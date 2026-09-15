Ralph Lauren brendiga global boykot: Gal Gadot sabab moda giganti mojarolar girdobida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ralph Lauren brendi Gal Gadot ishtirokidagi fotosessiya sababli global boykotga uchradi, chunki aktrisa Isroil Mudofaa armiyasi (SAXAL)da xizmat o‘tagan.
- Tanqidchilar brendni mahsulotlaridan voz kechishga chaqirmoqda, biroq boshqalar brend asoschisi Ralf Lorenning yahudiy ildizlariga ishora qilib, boykotni kinoya bilan qabul qilmoqda.
- Mojaro avj olayotgan bir paytda, Gal Gadot hammuassisi bo‘lgan «Goodles» brendini Italiyaning «Barilla» kompaniyasi sotib oldi.
Jahon moda sanoati va ijtimoiy tarmoqlar olamida keng ko‘lamli geosiyosiy va axloqiy janjal alanga oldi. Amerikaning mashhur modalar uyi — «Ralph Lauren» brendi «Modern Luxury» jurnalining sentyabr oyi muqovasi uchun suratga olingan maxsus fotosessiyadan so‘ng millionlab foydalanuvchilarning keskin qarshiligi va boykot chaqiriqlariga duchor bo‘ldi. Bunga Gollivud yulduzi, asli isroillik aktrisa Gal Gadotning ushbu kampaniya bosh yuziga aylangani sabab bo‘ldi. Tel-Avivdagi hashamatli «The Jaffa» mehmonxonasida «Ralph Lauren Fall 2026» kuzgi kolleksiyasining zarhal ko‘ylagida suratga tushgan aktrisa G‘azo sektoridagi qaqshatqich harbiy amaliyotlar fonida tarmoq ahlining jiddiy g‘azabini qo‘zg‘atdi.
Aktrisaning ilgari SAXAL (Isroil Mudofaa armiyasi) safida harbiy xizmat o‘tagani fonida ko‘plab faollar brend mahsulotlaridan butunlay voz kechish va akkauntlarini bloklashga chaqirmoqda. Biroq bu boykotga kinoya bilan qaragan boshqa bir guruh kuzatuvchilar jahl otiga mingan tanqidchilarga kutyure Ralf Lorenning haqiqiy tarjimayi holi va asl nasl-nasabi bilan yaxshilab tanishib chiqishni eslatdi. Xo‘sh, Ralph Lauren brendiga qarshi uyushtirilayotgan global boykot moda uyini sindira oladimi, mashhur modelerning asl familiyasi va ildizlari nima bilan bog‘liq hamda Gal Gadot atrofidagi milliardlik savdo bitimlari qanday kechmoqda?
«Bolalar qotili va sionistik chiqindi»: Tarmoqdagi ommaviy isyon va la’natlar
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining keskin reaksiyalari va boykot talablari:
«Alvido, Ralph Lauren!»: Tarmoq faollari brendning Isroil armiyasi sobiq harbiysi bilan hamkorlik qilishini shafqatsizlik deb baholab, «Proshay, Ralph Lauren, navsegda», deya kampaniya boshladi;
Keskin izohlar to‘lqini: «SAXAL askari Gadot va Ralph Lauren boykot qilinsin! Bolalar qotilllari sharmanda bo‘lishi va qamalishi kerak. Bu haqiqiy nafrat va ulkan hafsala pir bo‘lishidir», kabi minglab nafratli izohlar qoldirilmoqda;
Mahsulotlardan ommaviy voz kechish: Minglab xaridorlar Ralph Lauren sahifalaridan chiqib ketib, bundan buyon ularning kiyim-kechaklari va parfyumeriyasini umuman xarid qilmasliklarini bildirdi;
Tomonlarning sukunati: Ijtimoiy tarmoqlarda davom etayotgan ushbu ommaviy bosimga qaramay, na moda uyi asoschisi Ralf Loren, na aktrisa Gal Gadotning o‘zi hozircha hech qanday rasmiy bayonot bermadi.
Frank Lifshitsdan Ralf Lorengacha: Tanqidchilar unutgan haqiqiy tarjimayi hol
Moda tanqidchilarining bir qismi boykotchilarga tarixni eslatdi:
Yahudiy muhojirlari oilasi: Modeler 1939 yil 14 oktyabrda Nyu-Yorkning Bronks shahrida tug‘ilgan bo‘lib, uning ota-onasi Sharqiy Yevropadan ko‘chib kelgan yahudiy muhojirlari bo‘lgan;
Lifshis va Kotlyar ildizlari: Bo‘lajak kutyurening otasi Frank Lifshis 1920 yilda Pinskdan, onasi Frida Kotlyar esa 1921 yilda Grodno shahridan AQSHga ko‘chib borgan. Ular oilada faqat idish tilida so‘zlashgan;
Familiyaning o‘zgartirilishi: 1955 yilda, 16 yoshida bo‘lajak yulduz o‘zining quloqqa noqulay tuyulgan haqiqiy familiyasi — «Lifshis»ni ohangdor «Loren»ga almashtirgan;
Kinoyali savol: Ekspertlar «O‘zi asli yahudiy bo‘lgan va ildizlarini hech qachon inkor qilmagan Loren brendini isroillik aktrisa sababli boykot qilish kulgili emasmi?», deya tanqidchilarni savodsizlikda ayblamoqda.
Tel-Avivdagi fotosessiya va Gadotning katta biznesi
Shov-shuvli kampaniya va aktrisaning tijoriy muvaffaqiyati tafsilotlari:
«Modern Luxury» muqovasi: Mojaro markazida bo‘lgan mashhur fotosessiya Tel-Avivning qadimiy Yaffa hududida joylashgan «The Jaffa» mehmonxonasida «Ralph Lauren Fall 2026» to‘plamini tanitish uchun tashkil etilgan;
Italiya gigantining xaridi: Mojarolar avj olayotgan bir paytda, Gal Gadot hammuassisi va yirik investori bo‘lgan Amerikaning «Goodles» brendi Italiyaning eng yirik oziq-ovqat magnati «Barilla» kompaniyasi tomonidan rasman sotib olindi;
Sir tutilayotgan millionlar: Ushbu olamshumul kelishuvning umumiy qiymati hamda isroillik aktrisaning qo‘liga kelib tushgan ulushi miqdori rasman oshkor etilmadi, biroq u bir necha o‘n million dollarni tashkil etgani taxmin qilinmoqda.
Jahon brendi atrofidagi bu siyosiy-moda mojarosi katta biznes, Gollivud yulduzlari va geosiyosiy qarama-qarshiliklar bir nuqtada to‘qnash kelganda qanday xavfli oqibatlar tug‘ilishini yana bir bor ko‘rsatib qo‘ydi.
Sizningcha, mashhur moda brendlarining siyosiy va harbiy mojarolarga aralashgan yulduzlar bilan hamkorlik qilishi ularning global obro‘si va savdosiga chindan ham putur yetkaza oladimi? Muxlislarning Ralph Lauren brendini boykot qilish chaqiriqlarini qo‘llab-quvvatlaysizmi yoki buni savodsizlik deb hisoblaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va moda olamidagi ushbu shov-shuvli mojaro haqidagi tahliliy maqolani barcha do‘stlaringiz hamda moda ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…