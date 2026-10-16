Hamshira hamkasbining to‘yiga ketib qolgani oqibatida 19 yoshli bemor vafot etdi

·150·Dunyo
Hamshira hamkasbining to‘yiga ketib qolgani oqibatida 19 yoshli bemor vafot etdi

Dog‘istonda hamshira hamkasbining to‘yiga ketib qolgani oqibatida 19 yoshli bemorning o‘limiga sabab bo‘lganlikda ayblanmoqda. Hodisa yuzasidan tergov olib borilmoqda.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, o‘t pufagidagi toshlarni olib tashlash bo‘yicha rejali operatsiyadan keyin qiz oddiy palataga o‘tkazilgan. Biroq oradan 10–15 daqiqa o‘tib, uni kuzatib turishi kerak bo‘lgan hamshira shifoxona qarshisida o‘tayotgan hamkasbining to‘yiga ketgan. U ketishidan oldin boshqa xodimdan bemorga qarab turishni so‘rab, yozuv qoldirgan.

Avtomobil ichida kulrang ro‘mol o‘ragan moviy ko‘zli yosh ayol selfi tushmoqda.

Shu paytda bemorning ahvoli keskin og‘irlashgan. Qizning onasi yordam so‘rab shifoxona yo‘laklarida yurgan, ammo tibbiy nazorat o‘z vaqtida ta’minlanmagan. Anesteziolog esa boshqa og‘ir bemor bilan band bo‘lgan.

Shifokorlar bemorni qutqarishga harakat qilgan bo‘lsa-da, uning hayotini saqlab qolishning iloji bo‘lmagan. Marhumaning ortida hali bir yoshga ham to‘lmagan farzandi qolgan.

19 yoshli bemorshifokorlartergovanesteziolog
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildiBemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildi1 avgust 19:44Soxta hamshira 900 mijozni aldab, millionlab pul oldiSoxta hamshira 900 mijozni aldab, millionlab pul oldi12 sentabr 12:00Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘p4 avgust 17:46“Netanyaxuga ishonasizmi?”: Trampning kutilmagan va ochiq iqrori shov-shuvga sabab bo‘ldi“Netanyaxuga ishonasizmi?”: Trampning kutilmagan va ochiq iqrori shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun 13:02Yaqin Sharqda yangi xavf: Husiylar Saudiya valiahd shahzodasini nishonga olmoqdami?Yaqin Sharqda yangi xavf: Husiylar Saudiya valiahd shahzodasini nishonga olmoqdami?Bugun 10:3116 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldiBugun 10:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi