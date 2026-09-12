Soxta hamshira 900 mijozni aldab, millionlab pul oldi

·13·Dunyo
Soxta hamshira 900 mijozni aldab, millionlab pul oldi

AQShda o'zini ro'yxatdan o'tgan hamshira sifatida tanishtirgan ayol 2 mingdan ortiq soxta botoks muolajalarini amalga oshirib, mijozlaridan 1 million dollardan ziyod pul olgan. 40 yoshli Rebekka Fadanelli endi qilmishlari uchun qamoq jazosiga hukm qilindi.

Fadanelli taxminan 900 nafar mijozni aldagan. U ularga Xitoy va Braziliyadan olib kelingan qalbaki kosmetik mahsulotlarni in'yeksiya orqali yuborgan. Ayrim jabrlanuvchilarda og'ir asoratlar kuzatilib, ular shifoxonaga yotqizilgan.

Ma'lum qilinishicha, Fadanelli Massachusets shtatidagi Stouton shahrida yashagan. U hech qanday litsenziyaga ega bo'lmaganiga qaramay, o'zini ro'yxatdan o'tgan hamshira sifatida ko'rsatgan. Shuningdek, u in'yeksiya qilish, retsept bilan beriladigan dori vositalari yoki tibbiy qurilmalardan foydalanish huquqiga ega bo'lmagan.

Fadanelli Skin Beaute Med Spa nomli tibbiy-estetik markazga egalik qilgan va uning Rendolf hamda Saut-Iston shaharlarida filiallari bo'lgan. 2021 yil mart oyidan kamida boshlab u mijozlar va xodimlariga o'zini litsenziyalangan hamshira sifatida tanishtirib kelgan.

U mijozlarga botoks hamda FDA tomonidan tasdiqlangan Sculptra, Restylane va Juvéderm kabi dermal fillerlardan foydalanayotganini aytgan. Biroq prokurorlar aslida Xitoy va Braziliyadan keltirilgan qalbaki mahsulotlar qo'llanganini ma'lum qildi.

Eng e'tiborlisi, huquq-tartibot idoralari uning qalbaki mahsulotlarini musodara qilganidan keyin ham Fadanelli faoliyatini davom ettirgan. 2024 yil iyun oyida uning biznes joylarida o'tkazilgan tintuvlar vaqtida qalbaki mahsulotlar aniqlangan. U shu yil noyabr oyida qo'lga olingan.

Tergovchilar Fadanelli soxta muolajalar uchun mijozlardan 1 million dollardan ortiq to'lov olganini aniqlagan.

Oq sochli ayol qo'lida telefon bilan oyna qarshisida selfi tushmoqda.

Uning bir qator mijozlarida salbiy ta'sirlar kuzatilgan. Ayrimlari shifoxonada davolanishga majbur bo'lgan. Ular orasida kuchli shish, infeksiyalar, yuz va ko'z falaji, ko'rish qobiliyatining pasayishi, qattiq shishlar va tugunchalar kabi asoratlar qayd etilgan.

Fadanelli aprel oyida qonunga xilof ravishda tovar olib kirish bo'yicha to'rtta, qalbaki dori vositasini sotish yoki tarqatish bo'yicha ikkita hamda qalbaki tibbiy qurilmani sotish yoki tarqatish bo'yicha yana ikkita ayblovni tan olgan.

U 2 sentyabr kuni Bostondagi federal sudda 46 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Jazodan keyin yana ikki yil nazorat ostida bo'ladi. Shuningdek, unga jabrlanganlarga 1 001 562 dollar tovon puli to'lash va xuddi shu miqdordagi mablag'ni musodara qilish majburiyati yuklatildi.

AQSh prokurori Lia B. Fouli bu holat oddiy xato yoki bir martalik noto'g'ri qaror emasligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Fadanelli odamlarni aldash asosida biznes qurgan va o'z foydasini mijozlarining salomatligi hamda xavfsizligidan ustun qo'ygan.

Prokuror kosmetik in'yeksiyalar va estetik tibbiyot markazlari ommalashib borayotgan bir paytda qalbaki mahsulotlar hamda litsenziyasiz mutaxassislar jiddiy xavf tug'dirishini qayd etdi.

Hozirda mazkur ish soxta tibbiy xizmatlar va qalbaki kosmetik vositalar inson salomatligi uchun qanday jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yana bir bor ko'rsatmoqda.

Rebekka FadanelliSkin Beaute Med Spaqalbaki kosmetik mahsulotlarBoston federal sud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar pashsha miyasini masofadan boshqarishga muvaffaq bo‘ldiOlimlar pashsha miyasini masofadan boshqarishga muvaffaq bo‘ldiBugun, 11:43«Ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz!»: Tramp o‘z tarafdorlariga shov-shuvli talab qo‘ydi«Ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz!»: Tramp o‘z tarafdorlariga shov-shuvli talab qo‘ydiBugun, 10:14«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?Bugun, 09:30Lukashenko Belarus armiyasi va kenja o‘g‘lining maxfiy xizmati haqida bayonot berdi!Lukashenko Belarus armiyasi va kenja o‘g‘lining maxfiy xizmati haqida bayonot berdi!Bugun, 08:30Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Bugun, 07:01Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Bugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi