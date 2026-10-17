Boku sammitida Turkiya va 10 dan ortiq davlat Isroil Prezidenti nutqini boykot qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Boku shahrida bo‘lib o‘tgan Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo‘yicha kengashning (OHICHK)
- 7-sammitida Turkiya tashqi ishlar vaziri Hoqon Fidan boshchiligidagi delegatsiya hamda 10 dan ortiq davlat vakillari Isroil Prezidenti Itsxak Gersog nutq so‘zlaganda zalni tark etib, boykot e’lon qildi.
- Ushbu diplomatik demarsh Yaqin Sharqdagi harbiy harakatlar va gumanitar inqiroz fonida Isroil siyosatiga nisbatan bir qator davlatlarning qat’iy pozitsiyasini namoyish etdi.
Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida bo‘lib o‘tgan xalqaro sammit doirasida jiddiy diplomatik voqea yuz berdi. Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo‘yicha kengashning (OHICHK) 7-sammitida Turkiya tashqi ishlar vaziri Hoqon Fidan boshchiligidagi delegatsiya hamda 10 dan ortiq mamlakat vakillari Isroil Prezidenti Itsxak Gersog so‘zga chiqqan vaqtda majlislar zalini namoyishkorona tark etib, ochiq boykot e’lon qildi.
Mazkur qadam Yaqin Sharqdagi keskin geosiyosiy inqiroz sharoitida bir qator davlatlarning Tel-Aviv siyosatiga nisbatan qat’iy va kelishuvsiz pozitsiyasini namoyish etdi.
Boku sammitidagi demarsh: Voqea qanday yuz berdi?
15 oktyabr kuni o‘tkazilgan OHICHKning 7-sammitida xalqaro diplomatik doiralar e’tiborini tortgan holatlar:
Nutq vaqtidagi norozilik: Isroil davlati rahbari Itsxak Gersog sammit ishtirokchilari oldida nutq so‘zlash uchun minbarga ko‘tarilgan vaqtda Turkiya TIV rahbari Hoqon Fidan o‘rnidan turib zalni tark etdi;
Keng ko‘lamli qo‘llab-quvvatlov: Turkiya tashqi siyosat mahkamasi rahbarining ortidan sammitda ishtirok etayotgan yana 10 dan ortiq davlatning rasmiy vakillari va delegatsiya a’zolari ham unga ergashib, zalni bo‘shatdi;
Diplomatik signal: Mazkur demarsh sammit kun tartibidagi rasmiy bayonotlardan ko‘ra ko‘proq shov-shuvga sabab bo‘lib, xalqaro maydonda Isroil rahbariyatiga nisbatan kuchayib borayotgan diplomatik izolyatsiya va bosimning navbatdagi yorqin ifodasiga aylandi.
Boykot ortidagi geosiyosiy sabablar
Ushbu keskin norozilik bevosita Yaqin Sharq, xususan, G‘azo va Livan atrofida davom etayotgan harbiy harakatlar va gumanitar inqiroz bilan bog‘liq:
Anqaraning qat’iy pozitsiyasi: Turkiya tomoni so‘nggi oylarda Isroilning harbiy amaliyotlari va tinch aholiga nisbatan xatti-harakatlarini keskin qoralab, xalqaro tashkilotlar darajasida qat’iy cheklovlar qo‘llashni talab qilib kelmoqda;
Mintaqaviy birdamlik: 10 dan ortiq boshqa davlat vakillarining ham bir vaqtda zaldan chiqib ketishi Osiyo va islom dunyosining ko‘plab mamlakatlari ushbu masalada yagona front sifatida harakat qilayotganini ko‘rsatdi.
Boku sammitidagi mazkur hodisa mintaqaviy xavfsizlik va hamkorlik masalalari muhokama qilinadigan yirik platformalarda ham siyosiy ixtiloflar tobora chuqurlashib borayotganidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…