Trampdan Isroilga talab: «Bizsiz Isroil bo‘lmasdi, urush xarajatlarini to‘liq qoplaysiz!»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Prezidenti Donald Tramp Isroilni Eron bilan bog‘liq harbiy qarama-qarshiliklar uchun sarflangan xarajatlarni to‘liq qoplashga chaqirdi.
- Oq uy rahbari 2027 yildan e’tiboran Isroilga ajratiladigan yillik 4 milliard dollarlik harbiy yordam dasturini to‘xtatish yoki qisqartirish bilan tahdid qildi.
- Tramp ushbu qarorini Amerika soliq to‘lovchilari hisobidan ko‘rsatilayotgan xavfsizlik xizmatlari endilikda tekin bo‘lmasligi bilan izohladi.
AQSH Prezidenti Donald Tramp Vashingtonning Yaqin Sharqdagi eng yaqin ittifoqchisi bo‘lgan Isroilga nisbatan misli ko‘rilmagan keskin talablar bilan chiqdi. Oq uy rahbari Eron bilan bog‘liq harbiy qarama-qarshilik davomida AQSH tomonidan sarflangan barcha xarajatlar himoya qilingan davlatlar, birinchi navbatda Isroil tomonidan to‘liq qoplanishi shartligini e’lon qildi. Bundan tashqari, Tramp Tel-Avivga har yili beriladigan milliardlab dollarlik harbiy grantlarni to‘xtatish bilan tahdid qildi.
4 milliard dollarlik yordam xavf ostida: Trampning asosiy talablari
Trampning ta’kidlashicha, Amerika soliq to‘lovchilari hisobidan amalga oshirilgan xavfsizlik kafolatlari endilikda tekin bo‘lmaydi. 2027 yildan e’tiboran Isroil mudofaasi uchun har yili ajratib kelinayotgan qariyb 4 milliard dollarlik to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy yordam dasturi to‘liq to‘xtatilishi yoki keskin qisqartirilishi kutilmoqda.
Prezident AQSHning harbiy kampaniyasi ittifoqchilarni halokatdan qutqarib qolganini urg‘ulab, Vashington ko‘rsatgan barcha xizmatlar va harbiy xarajatlar uchun hisob-kitob vaqti kelganini ochiq bildirdi.
Asosiy masala
Trampning pozitsiyasi va bayonoti
Kutilayotgan siyosiy va moliyaviy oqibat
Urush xarajatlarini qoplash
Eronga qarshi operatsiyalar xarajatini Isroil va ittifoqchilar to‘laydi
Vashington va Tel-Aviv o‘rtasida katta moliyaviy bahs
Harbiy yordam paketi
2027 yildan yillik 4 milliard dollarlik yordamni to‘xtatish/qisqartirish
Isroil mudofaa budjetiga jiddiy bosim
Oraliq saylovlar bog‘liqligi
«Respublikachilar mag‘lubiyatiga Isroilga nisbatan nafrat sabab bo‘ldi»
AQSH ichki siyosatida Isroil mavzusining yanada keskinlashuvi
Siyosiy vaqt tanlovi
Isroildagi ichki siyosiy inqiroz va yangi hukumat tuzish davri
Tel-Avivdagi yangi koalitsiya uchun qo‘shimcha diplomatik zarba
«Biz himoya qilgan davlatlar urush uchun qilgan har bir xarajatimizni to‘liq qoplab beradi, chunki biz bo‘lmaganimizda ular umuman mavjud bo‘lmas edi. Bizsiz Isroil ham bo‘lmasdi».
— Donald Tramp, AQSH Prezidenti.
Isroildagi siyosiy inqiroz va saylov mag‘lubiyati omili
Oq uyning ushbu bayonoti Isroilda og‘ir ichki siyosiy inqiroz kechayotgan pallaga to‘g‘ri keldi. Mamlakat Prezidenti Itsxak Gersog yangi hukumatni shakllantirish vakolatini muxolifat yetakchilariga topshirgan bo‘lib, Tel-Avivda hokimiyat tranziti murakkab sharoitda kechmoqda.
Shu bilan birga, Donald Tramp AQSHdagi oraliq saylovlarda Respublikachilar partiyasi Kongress ustidan nazoratni boy berganiga ham to‘xtalib, mag‘lubiyat sabablaridan biri sifatida amerikalik saylovchilar orasida «Isroilga nisbatan kuchli nafrat» paydo bo‘lganini ochiq tilga oldi. Bu esa Vashingtonning ittifoqchilariga bo‘lgan munosabati endilikda an’anaviy diplomatik qoidalar emas, balki qat’iy biznes hisob-kitoblari va ichki saylov reytinglari asosida qayta qurilishidan dalolat beradi.
Sizningcha, Tramp haqiqatan ham Isroilga beriladigan 4 milliard dollarlik yordamni to‘xtata oladimi yoki bu yangi shartlarni qabul qildirish uchun bosim vositasimi? Fikringizni izohlarda bildiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…