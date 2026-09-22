12 yoshli Pokémon blogeri saraton bilan kurashdan so‘ng vafot etdi

·37·Dunyo
12 yoshli Pokémon blogeri saraton bilan kurashdan so‘ng vafot etdi

AQSHda Pokémon haqida kontent tayyorlab, ijtimoiy tarmoqlarda katta auditoriya to‘plagan 12 yoshli Avery Garcia saraton bilan qariyb sakkiz yil davom etgan kurashdan so‘ng vafot etdi.

Internetda Avery the Poke Kid nomi bilan tanilgan bola 18 sentyabr, juma kuni soat 19:00 da hayotdan ko‘z yumgan. Uning ota-onasi Christian Garcia va Rebecca Rosa-Valentin og‘ir xabarni ijtimoiy tarmoqlarda ma’lum qildi.

Ota-onasining bildirishicha, Avery yaqinda palliativ yordam muassasasiga o‘tkazilgan edi. U kichik yoshda oshqozon osti bezida uchraydigan kamyob o‘sma — to‘rtinchi bosqichdagi pankreatoblastoma tashxisini olgan.

Vashington shtatidagi Everett shahrida istiqomat qiluvchi oila farzandi bilan hali bir necha oy birga bo‘lishlariga umid qilgan. Biroq 18 sentyabr kuni uni odatiy tibbiy ko‘rik uchun shifoxonaga olib borishgan va vaziyat kutilganidan ancha tez o‘zgargan.

Oila Avery bilan bog‘liq xotiralarni shifoxonaning u sevgan joylaridan biri — tomdagi bog‘da o‘tkazganini ma’lum qildi.

Avery'ga 2019 yilda pankreatoblastoma tashxisi qo‘yilgan. Uning hayotini saqlab qolish maqsadida murakkab jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan. Operatsiya natijasida oshqozon osti bezi, o‘t pufagi, taloq, o‘n ikki barmoqli ichak, jigarning yarmi, oshqozonning bir qismi va ingichka ichakning bir necha futi olib tashlangan.

Shundan keyin bolaga doimiy tibbiy yordam zarur bo‘lgan. U avval ham ikki marta palliativ yordam muassasasida davolangan.

12 yoshli Pokémon blogeri saraton bilan kurashdan so‘ng vafot etdi

Shunga qaramay, Avery o‘zining sevimli mashg‘uloti — Pokémon kartalarini to‘plash va ular haqida videolar tayyorlashdan katta zavq olgan. So‘nggi bir yil ichida u Pokémon paketlarini ochish va kolleksiyasini namoyish qilishga bag‘ishlangan videolari orqali katta auditoriyaga ega bo‘ldi.

Uning Instagram, YouTube, TikTok va Facebook platformalaridagi umumiy obunachilari 600 mingdan oshgan.

Avery o‘z qiziqishini boshqa bolalarga yordam berish uchun ham ishlatgan. U shifoxonada davolanayotgan bolalarga Pokémon kartalarini olib borib, ular bilan bo‘lishgan.

Sentyabr oyi boshida esa Avery yana bir katta orzusiga erishib, YouTube'da 100 ming obunachiga yetgan.

Ota-onasi farzandi bilan qariyb sakkiz yil davomida birga kurashganini ta’kidlab, uning vafotidan keyingi og‘ir davrda yaqinlari bilan birga qolishni xohlayotganini bildirgan.

Ular, shuningdek, Avery'ning ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilariga minnatdorlik bildirib, ular farzandiga katta quvonch va qo‘llab-quvvatlov berganini aytgan.

Oila bu og‘ir kunlarda shaxsiy hayotiga hurmat bilan munosabatda bo‘lishni so‘ragan. Ular uchun Avery'ning ota-onasi bo‘lish hayotlaridagi eng katta baxt va sharaflardan biri bo‘lganini ta’kidlagan.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3,5 metrlik akula Pusan parkiga kirib, odamlarni hayratga soldi3,5 metrlik akula Pusan parkiga kirib, odamlarni hayratga soldiBugun, 21:03Vafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldiVafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldiBugun, 21:02Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)Bugun, 20:5670 yoshli ayol o‘limidan bir kun o‘tib tobutda uyg‘ondi70 yoshli ayol o‘limidan bir kun o‘tib tobutda uyg‘ondiBugun, 20:15Masjidul Harom muazzini Shayx Ibrohim al-Madaniy vafot etdiMasjidul Harom muazzini Shayx Ibrohim al-Madaniy vafot etdiBugun, 19:58Muhammad Saloh o‘tirgan tosh sayyohlik maskaniga aylandi (video)Muhammad Saloh o‘tirgan tosh sayyohlik maskaniga aylandi (video)Bugun, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota