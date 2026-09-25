Bo‘m-bo‘sh zal va ochiq boykot: BMTda Netanyaxuga qarshi diplomatik demarsh!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Binyamin Netanyaxuning BMTdagi nutqi chog‘ida o‘nlab davlat delegatsiyalari zalni tark etib, diplomatik boykot e’lon qildi.
- Bunday harakat Isroilning G‘azo va Yaqin Sharqdagi tajovuzkor siyosatiga nisbatan rasmiy qarshilik va siyosiy la’natlash belgisi hisoblanadi.
- Natijada, Netanyaxu o‘z ma’ruzasini deyarli bo‘m-bo‘sh zalda o‘qib berishga majbur bo‘ldi, bu esa Isroilning global maydonda tobora yakkalanib borayotganini ko‘rsatdi.
Nyu-Yorkdagi BMT Bosh Assambleyasining minbarida Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxuning nutqi davomida xalqaro diplomatiyada kam kuzatiladigan ommaviy qarshilik va diplomatik boykot aksiyasi yuz berdi. Isroil hukumati rahbari so‘zga chiqishi bilanoq o‘nlab davlatlar delegatsiyalari zalni ochiqchasiga tark etdi, yana ko‘plab mamlakatlar vakillari esa majlislar zaliga umuman kirmaslikni ma’qul ko‘rdi. Diplomatik protokol va xalqaro aloqalar tilida minbarni egallagan davlat rahbariga nisbatan zalni tark etish yoki eshitishdan bosh tortish — bu shunchaki norozilik emas, balki o‘sha mamlakat yuritayotgan tajovuzkor siyosatga nisbatan ochiqdan-ochiq qarshilik, rasmiy demarsh va siyosiy la’natlash belgisi hisoblanadi.
Natijada, Netanyaxu dunyo hamjamiyati oldidagi ma’ruzasini deyarli bo‘m-bo‘sh va siyrak zalda, faqat o‘z hamkorlarining tarqoq guruhlari qarshisida o‘qib berishga majbur bo‘ldi. Bu voqea Isroilning G‘azo va Yaqin Sharqdagi keskin siyosati tufayli global maydonda kundan-kunga yakkalanib, o‘z legitimligi hamda obro‘sini yo‘qotib borayotganini yana bir bor yaqqol namoyish etdi.
«Bo‘sh o‘rindiqlar, ommaviy boykot va rasmiy demarsh»: BMTdagi voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi
Binyamin Netanyaxuning BMTdagi chiqishi yuzasidan eng muhim faktlar:
Ommaviy zalni tark etish: Netanyaxu minbarga ko‘tarilgan pallada ko‘plab xorijiy delegatsiyalar namoyishkorona zalni tark etdi;
Kirishdan bosh tortish: O‘nlab davlatlar elchilari va tashqi ishlar vazirlari majlis zaliga umuman kirmasdan, oshkora boykot e’lon qildi;
Bo‘m-bo‘sh zalidagi nutq: Isroil Bosh vaziri o‘z chiqishini deyarli bo‘shab qolgan Bosh Assambleya zalida so‘zlashga majbur bo‘ldi;
Diplomatik demarsh maqomi: Xalqaro amaliyotda bunday qadam davlatning noinsoniy va tajovuzkor siyosatiga nisbatan rasmiy nafrat va raddiyani anglatadi;
Tel-Avivning chuqur yakkalanishi: Ushbu hodisa Isroilning global jamoatchilik oldidagi diplomatik izolyatsiyasi tobora kuchayib borayotganini ko‘rsatdi.
Diplomatik munosabat: Odatdagi BMT chiqishlari va Netanyaxuning yolg‘izlanishi taqqosi
Bosh Assambleya zalidagi vaziyat va siyosiy signallar qiyosiy tahlili:
Mezonlar va ko‘rsatkichlar
Standart xalqaro chiqishlar formati
Netanyaxuning BMTdagi ma’ruzasi holati
Zalning to‘lganlik darajasi
Liderlar va yuqori martabali delegatsiyalar bilan to‘la
Deyarli bo‘m-bo‘sh qolgan o‘rindiqlar va siyrak auditoriya
Delegatsiyalar xatti-harakati
Nutqni tinglash va diplomatik etiketga rioya etish
Minbarga chiqqan zahoti zalni namoyishkorona tark etish
Xalqaro maqomi va bahosi
Global siyosiy fikr almashinuvi maydoni
Rasmiy diplomatik demarsh va oshkora boykot namoyishi
Obro‘ va global qo‘llov
Ko‘p tomonlama sheriklik va e’tirof
Chuqurlashgan izolyatsiya, obro‘sizlanish va yolg‘izlanish
Geosiyosiy va diplomatik ekspertiza: Nega bo‘m-bo‘sh zal — Tel-Aviv uchun jiddiy zarba?
Xalqaro huquq mutaxassislari va siyosatshunoslarning xulosalari:
«Diplomatik qashshoqlik belgisi»: BMT minbari dunyoning eng oliy tribunasi sanaladi; unda so‘z so‘zlayotgan shaxsga nisbatan zalni bo‘shatib qo‘yish — Isroil Bosh vazirining so‘zlari endi global jamoatchilik uchun hech qanday moral yoki siyosiy qimmatga ega emasligini bildiradi;
Ommaviy hamdardlik va inqiroz: Ushbu demarsh faqat musulmon yoki arab dunyosi tomonidan emas, balki Lotin Amerikasi, Afrika va hatto Yevropaning ayrim vakillari tomonidan qo‘llab-quvvatlangani kuzatilmoqda; bu esa tinch aholiga qarshi olib borilayotgan siyosatga global miqyosda nafrat oshganini ko‘rsatadi;
So‘ngsiz yakkalanish muqarrarligi: Isroil qanchalik harbiy kuch ishlatmasin, diplomatik maydondagi bunday keskin boykotlar uning kelajakdagi xalqaro shartnomalari va huquqiy himoyasini kuchsizlantirib qo‘yadi.
Sizningcha, BMT zalini namoyishkorona tark etish va bo‘m-bo‘sh zal qarshisida qolish Isroil rahbariyatini o‘z noinsoniy siyosatini qayta ko‘rib chiqishga majbur qila oladimi? Netanyaxuga nisbatan bildirilgan ushbu ommaviy diplomatik demarshga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro maydondagi ushbu shov-shuvli boykot tahlilini barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…