O‘zbekistonda baliq ovlash tartibi raqamlashtiriladi: endi joylar oldindan bron qilinadi

·2·O‘zbekiston
O‘zbekistonda baliq ovlash tartibi raqamlashtiriladi: endi joylar oldindan bron qilinadi

O‘zbekistonda hordiq chiqarish uchun baliq ovlash tartibi raqamlashtirilishi mumkin. Mamlakatda baliqchilar uchun «Baliqchi kartasi» — Fisherman ID tizimini yaratish rejalashtirilmoqda. Yangi platforma orqali baliq ovlash chiptasini rasmiylashtirish, to‘lov qilish, ochiq ovlash hududlarini ko‘rish va suv havzasidagi joyni oldindan bron qilish imkoniyati yaratiladi.

Tizimda QR-kodli ruxsatnoma ham nazarda tutilgan. Biroq muhim jihat bor: hozircha «Baliqchi kartasi» ishga tushmagan va uning majburiy bo‘lishi yoki aniq qachon joriy etilishi rasman belgilanmagan. Ayni paytda tizimni ishlab chiqish uchun ijrochi tanlash jarayoni ketmoqda.

Baliq ovlashga borishdan oldin joyni bron qilish mumkin bo‘ladi

Rejalashtirilayotgan Fisherman ID tizimi baliq ovlash bilan bog‘liq bir nechta xizmatni yagona raqamli platformaga birlashtirishi kerak.

U orqali foydalanuvchi:

  • baliq ovlash chiptasini rasmiylashtirishi;

  • belgilangan to‘lovni amalga oshirishi;

  • ochiq baliq ovlash zonalarini ko‘rishi;

  • suv havzasidagi mavjud joylarni tanlashi;

  • tanlangan joyni oldindan bron qilishi;

  • shaxsiy kabineti orqali ma’lumotlarini boshqarishi mumkin bo‘ladi.

Shu tariqa baliq ovlash uchun hududga borib, joyni o‘zboshimchalik bilan egallash o‘rniga, raqamli tizim orqali oldindan tanlash mexanizmi paydo bo‘lishi rejalashtirilmoqda.

To‘lovdan keyin QR-kodli ruxsatnoma beriladi

Loyihaning yana bir muhim qismi — QR-propusk tizimi.

Ya’ni baliq ovlash chiptasi rasmiylashtirilib, zarur to‘lov amalga oshirilgandan keyin foydalanuvchiga raqamli ruxsatnoma taqdim etilishi ko‘zda tutilmoqda.

Bu QR-kod baliqchining tegishli hududdan qonuniy foydalanish huquqini raqamli tarzda tasdiqlash uchun xizmat qilishi rejalashtirilgan.

Shu bilan birga, ochiq baliq ovlash zonalarining yagona reyestri ham yaratilishi nazarda tutilgan. Bu qaysi hududlarda baliq ovlash mumkinligi haqida ma’lumotlarni raqamli ko‘rinishda olish imkonini berishi mumkin.

«Baliqchi kartasi» oddiy karta emas

Nomi «Baliqchi kartasi» bo‘lishiga qaramay, loyiha faqat plastik yoki raqamli karta yaratish bilan cheklanmaydi.

Fisherman ID to‘liq raqamli platforma sifatida ishlashi rejalashtirilgan. Unda shaxsiy kabinet, baliq ovlash zonalari reyestri, bron qilish, QR-ruxsatnoma, to‘lov va boshqa raqamli xizmatlar birlashtiriladi.

Tizimning Android va iOS uchun mobil ilova shaklida ishlashi ham rejalashtirilgan.

Shuningdek, uni Click, Payme, kartografik servislar va Telegram Bot API bilan integratsiya qilish ko‘zda tutilgan.

Nega bunday tizim kerak?

Raqamlashtirishning asosiy maqsadlaridan biri baliq ovlash jarayonini tartibga solish va mavjud hududlardan foydalanishni shaffoflashtirishdir.

Rejalashtirilayotgan tizim orqali baliq ovlash zonalari haqida ma’lumotlarni bir joydan olish, joylarni oldindan bron qilish va ruxsatlarni raqamli shaklda tekshirish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Bu, o‘z navbatida, baliq ovlash hududlaridan foydalanish bilan bog‘liq nazorat jarayonlarini ham raqamlashtirishga xizmat qilishi mumkin.

Tizim hali ishga tushmagan

Bu xabarda e’tibor berish kerak bo‘lgan eng muhim nuqta shuki, Fisherman ID hozircha amalda ishlayotgan tizim emas.

O‘zbekiston Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi uni yaratish bo‘yicha texnik topshiriq talablariga mos tijorat takliflarini qabul qilishni boshlagan.

Tijorat takliflari 2026 yil 23 sentyabrgacha qabul qilinadi. Demak, hozirgi bosqichda gap tayyor ishlab turgan dastur haqida emas, balki uni ishlab chiqish va joriy etishga tayyorgarlik haqida ketmoqda.

Baliq ovlash butunlay taqiqlanadimi?

Yo‘q. Mavjud ma’lumotlarda O‘zbekistonda baliq ovlashni umumiy tarzda taqiqlash haqida gap yo‘q.

Asosiy yangilik — hordiq chiqarish uchun baliq ovlash xizmatlarini raqamlashtirish va tartibga solish tizimi yaratilishi rejalashtirilayotgani.

Shuningdek, hozircha «Baliqchi kartasi»dan foydalanish majburiy ekani yoki barcha suv havzalarida baliq ovlash faqat bron orqali amalga oshirilishi haqida rasmiy ma’lumot berilmagan. Bu masalalar tizim ishlab chiqilishi va tegishli tartiblar tasdiqlanishi jarayonida aniqlashtirilishi mumkin.

Yangi tizimda yana qanday imkoniyatlar bo‘ladi?

Loyihaning texnik topshirig‘ida baliqchilar uchun asosiy xizmatlardan tashqari bir qator raqamli modullar ham nazarda tutilgan.

Jumladan:

Imkoniyat

Rejalashtirilgan xizmat

Baliq ovlash chiptasi

Raqamli rasmiylashtirish

To‘lov

Onlayn to‘lov imkoniyati

Joy tanlash

Ovlash hududlarini ko‘rish

Bron qilish

Tanlangan joyni oldindan band qilish

Kirish

QR-ruxsatnoma

Ma’lumot

Ochiq baliq ovlash zonalari reyestri

Boshqaruv

Shaxsiy kabinet

To‘lov tizimlari

Click va Payme integratsiyasi

Mobil foydalanish

Android va iOS ilovalari

Tizimda hamkorlar uchun shaxsiy kabinet, ichki marketpleys, billing va tahlil modullari ham bo‘lishi rejalashtirilgan.

Baliqchilar uchun nimalar o‘zgaradi?

Agar loyiha rejalashtirilgan ko‘rinishda ishga tushirilsa, baliq ovlashga borish jarayoni ancha raqamlashgan shaklga o‘tishi mumkin.

Foydalanuvchi avval tizimga kirib, mavjud hududlarni ko‘radi, o‘ziga mos joyni tanlaydi, bron qiladi, to‘lovni amalga oshiradi va QR-ruxsatnoma oladi.

Shundan keyin hududga kirish va undan foydalanish raqamli ma’lumotlar asosida nazorat qilinishi mumkin.

Biroq bu mexanizmlarning amalda qanday ishlashi, qaysi hududlarga tatbiq etilishi va foydalanish shartlari tizim ishlab chiqilib, rasmiy tartiblar belgilangandan keyin ma’lum bo‘ladi.

Asosiy yangilik — baliq ovlash ham raqamli xizmatga aylanmoqda

O‘zbekistonda baliq ovlash sohasidagi navbatdagi bosqich raqamlashtirish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

«Baliqchi kartasi» — Fisherman ID orqali chipta, to‘lov, hudud tanlash, bron qilish va QR-ruxsatnoma kabi jarayonlarni bitta platformaga birlashtirish rejalashtirilmoqda.

Hozircha bu tizim faqat loyiha bosqichida. Shuning uchun «baliq ovlash butunlay taqiqlanadi» yoki «endilikda barcha joylar faqat pul to‘lab bron qilinadi» degan qat’iy xulosalar qilishga hali asos yo‘q.

Ammo loyiha amalga oshsa, O‘zbekistonda hordiq uchun baliq ovlashning raqamli tartibi shakllanishi va suv havzalaridan foydalanish jarayonida QR-ruxsatnoma hamda oldindan bron qilish kabi yangi mexanizmlar paydo bo‘lishi mumkin.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda ish joyida tazyiq va zo‘ravonlikka qarshi yangi tizim joriy etildiO‘zbekistonda ish joyida tazyiq va zo‘ravonlikka qarshi yangi tizim joriy etildiBugun, 21:2423 sentyabr kuni ayrim hududlarda issiq 37 darajaga yetadi23 sentyabr kuni ayrim hududlarda issiq 37 darajaga yetadiBugun, 19:22Sudga murojaat qilish imkoniyatlari kengayishi mumkin: Prezidentga yangi takliflar berildiSudga murojaat qilish imkoniyatlari kengayishi mumkin: Prezidentga yangi takliflar berildiBugun, 18:58Shavkat Mirziyoyev «3-30-300» xalqaro standarti va mahallalar reytingini e’lon qildiShavkat Mirziyoyev «3-30-300» xalqaro standarti va mahallalar reytingini e’lon qildiBugun, 11:59Mirziyoyev va Putin telefon orqali muloqot qildi: muhim masalalar muhokama qilindiMirziyoyev va Putin telefon orqali muloqot qildi: muhim masalalar muhokama qilindiBugun, 11:50Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?Bugun, 11:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi