Ruminiya sohillari yaqinida tanker zararlandi — 7 nafar dengizchi bedarak yo‘qoldi

·31·Dunyo
Ruminiya sohillari yaqinida tanker zararlandi — 7 nafar dengizchi bedarak yo‘qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ruminiya qirg‘oqlariga yaqinlashganda dron hujumiga uchragan Wine Trader tankeri jiddiy zarar ko‘rdi va bortdagi 7 nafar dengizchi bedarak yo‘qoldi.
  • Qora dengizning Ruminiya qirg‘oqlariga tutash hududlarida savdo va yuk kemalari xavfsizligi keskin yomonlashmoqda, so‘nggi 10 kunda kamida 5 ta yuk kemasi dron hujumiga uchrab, jami 23 nafar dengizchi halok bo‘lgan.

Qora dengizning Ruminiya qirg‘oqlariga tutash hududlarida savdo va yuk kemalari qatnovi bilan bog‘liq xavfsizlik vaziyati keskin yomonlashmoqda. San-Marino bayrog‘i ostida harakatlangan Wine Trader nomli neft tashuvchi tanker dron hujumiga uchrashi oqibatida jiddiy talafot ko‘rdi.

Bortdagi 12 nafar ekipaj a’zosidan atigi 5 nafari qutqarib olingan bo‘lib, qolgan 7 nafar dengizchi bedarak yo‘qolgan deb e’lon qilindi. Hozirda ularni qidirish-qutqaruv tadbirlari davom etmoqda.

Halokat signali va tungi favqulodda holatlar

Hodisa tafsilotlari va Qora dengizdagi vaziyat keskinligini ko‘rsatuvchi omillar:

  • Wine Trader tankeri halokati: Mazkur kema 15 oktyabr kuni ertalabki soat 07:00 atrofida rasman favqulodda halokat (SOS) signalini yo‘llagan;

  • Kimyoviy tankerdagi yong‘in: O‘sha tunning o‘zida Komor orollari bayrog‘i ostida suzayotgan, xavfli kimyoviy mahsulotlarni tashishga ixtisoslashgan Yara J tankerida ham to‘satdan yong‘in chiqqan. Baxtli tasodif tufayli unda jabrlanganlar qayd etilmagan va ekipaj olovni mustaqil ravishda o‘chirishga muvaffaq bo‘lgan;

  • Langar tashlangan joylar: Reuters agentligi xabariga ko‘ra, zarba berilgan vaqtda har ikkala kema ham Ruminiya sohillari yaqinida ochiq dengizda langar tashlab to‘xtab turgan bo‘lgan.

NATO chegaralari yaqinidagi hujumlar: 10 kunda 23 qurbon

So‘nggi vaqtlarda dengiz savdo yo‘llarining xavfsizligi misli ko‘rilmagan darajada zaiflashgani kuzatilmoqda:

  • Ketma-ket zarbalar: Nashr ma’lumotlarida ta’kidlanishicha, so‘nggi 10 kunning o‘zida Ruminiya va Bolgariya sohillariga yaqin akvatoriyada kamida 5 ta yirik yuk kemasi uchuvchisiz uchoqlar (dronlar) hujumiga duchor bo‘lgan;

  • Talafotlar ko‘lami: Mazkur hujumlar oqibatida jami 23 nafar dengizchi halok bo‘lgan;

  • Geografik chegara: Hujumlarning barchasi aynan NATOga a’zo davlatlarning hududiy suvlaridan sal tashqarida amalga oshirilmoqda, shu boisdan ham mahalliy rasmiy idoralar bortdagi portlash va yong‘inlarni hozircha Rossiya dronlari hujumi bilan rasman bog‘lashdan ehtiyot bo‘lmoqda.

Qora dengiz g‘arbiy havzasida savdo kemalarining muntazam nishonga olinishi xalqaro dengiz transporti sug‘urtasi va neft-kimyo mahsulotlari logistikasiga og‘ir zarba bo‘lmoqda.

Wine TraderYara JRuminiyaQora dengiz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Siyosiy xarita o‘zgaradimi? Ruminiya va Moldova birlashishga intilmoqda...Siyosiy xarita o‘zgaradimi? Ruminiya va Moldova birlashishga intilmoqda...25 iyun 13:19Filippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldiFilippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldi10 sentabr 12:48«Gaagada shov-shuvli sud jarayoni»: Turkiya Ukrainani Xalqaro jinoiy sudga berdi«Gaagada shov-shuvli sud jarayoni»: Turkiya Ukrainani Xalqaro jinoiy sudga berdi17 sentabr 09:34Tankerga snaryad kelib tushdi: Ummon sohillari yaqinida neft kemasi hujumga uchradiTankerga snaryad kelib tushdi: Ummon sohillari yaqinida neft kemasi hujumga uchradi3 oktabr 16:12Qora dengizda neft tankeriga dron hujumi: Qozog‘iston TIV keskin bayonot berdiQora dengizda neft tankeriga dron hujumi: Qozog‘iston TIV keskin bayonot berdi23 iyul 10:45Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!2 sentabr 20:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi