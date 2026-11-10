Trampdan Isroilga talab: «Bizsiz Isroil bo‘lmasdi, urush xarajatlarini to‘liq qoplaysiz!»

2 daqiqa o'qish1
Trampdan Isroilga talab: «Bizsiz Isroil bo‘lmasdi, urush xarajatlarini to‘liq qoplaysiz!»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Prezidenti Donald Tramp Isroilni Eron bilan bog‘liq harbiy qarama-qarshiliklar uchun sarflangan xarajatlarni to‘liq qoplashga chaqirdi.
  • Oq uy rahbari 2027 yildan e’tiboran Isroilga ajratiladigan yillik 4 milliard dollarlik harbiy yordam dasturini to‘xtatish yoki qisqartirish bilan tahdid qildi.
  • Tramp ushbu qarorini Amerika soliq to‘lovchilari hisobidan ko‘rsatilayotgan xavfsizlik xizmatlari endilikda tekin bo‘lmasligi bilan izohladi.

AQSH Prezidenti Donald Tramp Vashingtonning Yaqin Sharqdagi eng yaqin ittifoqchisi bo‘lgan Isroilga nisbatan misli ko‘rilmagan keskin talablar bilan chiqdi. Oq uy rahbari Eron bilan bog‘liq harbiy qarama-qarshilik davomida AQSH tomonidan sarflangan barcha xarajatlar himoya qilingan davlatlar, birinchi navbatda Isroil tomonidan to‘liq qoplanishi shartligini e’lon qildi. Bundan tashqari, Tramp Tel-Avivga har yili beriladigan milliardlab dollarlik harbiy grantlarni to‘xtatish bilan tahdid qildi.

4 milliard dollarlik yordam xavf ostida: Trampning asosiy talablari

Trampning ta’kidlashicha, Amerika soliq to‘lovchilari hisobidan amalga oshirilgan xavfsizlik kafolatlari endilikda tekin bo‘lmaydi. 2027 yildan e’tiboran Isroil mudofaasi uchun har yili ajratib kelinayotgan qariyb 4 milliard dollarlik to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy yordam dasturi to‘liq to‘xtatilishi yoki keskin qisqartirilishi kutilmoqda.

Prezident AQSHning harbiy kampaniyasi ittifoqchilarni halokatdan qutqarib qolganini urg‘ulab, Vashington ko‘rsatgan barcha xizmatlar va harbiy xarajatlar uchun hisob-kitob vaqti kelganini ochiq bildirdi.

Asosiy masala

Trampning pozitsiyasi va bayonoti

Kutilayotgan siyosiy va moliyaviy oqibat

Urush xarajatlarini qoplash

Eronga qarshi operatsiyalar xarajatini Isroil va ittifoqchilar to‘laydi

Vashington va Tel-Aviv o‘rtasida katta moliyaviy bahs

Harbiy yordam paketi

2027 yildan yillik 4 milliard dollarlik yordamni to‘xtatish/qisqartirish

Isroil mudofaa budjetiga jiddiy bosim

Oraliq saylovlar bog‘liqligi

«Respublikachilar mag‘lubiyatiga Isroilga nisbatan nafrat sabab bo‘ldi»

AQSH ichki siyosatida Isroil mavzusining yanada keskinlashuvi

Siyosiy vaqt tanlovi

Isroildagi ichki siyosiy inqiroz va yangi hukumat tuzish davri

Tel-Avivdagi yangi koalitsiya uchun qo‘shimcha diplomatik zarba

«Biz himoya qilgan davlatlar urush uchun qilgan har bir xarajatimizni to‘liq qoplab beradi, chunki biz bo‘lmaganimizda ular umuman mavjud bo‘lmas edi. Bizsiz Isroil ham bo‘lmasdi».

Donald Tramp, AQSH Prezidenti.

Isroildagi siyosiy inqiroz va saylov mag‘lubiyati omili

Oq uyning ushbu bayonoti Isroilda og‘ir ichki siyosiy inqiroz kechayotgan pallaga to‘g‘ri keldi. Mamlakat Prezidenti Itsxak Gersog yangi hukumatni shakllantirish vakolatini muxolifat yetakchilariga topshirgan bo‘lib, Tel-Avivda hokimiyat tranziti murakkab sharoitda kechmoqda.

Shu bilan birga, Donald Tramp AQSHdagi oraliq saylovlarda Respublikachilar partiyasi Kongress ustidan nazoratni boy berganiga ham to‘xtalib, mag‘lubiyat sabablaridan biri sifatida amerikalik saylovchilar orasida «Isroilga nisbatan kuchli nafrat» paydo bo‘lganini ochiq tilga oldi. Bu esa Vashingtonning ittifoqchilariga bo‘lgan munosabati endilikda an’anaviy diplomatik qoidalar emas, balki qat’iy biznes hisob-kitoblari va ichki saylov reytinglari asosida qayta qurilishidan dalolat beradi.

Sizningcha, Tramp haqiqatan ham Isroilga beriladigan 4 milliard dollarlik yordamni to‘xtata oladimi yoki bu yangi shartlarni qabul qildirish uchun bosim vositasimi? Fikringizni izohlarda bildiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari