BMTdagi shov-shuvli boykot: O‘nlab davlatlar Netanyahuning nutqida zalni tark etdi

·30·Dunyo
BMTdagi shov-shuvli boykot: O‘nlab davlatlar Netanyahuning nutqida zalni tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • BMTning 81-Bosh Assambleyasida Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahuning nutqi boshlanishi bilan O‘zbekiston va Qirg‘iziston boshchiligidagi o‘nlab davlatlar delegatsiyalari zalni tark etdi.
  • Ushbu ommaviy boykot xalqaro hamjamiyatning Yaqin Sharqdagi vaziyat va rasmiy Tel-Aviv siyosatiga nisbatan qat’iy noroziligini bildirdi.
  • Isroil delegatsiyasi esa zalni tark etgan davlatlar ro‘yxatini tuzib, bu voqeaning global siyosiy yakkalanish signali ekanini ko‘rsatdi.

Nyu-York shahridagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorgohida o‘tayotgan 81-Bosh Assambleyasining yuqori darajadagi haftaligi zamonaviy diplomatiya tarixidagi eng keskin va shov-shuvli demarshlardan biriga sahna bo‘ldi. 24 sentyabr kuni minbarga Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu ko‘tarilgan lahzada jahonning o‘nlab mamlakatlari, jumladan, O‘zbekiston va Qirg‘iziston delegatsiyalari ochiq norozilik sifatida majlislar zalini namoyishkorona tark etishdi.

Zalning katta qismi bir zumda bo‘shab qolishi xalqaro hamjamiyatning Yaqin Sharqdagi keskinlik va rasmiy Tel-Aviv siyosatiga nisbatan qat’iy javob pozitsiyasini namoyish etdi. Ushbu kutilmagan va ommaviy boykot ortidan Isroil delegatsiyasi vakili BMT Bosh Assambleyasi zali bo‘ylab yurib, aynan qaysi davlatlar diplomatlari o‘rindiqlarini bo‘shatib ketganini sinchkovlik bilan qayd etdi va o‘ziga xos «ro‘yxatga olish tekshiruvi»ni o‘tkazdi. Bu voqea global media va siyosiy doiralarda yilning eng rezonansli diplomatik hodisasi sifatida baholanmoqda.

«Ommaviy boykot, bo‘shab qolgan zal va Isroil ro‘yxati»: BMTdagi voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi

81-Bosh Assambleyadagi shov-shuvli qarama-qarshilikdan eng muhim rasmiy faktlar:

  • Netanyahu minbarga chiqqanda boykot boshlandi: Isroil bosh vazirining so‘z boshlashi bilanoq ko‘plab xorijiy delegatsiyalar zalni tark etdi;

  • O‘zbekiston va Qirg‘izistonning qat’iy pozitsiyasi: Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O‘zbekiston va Qirg‘iziston delegatsiyalari ham norozilik sifatida majlis zalidan chiqib ketdi;

  • Bo‘shab qolgan tribunalar: Ommaviy demarsh tufayli Netanyahu o‘z nutqini yarim bo‘sh zalda, ko‘plab asosiy hamkorlarsiz o‘tkazishga majbur bo‘ldi;

  • Isroil vakillarining zaldagi tekshiruvi: Isroil tomoni zalni aylanib chiqib, qarshilik bildirgan barcha davlatlar ro‘yxatini tuzdi;

  • Global siyosiy yakkalanish signali: Mazkur demarsh xalqaro hamjamiyatning BMT minbaridan turib bildirgan ochiq va birdam diplomatik ishorasi bo‘ldi.

BMT 81-Bosh Assambleyasi: Netanyahu nutqi paytidagi diplomatik reaksiya taqqosi

Majlislar zalidagi holat va delegatsiyalar harakatlari ko‘rsatkichlari:

Diplomatik ishtirokchilar

BMT zalidagi xatti-harakati

Bildirilgan siyosiy ma’no va ishora

O‘zbekiston va Qirg‘iziston

Nutq boshlanishidayoq zalni tark etdi

Tinchlik va xalqaro qonun ustuvorligi bo‘yicha qat’iy murosasizlik

Boykot qilgan ko‘plab boshqa davlatlar

Namoyishkorona zalni bo‘shatib chiqib ketdi

Rasmiy Tel-Aviv siyosatiga qarshi global diplomatik izolyatsiya

Isroil delegatsiyasi

Zal bo‘ylab tekshiruv o‘tkazib, davlatlarni qayd etdi

Norozilik bildirgan mamlakatlarni hujjatlashtirish va siyosiy kuzatuv

Binyamin Netanyahu

Yarim bo‘sh zalda nutq so‘zlashni davom ettirdi

O‘z kun tartibini xalqaro e’tirozlarga qaramay ilgari surish

Geosiyosiy va diplomatik ekspertiza: Nega O‘zbekistonning bu qadami yuksak baholanmoqda?

Xalqaro munosabatlar tahlilchilari va sharhlovchilarning xulosalari:

  • «Adolat va prinsipiallikka asoslangan tashqi siyosat»: O‘zbekiston tashqi siyosiy vektorida xalqaro gumanitar huquq, tinchlik va insonparvarlik tamoyillari bosh o‘rinda turadi; Netanyahuning nutqiga boykot e’lon qilinishi Toshkentning BMT darajasidagi odil va mustaqil pozitsiyasidan dalolat beradi;

  • Markaziy Osiyo birdamligi: O‘zbekiston va Qirg‘izistonning ushbu masalada bir xil va keskin munosabat bildirishi mintaqamizning global adolat va tinchlik masalalarida yakdil ekanini yaqqol namoyon etdi;

  • Isroil tekshiruvining ahamiyati: Isroil vakillarining zalda qaydlar olib yurishi Tel-Aviv uchun bu boykot kutilmagan va jiddiy psixologik-diplomatik zarba bo‘lganini yaqqol fosh etadi.

Sizningcha, BMT minbarida Binyamin Netanyahuning nutqini boykot qilish Yaqin Sharqdagi keskinlikni to‘xtatishga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘zbekiston va boshqa davlatlar delegatsiyalarining zalni tark etib bildirgan qat’iy noroziligiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon diplomatiyasidagi ushbu shov-shuvli tahlilni barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

BMT 81-Bosh AssambleyasiBinyamin NetanyaxuIsroil boykotO‘zbekiston delegatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bo‘m-bo‘sh zal va ochiq boykot: BMTda Netanyaxuga qarshi diplomatik demarsh!Bo‘m-bo‘sh zal va ochiq boykot: BMTda Netanyaxuga qarshi diplomatik demarsh!Kecha 12:33Ralph Lauren brendiga global boykot: Gal Gadot sabab moda giganti mojarolar girdobidaRalph Lauren brendiga global boykot: Gal Gadot sabab moda giganti mojarolar girdobida15 sentabr 11:14Saudiya Arabistoni bosh muftiyi harbiylarga murojaat qildiSaudiya Arabistoni bosh muftiyi harbiylarga murojaat qildiBugun 08:50Oq uydagi shov-shuv: Tramp Bayden o‘rniga avtoruchkani ko‘rsatdi, Si Szinpin kulib yubordiOq uydagi shov-shuv: Tramp Bayden o‘rniga avtoruchkani ko‘rsatdi, Si Szinpin kulib yubordiBugun 08:4234 yil kutilgan mo‘jiza: Shotlandiya orolida chaqaloq tug‘ildi34 yil kutilgan mo‘jiza: Shotlandiya orolida chaqaloq tug‘ildiKecha 17:01Olmaota tog‘larida sayyohlar oldida qor barsi paydo bo‘ldi (video)Olmaota tog‘larida sayyohlar oldida qor barsi paydo bo‘ldi (video)Kecha 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota