Bo‘m-bo‘sh zal va ochiq boykot: BMTda Netanyaxuga qarshi diplomatik demarsh!

·65·Dunyo
Bo‘m-bo‘sh zal va ochiq boykot: BMTda Netanyaxuga qarshi diplomatik demarsh!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Binyamin Netanyaxuning BMTdagi nutqi chog‘ida o‘nlab davlat delegatsiyalari zalni tark etib, diplomatik boykot e’lon qildi.
  • Bunday harakat Isroilning G‘azo va Yaqin Sharqdagi tajovuzkor siyosatiga nisbatan rasmiy qarshilik va siyosiy la’natlash belgisi hisoblanadi.
  • Natijada, Netanyaxu o‘z ma’ruzasini deyarli bo‘m-bo‘sh zalda o‘qib berishga majbur bo‘ldi, bu esa Isroilning global maydonda tobora yakkalanib borayotganini ko‘rsatdi.

Nyu-Yorkdagi BMT Bosh Assambleyasining minbarida Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxuning nutqi davomida xalqaro diplomatiyada kam kuzatiladigan ommaviy qarshilik va diplomatik boykot aksiyasi yuz berdi. Isroil hukumati rahbari so‘zga chiqishi bilanoq o‘nlab davlatlar delegatsiyalari zalni ochiqchasiga tark etdi, yana ko‘plab mamlakatlar vakillari esa majlislar zaliga umuman kirmaslikni ma’qul ko‘rdi. Diplomatik protokol va xalqaro aloqalar tilida minbarni egallagan davlat rahbariga nisbatan zalni tark etish yoki eshitishdan bosh tortish — bu shunchaki norozilik emas, balki o‘sha mamlakat yuritayotgan tajovuzkor siyosatga nisbatan ochiqdan-ochiq qarshilik, rasmiy demarsh va siyosiy la’natlash belgisi hisoblanadi.

Natijada, Netanyaxu dunyo hamjamiyati oldidagi ma’ruzasini deyarli bo‘m-bo‘sh va siyrak zalda, faqat o‘z hamkorlarining tarqoq guruhlari qarshisida o‘qib berishga majbur bo‘ldi. Bu voqea Isroilning G‘azo va Yaqin Sharqdagi keskin siyosati tufayli global maydonda kundan-kunga yakkalanib, o‘z legitimligi hamda obro‘sini yo‘qotib borayotganini yana bir bor yaqqol namoyish etdi.

«Bo‘sh o‘rindiqlar, ommaviy boykot va rasmiy demarsh»: BMTdagi voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi

Binyamin Netanyaxuning BMTdagi chiqishi yuzasidan eng muhim faktlar:

  • Ommaviy zalni tark etish: Netanyaxu minbarga ko‘tarilgan pallada ko‘plab xorijiy delegatsiyalar namoyishkorona zalni tark etdi;

  • Kirishdan bosh tortish: O‘nlab davlatlar elchilari va tashqi ishlar vazirlari majlis zaliga umuman kirmasdan, oshkora boykot e’lon qildi;

  • Bo‘m-bo‘sh zalidagi nutq: Isroil Bosh vaziri o‘z chiqishini deyarli bo‘shab qolgan Bosh Assambleya zalida so‘zlashga majbur bo‘ldi;

  • Diplomatik demarsh maqomi: Xalqaro amaliyotda bunday qadam davlatning noinsoniy va tajovuzkor siyosatiga nisbatan rasmiy nafrat va raddiyani anglatadi;

  • Tel-Avivning chuqur yakkalanishi: Ushbu hodisa Isroilning global jamoatchilik oldidagi diplomatik izolyatsiyasi tobora kuchayib borayotganini ko‘rsatdi.

Diplomatik munosabat: Odatdagi BMT chiqishlari va Netanyaxuning yolg‘izlanishi taqqosi

Bosh Assambleya zalidagi vaziyat va siyosiy signallar qiyosiy tahlili:

Mezonlar va ko‘rsatkichlar

Standart xalqaro chiqishlar formati

Netanyaxuning BMTdagi ma’ruzasi holati

Zalning to‘lganlik darajasi

Liderlar va yuqori martabali delegatsiyalar bilan to‘la

Deyarli bo‘m-bo‘sh qolgan o‘rindiqlar va siyrak auditoriya

Delegatsiyalar xatti-harakati

Nutqni tinglash va diplomatik etiketga rioya etish

Minbarga chiqqan zahoti zalni namoyishkorona tark etish

Xalqaro maqomi va bahosi

Global siyosiy fikr almashinuvi maydoni

Rasmiy diplomatik demarsh va oshkora boykot namoyishi

Obro‘ va global qo‘llov

Ko‘p tomonlama sheriklik va e’tirof

Chuqurlashgan izolyatsiya, obro‘sizlanish va yolg‘izlanish

Geosiyosiy va diplomatik ekspertiza: Nega bo‘m-bo‘sh zal — Tel-Aviv uchun jiddiy zarba?

Xalqaro huquq mutaxassislari va siyosatshunoslarning xulosalari:

  • «Diplomatik qashshoqlik belgisi»: BMT minbari dunyoning eng oliy tribunasi sanaladi; unda so‘z so‘zlayotgan shaxsga nisbatan zalni bo‘shatib qo‘yish — Isroil Bosh vazirining so‘zlari endi global jamoatchilik uchun hech qanday moral yoki siyosiy qimmatga ega emasligini bildiradi;

  • Ommaviy hamdardlik va inqiroz: Ushbu demarsh faqat musulmon yoki arab dunyosi tomonidan emas, balki Lotin Amerikasi, Afrika va hatto Yevropaning ayrim vakillari tomonidan qo‘llab-quvvatlangani kuzatilmoqda; bu esa tinch aholiga qarshi olib borilayotgan siyosatga global miqyosda nafrat oshganini ko‘rsatadi;

  • So‘ngsiz yakkalanish muqarrarligi: Isroil qanchalik harbiy kuch ishlatmasin, diplomatik maydondagi bunday keskin boykotlar uning kelajakdagi xalqaro shartnomalari va huquqiy himoyasini kuchsizlantirib qo‘yadi.

Sizningcha, BMT zalini namoyishkorona tark etish va bo‘m-bo‘sh zal qarshisida qolish Isroil rahbariyatini o‘z noinsoniy siyosatini qayta ko‘rib chiqishga majbur qila oladimi? Netanyaxuga nisbatan bildirilgan ushbu ommaviy diplomatik demarshga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro maydondagi ushbu shov-shuvli boykot tahlilini barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

BMT Bosh AssambleyaBinyamin NetanyaxuIsroil diplomatik boykotGlobal diplomatik izolyatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erdo‘g‘on BMT minbaridan «Katta beshlik»ni veto huquqidan mahrum etishga chaqirdiErdo‘g‘on BMT minbaridan «Katta beshlik»ni veto huquqidan mahrum etishga chaqirdi23 sentabr 11:00Ralph Lauren brendiga global boykot: Gal Gadot sabab moda giganti mojarolar girdobidaRalph Lauren brendiga global boykot: Gal Gadot sabab moda giganti mojarolar girdobida15 sentabr 11:14Reja barbod bo‘ldi: Tramp Si Szinpinni kutib olish chog‘idagi kutilmagan «teskari effekt»Reja barbod bo‘ldi: Tramp Si Szinpinni kutib olish chog‘idagi kutilmagan «teskari effekt»Kecha 11:25«Yulduzlar jangi» xavfi: Rossiya BMTni AQSHning orbital qurollariga qarshi birlashishga chaqirdi«Yulduzlar jangi» xavfi: Rossiya BMTni AQSHning orbital qurollariga qarshi birlashishga chaqirdi16 sentabr 07:03«Qozog‘istonga eshiklar yopildi»: Astananing «Yevrovideniye» bo‘yicha arizasi rad etildi«Qozog‘istonga eshiklar yopildi»: Astananing «Yevrovideniye» bo‘yicha arizasi rad etildi11 sentabr 17:50Tramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdiTramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdi17 sentabr 15:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota