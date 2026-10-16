Ruminiya sohillari yaqinida tanker zararlandi — 7 nafar dengizchi bedarak yo‘qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ruminiya qirg‘oqlariga yaqinlashganda dron hujumiga uchragan Wine Trader tankeri jiddiy zarar ko‘rdi va bortdagi 7 nafar dengizchi bedarak yo‘qoldi.
- Qora dengizning Ruminiya qirg‘oqlariga tutash hududlarida savdo va yuk kemalari xavfsizligi keskin yomonlashmoqda, so‘nggi 10 kunda kamida 5 ta yuk kemasi dron hujumiga uchrab, jami 23 nafar dengizchi halok bo‘lgan.
Qora dengizning Ruminiya qirg‘oqlariga tutash hududlarida savdo va yuk kemalari qatnovi bilan bog‘liq xavfsizlik vaziyati keskin yomonlashmoqda. San-Marino bayrog‘i ostida harakatlangan Wine Trader nomli neft tashuvchi tanker dron hujumiga uchrashi oqibatida jiddiy talafot ko‘rdi.
Bortdagi 12 nafar ekipaj a’zosidan atigi 5 nafari qutqarib olingan bo‘lib, qolgan 7 nafar dengizchi bedarak yo‘qolgan deb e’lon qilindi. Hozirda ularni qidirish-qutqaruv tadbirlari davom etmoqda.
Halokat signali va tungi favqulodda holatlar
Hodisa tafsilotlari va Qora dengizdagi vaziyat keskinligini ko‘rsatuvchi omillar:
Wine Trader tankeri halokati: Mazkur kema 15 oktyabr kuni ertalabki soat 07:00 atrofida rasman favqulodda halokat (SOS) signalini yo‘llagan;
Kimyoviy tankerdagi yong‘in: O‘sha tunning o‘zida Komor orollari bayrog‘i ostida suzayotgan, xavfli kimyoviy mahsulotlarni tashishga ixtisoslashgan Yara J tankerida ham to‘satdan yong‘in chiqqan. Baxtli tasodif tufayli unda jabrlanganlar qayd etilmagan va ekipaj olovni mustaqil ravishda o‘chirishga muvaffaq bo‘lgan;
Langar tashlangan joylar: Reuters agentligi xabariga ko‘ra, zarba berilgan vaqtda har ikkala kema ham Ruminiya sohillari yaqinida ochiq dengizda langar tashlab to‘xtab turgan bo‘lgan.
NATO chegaralari yaqinidagi hujumlar: 10 kunda 23 qurbon
So‘nggi vaqtlarda dengiz savdo yo‘llarining xavfsizligi misli ko‘rilmagan darajada zaiflashgani kuzatilmoqda:
Ketma-ket zarbalar: Nashr ma’lumotlarida ta’kidlanishicha, so‘nggi 10 kunning o‘zida Ruminiya va Bolgariya sohillariga yaqin akvatoriyada kamida 5 ta yirik yuk kemasi uchuvchisiz uchoqlar (dronlar) hujumiga duchor bo‘lgan;
Talafotlar ko‘lami: Mazkur hujumlar oqibatida jami 23 nafar dengizchi halok bo‘lgan;
Geografik chegara: Hujumlarning barchasi aynan NATOga a’zo davlatlarning hududiy suvlaridan sal tashqarida amalga oshirilmoqda, shu boisdan ham mahalliy rasmiy idoralar bortdagi portlash va yong‘inlarni hozircha Rossiya dronlari hujumi bilan rasman bog‘lashdan ehtiyot bo‘lmoqda.
Qora dengiz g‘arbiy havzasida savdo kemalarining muntazam nishonga olinishi xalqaro dengiz transporti sug‘urtasi va neft-kimyo mahsulotlari logistikasiga og‘ir zarba bo‘lmoqda.
Izohlar 0
…