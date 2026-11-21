Hurmuz bo‘g‘ozida tankerlar ketma-ket portlamoqda: dengizda nima yuz beryapti?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil oktyabr oyining o‘rtalaridan noyabr oyigacha Hurmuz bo‘g‘ozida bir nechta neft tankeri dengiz minalariga duch kelishi oqibatida portlash va yong‘inlar yuz berdi.
- Xususan, 18 noyabr kuni bir kunning o‘zida to‘rtta tanker shikastlangan bo‘lsa, 17 noyabr va 12–15 noyabr kunlari ham shunga o‘xshash hodisalar qayd etilgani xabar qilindi.
Jahon neft savdosi uchun strategik ahamiyatga ega Hurmuz bo‘g‘ozida oktyabr va noyabr oylarida tankerlar shikastlanishi, portlashi va yonishi bilan bog‘liq bir qator hodisalar qayd etilgani haqida xabarlar tarqaldi. Ayrim ma’lumotlarda bir kunning o‘zida to‘rtta kema dengiz minasiga urilgani aytilsa, boshqa xabarlarda ikki million barreldan ortiq neft tashigan supertanker ham tilga olingan.
Hurmuz bo‘g‘ozi atrofidagi vaziyat yanada keskinlashgani haqida xabarlar ko‘paymoqda. Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yil oktyabr oyining ikkinchi yarmidan noyabr oyiga qadar ushbu strategik suv yo‘lida bir nechta neft tankeri dengiz minalariga duch kelgan, ayrimlarida kuchli portlash va yong‘inlar yuz bergan.
Hodisalarning tez-tez takrorlanayotgani nafaqat Fors ko‘rfazi xavfsizligi, balki xalqaro energetika bozori uchun ham jiddiy xavotir uyg‘otishi mumkin. Biroq hozircha keltirilgan xabarlarda barcha portlashlarning sababi, minalarning kelib chiqishi va zarar ko‘rgan kemalarning aniq ro‘yxati to‘liq tasdiqlangani ko‘rsatilmagan.
Noyabr oyida bir necha tanker shikastlangani aytilmoqda
Taqdim etilgan ma’lumotlarda eng so‘nggi hodisalar 17–18 noyabr kunlari bilan bog‘langan.
18 noyabr kuni Hurmuz bo‘g‘ozining sharqiy qismida bir kun ichida to‘rtta tanker dengiz minasiga urilgani, ularda yong‘in chiqqani va kemalar jiddiy zarar ko‘rgani haqida xabar berilgan.
Undan bir kun avval, 17 noyabr kuni esa Eron Harbiy-dengiz kuchlari bo‘g‘oz yaqinida yana uchta tanker minaga tushib, portlaganini ma’lum qilgani aytilmoqda. Xabarda kemalardan biri ikki million barreldan ortiq neft tashigani alohida ta’kidlangan.
12–15 noyabr kunlari ham Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi ma’lumotlariga ko‘ra, ikkita yirik neft tankeri minaga urilib portlagan va yong‘in sodir bo‘lgan.
Shunday qilib, noyabr oyining o‘zida bir nechta yirik dengiz hodisalari haqida xabarlar tarqalgan. Ammo ularning barchasini alohida voqealar sifatida hisoblash va zarar ko‘rgan kemalarning umumiy sonini aniqlash uchun mustaqil tasdiqlangan ma’lumotlar zarur.
Oktyabr oyida ham tankerlar portlagani xabar qilingan
Muammo faqat noyabr oyi bilan cheklanmagan. Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, oktyabr oyining o‘rtalari va oxirida ham Hurmuz bo‘g‘ozi atrofida bir qator shunga o‘xshash hodisalar qayd etilgan.
Jumladan, 17, 21, 22 va 30 oktyabr kunlari ikki million barrel neft tashigan supertankerlar hamda boshqa kemalar minalarga urilgani, portlagani yoki shikastlangani haqida xabarlar keltirilgan.
Ayrim ma’lumotlarda kemalar Tehron tomonidan belgilangan yoki kelishilgan harakat yo‘nalishidan tashqarida harakatlangan paytda minalarga duch kelgani aytilgan.
Agar bu ma’lumotlar tasdiqlansa, hodisalarning takrorlanishi bo‘g‘ozdagi kemalar harakati xavfsizligi jiddiy muammoga aylanganini ko‘rsatishi mumkin.
Nega Hurmuz bo‘g‘ozidagi har bir hodisa jahon uchun muhim?
Hurmuz bo‘g‘ozi Fors ko‘rfazini Ummon ko‘rfazi va Arab dengizi bilan bog‘laydigan strategik dengiz yo‘li hisoblanadi. U orqali Yaqin Sharqda qazib olinadigan neft va neft mahsulotlarining katta qismi jahon bozorlariga yetkazib beriladi.
Shu sababli ushbu hududdagi har qanday xavfsizlik muammosi neft tashish jarayoniga ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Tankerlarning harakati cheklanishi, sug‘urta xarajatlari oshishi yoki kemalar xavfsizroq yo‘nalishlarni tanlashi yetkazib berish muddatlari va xarajatlariga ta’sir qilishi ehtimoldan xoli emas.
Ayniqsa, katta hajmda neft tashiydigan supertankerlar bilan bog‘liq hodisalar bozor ishtirokchilari uchun alohida ahamiyatga ega. Chunki bitta yirik kemaning shikastlanishi ham neft yetkazib berish zanjirida qo‘shimcha qiyinchiliklar keltirib chiqarishi mumkin.
Minalar qayerdan paydo bo‘lgani hozircha aniq emas
Hodisalar haqidagi xabarlarda asosiy savollardan biri — dengiz minalarini kim o‘rnatgani va ular qaysi hududlarda joylashtirilgani masalasidir.
Ayrim xabarlarda kemalar belgilangan harakat yo‘nalishidan chetga chiqqan paytda minalarga duch kelgani ta’kidlanadi. Biroq bu holatning o‘zi minalarning kelib chiqishi yoki ularni kim joylashtirganini isbotlamaydi.
Shuningdek, portlashlarning barchasi aynan dengiz minalari sababli yuz berganini tasdiqlash uchun texnik tekshiruvlar va mustaqil manbalar ma’lumotlari zarur.
Xulosa qilib aytganda, Hurmuz bo‘g‘ozi atrofidagi tankerlar bilan bog‘liq xabarlar jahon energetika bozori uchun jiddiy ahamiyatga ega. Ammo hodisalarning aniq ko‘lami, sabablari va ehtimoliy aybdorlar haqida yakuniy xulosa chiqarishga hali erta. Bu boradagi tasdiqlangan ma’lumotlar mintaqadagi vaziyatni baholashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…