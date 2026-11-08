Isroilda siyosiy burilish: Prezident hukumatni shakllantirishni Gadi Ayzenkotga topshirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Isroil prezidenti Itsxak Gersog parlamentdagi maslahatlashuvlar yakuniga ko‘ra, yangi hukumatni shakllantirish mandatini muxolifat yetakchisi Gadi Ayzenkotga topshirdi.
- Knessetdagi ovoz berish jarayonida 67 nafar deputat Gadi Ayzenkot nomzodini qo‘llab-quvvatlagan bo‘lsa, amaldagi bosh vazir Binyamin Netanyaxu uchun 46 nafar deputat ovoz berdi.
Isroil siyosiy sahnasida muhim va tarixiy voqelik yuz berdi. Mamlakat prezidenti Itsxak Gersog yangi chaqiriq parlamentidagi maslahatlashuvlar yakuniga ko‘ra, mamlakatning yangi hukumatini shakllantirish mandatini amaldagi bosh vazir Binyamin Netanyaxuga emas, balki muxolifat yetakchisi Gadi Ayzenkotga topshirdi.
«The Times of Israel» nashrining davlat rahbari devonxonasiga tayangan holda xabar berishicha, prezident Gersog o‘z qarorini ham Ayzenkotga, ham amaldagi hukumat rahbari Netanyaxuga shaxsan yetkazgan.
Knessetdagi hal qiluvchi ovoz berish: Ayzenkotda yaqqol ustunlik
Prezidentning nomzod tanlovi parlamentdagi barcha siyosiy fraksiya va partiyalar bilan o‘tkazilgan rasmiy muzokaralarga asoslandi:
Deputatlarning ochiq qo‘llovi: Yangi chaqiriq Knesset a’zolari orasida o‘tkazilgan maslahatlashuvlar natijasida 67 nafar deputat bosh vazir lavozimiga Gadi Ayzenkot nomzodini qo‘llab-quvvatladi;
Netanyaxuning ko‘rsatkichi: Amaldagi bosh vazir Binyamin Netanyaxu foydasiga esa bor-yo‘g‘i 46 nafar deputat ovoz berdi;
Qolgan deputatlar: Parlamentning qolgan vakillari ikkala nomzod masalasida ham betaraf qolishni ma’qul ko‘rdi.
Yangi hukumat qancha muddat ichida tuzilishi kerak?
Isroil qonunchiligiga binoan koalitsiya tuzish va vazirlar mahkamasini shakllantirish bo‘yicha aniq muddatlar belgilangan:
28 kunlik asosiy muddat: Gadi Ayzenkotga barcha partiyalar bilan kelishuvga erishib, yangi hukumatni shakllantirish uchun rasman 28 kun vaqt berildi;
Qo‘shimcha 14 kunlik imkoniyat: Agar belgilangan muddat ichida murakkab koalitsion muzokaralar yakunlanmasa, nomzod davlat rahbaridan yana qo‘shimcha 14 kunlik imtiyozli vaqt so‘rash huquqiga ega bo‘ladi.
Mazkur qaror Isroil ichki va tashqi siyosatida, xususan Yaqin Sharqdagi xavfsizlik strategiyasida katta o‘zgarishlar boshlanishidan dalolat berishi mumkin.
Izohlar 0
…