
Nomi «Baliqchi kartasi» bo‘lishiga qaramay, loyiha faqat plastik yoki raqamli karta yaratish bilan cheklanmaydi.
Fisherman ID to‘liq raqamli platforma sifatida ishlashi rejalashtirilgan. Unda shaxsiy kabinet, baliq ovlash zonalari reyestri, bron qilish, QR-ruxsatnoma, to‘lov va boshqa raqamli xizmatlar birlashtiriladi.
Tizimning Android va iOS uchun mobil ilova shaklida ishlashi ham rejalashtirilgan.
Shuningdek, uni Click, Payme, kartografik servislar va Telegram Bot API bilan integratsiya qilish ko‘zda tutilgan.
Nega bunday tizim kerak?
Raqamlashtirishning asosiy maqsadlaridan biri baliq ovlash jarayonini tartibga solish va mavjud hududlardan foydalanishni shaffoflashtirishdir.
Rejalashtirilayotgan tizim orqali baliq ovlash zonalari haqida ma’lumotlarni bir joydan olish, joylarni oldindan bron qilish va ruxsatlarni raqamli shaklda tekshirish imkoniyati paydo bo‘ladi.
Bu, o‘z navbatida, baliq ovlash hududlaridan foydalanish bilan bog‘liq nazorat jarayonlarini ham raqamlashtirishga xizmat qilishi mumkin.
Tizim hali ishga tushmagan
Bu xabarda e’tibor berish kerak bo‘lgan eng muhim nuqta shuki, Fisherman ID hozircha amalda ishlayotgan tizim emas.
O‘zbekiston Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi uni yaratish bo‘yicha texnik topshiriq talablariga mos tijorat takliflarini qabul qilishni boshlagan.
Tijorat takliflari 2026 yil 23 sentyabrgacha qabul qilinadi. Demak, hozirgi bosqichda gap tayyor ishlab turgan dastur haqida emas, balki uni ishlab chiqish va joriy etishga tayyorgarlik haqida ketmoqda.
Baliq ovlash butunlay taqiqlanadimi?
Yo‘q. Mavjud ma’lumotlarda O‘zbekistonda baliq ovlashni umumiy tarzda taqiqlash haqida gap yo‘q.
Asosiy yangilik — hordiq chiqarish uchun baliq ovlash xizmatlarini raqamlashtirish va tartibga solish tizimi yaratilishi rejalashtirilayotgani.
Shuningdek, hozircha «Baliqchi kartasi»dan foydalanish majburiy ekani yoki barcha suv havzalarida baliq ovlash faqat bron orqali amalga oshirilishi haqida rasmiy ma’lumot berilmagan. Bu masalalar tizim ishlab chiqilishi va tegishli tartiblar tasdiqlanishi jarayonida aniqlashtirilishi mumkin.
Yangi tizimda yana qanday imkoniyatlar bo‘ladi?
Loyihaning texnik topshirig‘ida baliqchilar uchun asosiy xizmatlardan tashqari bir qator raqamli modullar ham nazarda tutilgan.
Jumladan:
Imkoniyat
Rejalashtirilgan xizmat
Baliq ovlash chiptasi
Raqamli rasmiylashtirish
To‘lov
Onlayn to‘lov imkoniyati
Joy tanlash
Ovlash hududlarini ko‘rish
Bron qilish
Tanlangan joyni oldindan band qilish
Kirish
QR-ruxsatnoma
Ma’lumot
Ochiq baliq ovlash zonalari reyestri
Boshqaruv
Shaxsiy kabinet
To‘lov tizimlari
Click va Payme integratsiyasi
Mobil foydalanish
Android va iOS ilovalari
Tizimda hamkorlar uchun shaxsiy kabinet, ichki marketpleys, billing va tahlil modullari ham bo‘lishi rejalashtirilgan.
Baliqchilar uchun nimalar o‘zgaradi?
Agar loyiha rejalashtirilgan ko‘rinishda ishga tushirilsa, baliq ovlashga borish jarayoni ancha raqamlashgan shaklga o‘tishi mumkin.
Foydalanuvchi avval tizimga kirib, mavjud hududlarni ko‘radi, o‘ziga mos joyni tanlaydi, bron qiladi, to‘lovni amalga oshiradi va QR-ruxsatnoma oladi.
Shundan keyin hududga kirish va undan foydalanish raqamli ma’lumotlar asosida nazorat qilinishi mumkin.
Biroq bu mexanizmlarning amalda qanday ishlashi, qaysi hududlarga tatbiq etilishi va foydalanish shartlari tizim ishlab chiqilib, rasmiy tartiblar belgilangandan keyin ma’lum bo‘ladi.
Asosiy yangilik — baliq ovlash ham raqamli xizmatga aylanmoqda
O‘zbekistonda baliq ovlash sohasidagi navbatdagi bosqich raqamlashtirish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
«Baliqchi kartasi» — Fisherman ID orqali chipta, to‘lov, hudud tanlash, bron qilish va QR-ruxsatnoma kabi jarayonlarni bitta platformaga birlashtirish rejalashtirilmoqda.
Hozircha bu tizim faqat loyiha bosqichida. Shuning uchun «baliq ovlash butunlay taqiqlanadi» yoki «endilikda barcha joylar faqat pul to‘lab bron qilinadi» degan qat’iy xulosalar qilishga hali asos yo‘q.
Ammo loyiha amalga oshsa, O‘zbekistonda hordiq uchun baliq ovlashning raqamli tartibi shakllanishi va suv havzalaridan foydalanish jarayonida QR-ruxsatnoma hamda oldindan bron qilish kabi yangi mexanizmlar paydo bo‘lishi mumkin.
Izohlar 0
…