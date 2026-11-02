To‘yida yolg‘iz qolishdan qo‘rqqan yetim yigit minglab notanish insonlarni to‘yiga taklif qildi

·1·Dunyo
To‘yida yolg‘iz qolishdan qo‘rqqan yetim yigit minglab notanish insonlarni to‘yiga taklif qildi

Xitoyda 24 yoshli yigitning to‘yiga qilgan noodatiy taklifi kutilmagan natija bilan yakunlandi. Syu Chenghong ismli yigit yaqin qarindoshlari bo‘lmagani sababli to‘y kuni marosim huvillab qolishidan xavotirlangan. Shu bois u ijtimoiy tarmoq orqali mutlaqo notanish insonlarni o‘z to‘yiga taklif qilishga qaror qilgan.

Ma’lum qilinishicha, yigit 25 oktyabr kuni Xitoyning Douyin platformasida ochiq taklifnoma e’lon qilib, istagan insonni to‘yiga kelishga chaqirgan. U atigi 10–20 kishi tashrif buyurishini kutgan edi.

Biroq 31 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan marosimga minglab odamlar kelgan. Ayrim ma’lumotlarda mehmonlar soni 10 ming nafargacha yetgani aytilmoqda. Ular shunchaki to‘yda qatnashibgina qolmay, yosh oilaga maishiy texnika, oziq-ovqat va turli qimmatbaho sovg‘alar ham olib kelishgan.

Bundan tashqari, ko‘ngilli oshpazlar to‘y uchun taomlarni bepul tayyorlab berishgan. Mehmonlar soni kutilganidan ancha ko‘payib ketgani sababli, mahalliy hokimiyat transport harakatini tartibga solishga kirishgan. Ziyofat esa ko‘proq odamni sig‘dirish uchun qishloq maydoniga ko‘chirilgan.

Shunday qilib, yaqinlari kamligi sababli to‘yini kamtarona o‘tkazishdan xavotirlangan yigit minglab notanish insonlarning e’tiboriga sazovor bo‘ldi. Ularning tashrifi va sovg‘alari yosh oilaning bu kunini unutilmas voqeaga aylantirdi.

XitoyDouyinSyu Chenghongijtimoiy tarmoqlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda ota-onalar farzandlarini uylantirish uchun AI'dan foydalanmoqdaXitoyda ota-onalar farzandlarini uylantirish uchun AI'dan foydalanmoqda17 oktabr 00:05Uch yoshli 35 kg qizaloqni mukbangga jalb qilgan ota-ona tanqid qilindiUch yoshli 35 kg qizaloqni mukbangga jalb qilgan ota-ona tanqid qilindi7 oktabr 20:00Qizidan ayrilgan ayol 800 nafar yetim qizga ona bo‘ldiQizidan ayrilgan ayol 800 nafar yetim qizga ona bo‘ldi12 oktabr 21:13Hamshira hamkasbining to‘yiga ketib qolgani oqibatida 19 yoshli bemor vafot etdiHamshira hamkasbining to‘yiga ketib qolgani oqibatida 19 yoshli bemor vafot etdi16 oktabr 13:08Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘p4 avgust 17:46Kanadada notanish ayol ko‘chada ketayotgan ayolning yuziga musht tushirdi (video)Kanadada notanish ayol ko‘chada ketayotgan ayolning yuziga musht tushirdi (video)Kecha 22:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda