Boku sammitida Turkiya va 10 dan ortiq davlat Isroil Prezidenti nutqini boykot qildi

·76·Dunyo
Boku sammitida Turkiya va 10 dan ortiq davlat Isroil Prezidenti nutqini boykot qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Boku shahrida bo‘lib o‘tgan Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo‘yicha kengashning (OHICHK)
  • 7-sammitida Turkiya tashqi ishlar vaziri Hoqon Fidan boshchiligidagi delegatsiya hamda 10 dan ortiq davlat vakillari Isroil Prezidenti Itsxak Gersog nutq so‘zlaganda zalni tark etib, boykot e’lon qildi.
  • Ushbu diplomatik demarsh Yaqin Sharqdagi harbiy harakatlar va gumanitar inqiroz fonida Isroil siyosatiga nisbatan bir qator davlatlarning qat’iy pozitsiyasini namoyish etdi.

Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida bo‘lib o‘tgan xalqaro sammit doirasida jiddiy diplomatik voqea yuz berdi. Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo‘yicha kengashning (OHICHK) 7-sammitida Turkiya tashqi ishlar vaziri Hoqon Fidan boshchiligidagi delegatsiya hamda 10 dan ortiq mamlakat vakillari Isroil Prezidenti Itsxak Gersog so‘zga chiqqan vaqtda majlislar zalini namoyishkorona tark etib, ochiq boykot e’lon qildi.

Mazkur qadam Yaqin Sharqdagi keskin geosiyosiy inqiroz sharoitida bir qator davlatlarning Tel-Aviv siyosatiga nisbatan qat’iy va kelishuvsiz pozitsiyasini namoyish etdi.

Boku sammitidagi demarsh: Voqea qanday yuz berdi?

15 oktyabr kuni o‘tkazilgan OHICHKning 7-sammitida xalqaro diplomatik doiralar e’tiborini tortgan holatlar:

  • Nutq vaqtidagi norozilik: Isroil davlati rahbari Itsxak Gersog sammit ishtirokchilari oldida nutq so‘zlash uchun minbarga ko‘tarilgan vaqtda Turkiya TIV rahbari Hoqon Fidan o‘rnidan turib zalni tark etdi;

  • Keng ko‘lamli qo‘llab-quvvatlov: Turkiya tashqi siyosat mahkamasi rahbarining ortidan sammitda ishtirok etayotgan yana 10 dan ortiq davlatning rasmiy vakillari va delegatsiya a’zolari ham unga ergashib, zalni bo‘shatdi;

  • Diplomatik signal: Mazkur demarsh sammit kun tartibidagi rasmiy bayonotlardan ko‘ra ko‘proq shov-shuvga sabab bo‘lib, xalqaro maydonda Isroil rahbariyatiga nisbatan kuchayib borayotgan diplomatik izolyatsiya va bosimning navbatdagi yorqin ifodasiga aylandi.

Boykot ortidagi geosiyosiy sabablar

Ushbu keskin norozilik bevosita Yaqin Sharq, xususan, G‘azo va Livan atrofida davom etayotgan harbiy harakatlar va gumanitar inqiroz bilan bog‘liq:

  • Anqaraning qat’iy pozitsiyasi: Turkiya tomoni so‘nggi oylarda Isroilning harbiy amaliyotlari va tinch aholiga nisbatan xatti-harakatlarini keskin qoralab, xalqaro tashkilotlar darajasida qat’iy cheklovlar qo‘llashni talab qilib kelmoqda;

  • Mintaqaviy birdamlik: 10 dan ortiq boshqa davlat vakillarining ham bir vaqtda zaldan chiqib ketishi Osiyo va islom dunyosining ko‘plab mamlakatlari ushbu masalada yagona front sifatida harakat qilayotganini ko‘rsatdi.

Boku sammitidagi mazkur hodisa mintaqaviy xavfsizlik va hamkorlik masalalari muhokama qilinadigan yirik platformalarda ham siyosiy ixtiloflar tobora chuqurlashib borayotganidan dalolat beradi.

Ozarbayjon Boku sammitiOHICHK 7-sammitiTurkiya TIV Hoqon FidanIsroil Prezidenti Itsxak Gersog
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMTdagi shov-shuvli boykot: O‘nlab davlatlar Netanyahuning nutqida zalni tark etdiBMTdagi shov-shuvli boykot: O‘nlab davlatlar Netanyahuning nutqida zalni tark etdi26 sentabr 09:58Bo‘m-bo‘sh zal va ochiq boykot: BMTda Netanyaxuga qarshi diplomatik demarsh!Bo‘m-bo‘sh zal va ochiq boykot: BMTda Netanyaxuga qarshi diplomatik demarsh!25 sentabr 12:33Ralph Lauren brendiga global boykot: Gal Gadot sabab moda giganti mojarolar girdobidaRalph Lauren brendiga global boykot: Gal Gadot sabab moda giganti mojarolar girdobida15 sentabr 11:14Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...22 avgust 17:55Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)31 iyul 21:57Moldova hududiga 17 soat ichida Rossiyaga tegishli deb topilgan 5 ta dron quladiMoldova hududiga 17 soat ichida Rossiyaga tegishli deb topilgan 5 ta dron quladiBugun 11:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi