Xoqon Fidan Ukrainadagi urush butunlay qirib yuborish bosqichiga o‘tganidan ogohlantirdi

·48·Dunyo
Xoqon Fidan Ukrainadagi urush butunlay qirib yuborish bosqichiga o‘tganidan ogohlantirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan Ukrainadagi urush endi toliqtirish bosqichidan chiqib, ommaviy qirib yuborish va yo‘q qilish bosqichiga o‘tganini ma’lum qildi.
  • Vazirning ta’kidlashicha, urushning bunday bosqichga o‘tishi global halokat xavfini oshiradi va janglarni zudlik bilan to‘xtatishga chaqirdi.
  • Ukraina esa Turkiya maydonida Vladimir Zelenskiy va Vladimir Putin o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuv o‘tkazishga tayyorligini bildirgan.

Sharqiy Yevropada yillardan buyon davom etayotgan qonli qurolli to‘qnashuv atrofida jahon diplomatiyasining eng tajribali vakillari tomonidan dahshatli baholar berilmoqda. Ozarbayjonga rasmiy tashrif bilan kelgan Turkiya Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan Ukrainadagi harbiy harakatlarning hozirgi xarakteri bo‘yicha kutilmagan va keskin bayonot bilan chiqdi. Turkiya bosh diplomatining ta’kidlashicha, frontdagi vaziyat endi shunchaki tomonlarning resurslarini tugatishga qaratilgan «toliqtiruvchi urush» (voyna na istosheniye) emas, balki ommaviy qirib yuborish va yo‘q qilish urushiga (voyna na unichtojeniye) aylanib bo‘ldi. Eskalatsiya ko‘lami kundan-kunga kengayib borayotganini ta’kidlagan Fidan global halokatlar va urushning boshqa mintaqalarga yoyilishi oldini olish uchun janglarni zudlik bilan to‘xtatishga chaqirdi.

Shu bilan birga, Kiyev diplomatiyasi rahbari Andrey Sibiga Ukraina tomoni Turkiya maydonida Vladimir Zelenskiy hamda Vladimir Putin o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuv o‘tkazishga shay ekani va bu muzokaralar urushni to‘xtatishga xizmat qilishi mumkinligini ochiqlagan edi. Xo‘sh, Anqara bosh diplomati nega urushning yangi halokatli bosqichidan bong urmoqda, Turkiya yana tinchlik muzokaralarining markaziga aylana oladimi va Putin bilan Zelenskiyning tarixiy uchrashuvi qachon amalga oshishi mumkin?

«Qirib yuborish urushiga aylandi»: Xoqon Fidanning dahshatli bahosi

Turkiya tashqi siyosat idorasi rahbarining Bokudan turib yo‘llagan shoshilinch ogohlantirishi:

  • «Toliqtirish» bosqichi tugadi: «Ukrainadagi toliqtiruvchi urush endi to‘liq yo‘q qilish va qirib yuborish urushiga aylanib ketdi», — deya ta’kidladi Xoqon Fidan;

  • Nishonsiz hudud qolmadi: Vazir bugungi kunga kelib harbiy zarbalar nishoniga aylanmagan birorta ham xavfsiz hudud qolmaganini va tinch aholi orasida qurbonlar soni muttasil ravishda ortib borayotganini qayd etdi;

  • Global falokat xavfi: Fidanning fikricha, harbiy harakatlar to‘xtatilmasa, to‘qnashuv ko‘lami vaqt o‘tishi bilan yanada geometrik progressiyada o‘sib, boshqa qo‘shni davlatlar va mintaqalarga ham yoyilishi mumkin.

Turkiya maydoni va Ankaraning bosh vositachilik missiyasi

Erdog‘an jamoasining tinchlik formulasi va xalqaro tashabbuslari:

  • Zudlik bilan o‘t ochishni to‘xtatish chaqirig‘i: Turkiya yangi halokatlarning oldini olish maqsadida barcha tomonlarni zudlik bilan qurollarni tashlash va muzokara stoliga qaytishga undamoqda;

  • Ikki tomon bilan teng muloqot: Anqara ham Moskva, ham Kiyev bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqani saqlab turgan yagona NATO davlati sifatida o‘z vositachilik salohiyatini faol ishga solmoqda;

  • Qora dengiz xavfsizligi: Turkiya mintaqaviy xavfsizlikni saqlash va gumanitar yo‘laklarni qayta tiklashda bosh rolni o‘z zimmasiga olishga tayyorligini bildirmoqda.

Zelenskiy va Putin uchrashuvi: Ukraina rozilik berdi

Kiyevning pozitsiyasi va ehtimoliy muzokaralar shartlari:

  • Turkiyada yuzma-yuz muloqot: Ukraina Tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga iyul oyida Xoqon Fidan bilan o‘tkazgan muzokaralaridan so‘ng Kiyev Zelenskiy va Putinning Turkiyada uchrashishiga to‘liq tayyorligini bildirgan;

  • Kutilayotgan asosiy natija: Ukraina diplomatiyasi rahbarining ta’kidlashicha, ikki davlat rahbarlarining yuzma-yuz to‘qnashuvi ortidan urushda rasman o‘t ochishni to‘xtatish bo‘yicha kelishuvga erishilishi mumkin;

  • Diplomatik muzlikning erishi: Agar Turkiya tomonlarni bir stol atrofiga yig‘a olsa, bu Istanbuldagi 2022 yilgi muzokaralardan so‘ng urushni diplomatik yo‘l bilan tugatish bo‘yicha eng katta muvaffaqiyat bo‘ladi.

Xoqon Fidanning Bokudan turib bergan ushbu qat’iy va og‘ir bayonoti dunyo hamjamiyatiga bu urush nafaqat ikki davlatni, balki butun qit’ani falokat sari yetaklayotganini eslatgan jiddiy signal bo‘ldi.

Sizningcha, Xoqon Fidanning «urush qirib yuborish bosqichiga o‘tdi» degan so‘zlari frontdagi haqiqiy ahvolni qanchalik aniq aks ettiradi? Turkiyaning vositachiligida Vladimir Zelenskiy va Vladimir Putinning to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuvi yaqin orada amalga oshishi va urushning to‘xtashiga olib kelishi mumkinmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va global xavfsizlikka daxldor ushbu muhim diplomatik tahlilni barcha do‘stlaringiz hamda yaqinlaringizga ulashing!

Turkiya Tashqi ishlar vaziri Xoqon FidanVladimir ZelenskiyVladimir PutinTurkiya-Ukraina diplomatik muammolari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdi«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdiBugun, 23:08Xitoyda ayol sobiq sevgilisidan "qasos" olish maqsadida uning uyiga 1 tonna piyoz yubordi, ammo yigit...Xitoyda ayol sobiq sevgilisidan "qasos" olish maqsadida uning uyiga 1 tonna piyoz yubordi, ammo yigit...Bugun, 22:30Uyiga bostirib kirgan o‘g‘rini adabini bergan 82 yoshli Villi Merfi barchaning e’tiboriga tushdiUyiga bostirib kirgan o‘g‘rini adabini bergan 82 yoshli Villi Merfi barchaning e’tiboriga tushdiBugun, 22:22Chexiyada g‘ayrioddiy tomosha: zinadan 300 litr vino oqizildiChexiyada g‘ayrioddiy tomosha: zinadan 300 litr vino oqizildiBugun, 22:04Tunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadiTunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadiBugun, 20:53Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladiYaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladiBugun, 20:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi