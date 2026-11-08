Isroilda siyosiy burilish: Prezident hukumatni shakllantirishni Gadi Ayzenkotga topshirdi

·66·Dunyo
Isroilda siyosiy burilish: Prezident hukumatni shakllantirishni Gadi Ayzenkotga topshirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Isroil prezidenti Itsxak Gersog parlamentdagi maslahatlashuvlar yakuniga ko‘ra, yangi hukumatni shakllantirish mandatini muxolifat yetakchisi Gadi Ayzenkotga topshirdi.
  • Knessetdagi ovoz berish jarayonida 67 nafar deputat Gadi Ayzenkot nomzodini qo‘llab-quvvatlagan bo‘lsa, amaldagi bosh vazir Binyamin Netanyaxu uchun 46 nafar deputat ovoz berdi.

Isroil siyosiy sahnasida muhim va tarixiy voqelik yuz berdi. Mamlakat prezidenti Itsxak Gersog yangi chaqiriq parlamentidagi maslahatlashuvlar yakuniga ko‘ra, mamlakatning yangi hukumatini shakllantirish mandatini amaldagi bosh vazir Binyamin Netanyaxuga emas, balki muxolifat yetakchisi Gadi Ayzenkotga topshirdi.

«The Times of Israel» nashrining davlat rahbari devonxonasiga tayangan holda xabar berishicha, prezident Gersog o‘z qarorini ham Ayzenkotga, ham amaldagi hukumat rahbari Netanyaxuga shaxsan yetkazgan.

Knessetdagi hal qiluvchi ovoz berish: Ayzenkotda yaqqol ustunlik

Prezidentning nomzod tanlovi parlamentdagi barcha siyosiy fraksiya va partiyalar bilan o‘tkazilgan rasmiy muzokaralarga asoslandi:

  • Deputatlarning ochiq qo‘llovi: Yangi chaqiriq Knesset a’zolari orasida o‘tkazilgan maslahatlashuvlar natijasida 67 nafar deputat bosh vazir lavozimiga Gadi Ayzenkot nomzodini qo‘llab-quvvatladi;

  • Netanyaxuning ko‘rsatkichi: Amaldagi bosh vazir Binyamin Netanyaxu foydasiga esa bor-yo‘g‘i 46 nafar deputat ovoz berdi;

  • Qolgan deputatlar: Parlamentning qolgan vakillari ikkala nomzod masalasida ham betaraf qolishni ma’qul ko‘rdi.

Yangi hukumat qancha muddat ichida tuzilishi kerak?

Isroil qonunchiligiga binoan koalitsiya tuzish va vazirlar mahkamasini shakllantirish bo‘yicha aniq muddatlar belgilangan:

  • 28 kunlik asosiy muddat: Gadi Ayzenkotga barcha partiyalar bilan kelishuvga erishib, yangi hukumatni shakllantirish uchun rasman 28 kun vaqt berildi;

  • Qo‘shimcha 14 kunlik imkoniyat: Agar belgilangan muddat ichida murakkab koalitsion muzokaralar yakunlanmasa, nomzod davlat rahbaridan yana qo‘shimcha 14 kunlik imtiyozli vaqt so‘rash huquqiga ega bo‘ladi.

Mazkur qaror Isroil ichki va tashqi siyosatida, xususan Yaqin Sharqdagi xavfsizlik strategiyasida katta o‘zgarishlar boshlanishidan dalolat berishi mumkin.

Itsxak GersogBinyamin NetanyaxuGadi AyzenkotKnesset
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Netanyahu jazavada: Isroildagi saylovlarda arablar sensatsiya qilib, uning rejalarini chippakka chiqarmoqdaNetanyahu jazavada: Isroildagi saylovlarda arablar sensatsiya qilib, uning rejalarini chippakka chiqarmoqda29 oktabr 22:5227 oktyabrdagi taqdir sinovi: Netanyahu va general Eyzenkot poygasi nima bilan tugaydi?27 oktyabrdagi taqdir sinovi: Netanyahu va general Eyzenkot poygasi nima bilan tugaydi?17 oktabr 10:3427 oktyabrdagi Isroil saylovlarining kutilmagan ssenariylari27 oktyabrdagi Isroil saylovlarining kutilmagan ssenariylari19 oktabr 14:00Isroilda yosh bolali oilalarni larzaga solgan holat: Qanday fitna fosh qilindi?Isroilda yosh bolali oilalarni larzaga solgan holat: Qanday fitna fosh qilindi?10 sentabr 19:26Karl III Endi Bernemni Britaniya bosh vaziri etib tayinladiKarl III Endi Bernemni Britaniya bosh vaziri etib tayinladi21 iyul 00:51Dunyoning "eng ta’sirli" yahudiylari reytingi e’lon qilindiDunyoning "eng ta’sirli" yahudiylari reytingi e’lon qilindi14 sentabr 20:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi