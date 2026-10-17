Iroqdagi 75 ming yillik suyaklar neandertallar sirini ochdi

·40·Dunyo
Iroqdagi 75 ming yillik suyaklar neandertallar sirini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Iroq shimolidagi Shanidar g‘oridan topilgan 75 ming yillik neandertal qoldiqlari, xususan, «Shanidar A» deb nomlangan shaxsning jarohatlari qadimgi odamlar o‘rtasidagi zo‘ravonlik va o‘zaro g‘amxo‘rlikni ko‘rsatadi.
  • Uning ko‘krak qafasidagi jarohat o‘limga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin va bu neandertallar o‘rtasidagi nizo yoki to‘qnashuv natijasi deb taxmin qilinadi.

Iroq shimolidagi g‘ordan topilgan 75 ming yillik neandertal qoldiqlari qadimgi odamlar o‘rtasidagi zo‘ravonlik va o‘zaro g‘amxo‘rlik haqida muhim ma’lumotlarni ochib berdi. Bu haqda «Reuters» xabar berdi.

Tadqiqotchilar Zagros tog‘laridagi Shanidar g‘oridan taxminan 40 yoshdan oshgan neandertalning qisman saqlangan skeletini topgan. «Shanidar A» deb nomlangan shaxsning jinsi aniqlanmagan.

Uning chap kurak suyagida diametri 15 millimetr bo‘lgan dumaloq teshik aniqlangan. Olimlarning taxminiga ko‘ra, o‘tkir uchli yog‘och nayza ko‘krak qafasiga kirib, o‘pka va boshqa to‘qimalarni shikastlagan. Bu jarohat o‘limga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Mutaxassislar hodisa neandertallar o‘rtasidagi nizo yoki raqib guruhlar o‘rtasidagi to‘qnashuv natijasida sodir bo‘lgan deb hisoblaydi. Zamonaviy insonlar hujumi yoki tasodifiy jarohat ehtimoli esa pastroq baholangan.

Biroq topilmaning yana bir hayratlanarli jihati bor. «Shanidar A»ning tishlarida kamida bir yil oldin olgan og‘ir jarohati izlari ham aniqlangan. Zarba oqibatida old tishlarining ayrimlari singan va tushib ketgan, boshqalari esa siljigan.

Qora fonda qadimiy toshga aylangan ikkita yelka suyagi bo‘lagi tasvirlangan.

Tadqiqot rahbari, Kembrij universiteti antropologi Emma Pomeroyning aytishicha, bunday jarohatdan keyin ovqat yeyish va suv ichish juda qiyin bo‘lgan. Shu sababli neandertal tiklanish davrida guruhdoshlarining yordami va parvarishiga muhtoj bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

G‘ordan jami besh nafar neandertalga tegishli qoldiqlar topilgan: to‘rt nafari kattalar, biri esa chaqaloq bo‘lgan. Suyaklar qoyatosh ustuni ortida bir-biriga yaqin joylashgan holda aniqlangan.

Shanidar g‘ori 1950 yillardan beri neandertallar hayotini o‘rganishda muhim arxeologik manba hisoblanadi. Yangi tadqiqot natijalari «Scientific Reports» jurnalida e’lon qilingan.

Olimlarning fikricha, ushbu topilma neandertallarni faqat zo‘ravon yoki boshqalarga befarq mavjudotlar sifatida tasvirlaydigan qarashlarni shubha ostiga qo‘yadi. Bir shaxs qoldiqlarida ham zo‘ravonlik, ham g‘amxo‘rlikka ishora qiluvchi dalillarning topilishi qadimgi odamlar o‘rtasidagi munosabatlar ancha murakkab bo‘lganini ko‘rsatadi.

Shanidar g‘orineandertalZagros tog‘lariKembrij universiteti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy burilish: AQSH qo‘shinlari Iroqni butunlay tark etdi!Tarixiy burilish: AQSH qo‘shinlari Iroqni butunlay tark etdi!28 sentabr 20:24115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdi115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdi2 sentabr 09:54107 yoshli bloger uzoq umrining oddiy sirini ochdi107 yoshli bloger uzoq umrining oddiy sirini ochdi2 oktabr 02:29Arxeologlar 500 ming yillik fil suyagidan yasalgan bolg‘ani aniqladiArxeologlar 500 ming yillik fil suyagidan yasalgan bolg‘ani aniqladi29 iyul 01:02Inson DNKsida ilgari noma’lum ikki ajdodning izi topildiInson DNKsida ilgari noma’lum ikki ajdodning izi topildi3 avgust 23:2220 yillik kun-fu mashg‘uloti ustozning kaftlarini 8 santimetrga yetkazdi20 yillik kun-fu mashg‘uloti ustozning kaftlarini 8 santimetrga yetkazdi13 oktabr 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi