107 yoshli bloger uzoq umrining oddiy sirini ochdi

·26·Dunyo
107 yoshli bloger uzoq umrining oddiy sirini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 107 yoshli Mariya Morales Tirado, «Doña Mami» nomi bilan tanilgan, ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishganidan so'ng vafot etdi.
  • Uning uzoq umrining siri mehnatsevarlik, oilaga e'tibor va an'anaviy turmush tarzi bo'lgan.
  • Doña Mami 14 farzand, 48 nabira, 71 chevara va 28 evara ko'rgan.
  • Uning o'g'li Toni Moralesning aytishicha, onasi o'z shartlari bilan tinch hayotdan ko'z yumgan.

Puerto-Rikoda ijtimoiy tarmoqlar orqali mashhurlikka erishgan Mariya Morales Tirado 107 yoshida vafot etdi. Ko‘pchilikka «Doña Mami» nomi bilan tanish bo‘lgan ayol bir necha yil avval uzoq umr ko‘rishining oddiy sirini ochib bergan edi.

Mariya 107 yoshga to‘lgan kunini nishonlaganidan atigi uch soat 45 daqiqa o‘tib hayotdan ko‘z yumdi. U 28 sentyabr, dushanba kuni Puerto-Rikoda tinch va osoyishta vafot etgan.

Doña Mami oilasi, an’anaviy turmush tarzi va yoshlik yillaridagi Puerto-Riko hayoti haqidagi xotiralarini ijtimoiy tarmoqlarda bo‘lishib, internet foydalanuvchilari orasida mashhurlikka erishgan.

U 2019 yilda 100 yoshini nishonlaganida uzoq umr ko‘rish tarzi haqida ham so‘zlab bergan.

«Men bu 100 yilni ishlash bilan o‘tkazdim. Raqsga tushmadim, bazmlarga bormadim va ichmadim. Farzandlarimni katta qildim, fermada ishladim va ko‘plab funche yedim», — degan edi u.

Funche — Puerto-Rikoga xos an’anaviy makkajo‘xori unidan tayyorlanadigan taom.

Yabucoa shahrida yashagan Doña Mami yoshligidan yer bilan ishlagan va hatto 80–90 yoshlarida ham ekin yetishtirishni davom ettirgan.

Uning nabirasi Xulio Sesar Lebron buvisini keksaygan davrida ham juda baquvvat bo‘lganini eslagan. U Doña Mami'ni «30 yoshli inson kabi kuch bilan ketmon ko‘tarib ishlayotganini» ko‘rganini aytgan.

Oddiyligi, samimiy fe’l-atvori va g‘ayrati uni ijtimoiy tarmoqlardagi mashhur shaxslardan biriga aylantirdi. Bu haqda Need To Know xabar bergan.

U internetda ilk bor 2017 yilda paydo bo‘lgan. O‘sha paytda nabirasi uning ishtirokidagi videolarni Facebook'da joylashni boshlagan. «Mami is my Attitude 4 a Lifestyle» sahifasi esa 200 mingdan ortiq obunachi to‘plagan.

Shunga qaramay, Doña Mami hayotining markazida doimo oilasi turgan. U turmush o‘rtog‘i Viktor Morales Martines, ya’ni «Papi» bilan birgalikda 14 nafar farzandini tarbiyalagan.

U 48 nafar nabira, 71 nafar chevara va 28 nafar evara ko‘rish baxtiga ham erishgan.

Uning vafoti haqida o‘g‘li Toni Morales ta’sirli murojaat orqali xabar berdi.

«Onajonim 107 yil, uch soat va 45 daqiqa yashadi», — deb yozdi u.

Tonining so‘zlariga ko‘ra, soat 03:45 da Doña Mami turmush o‘rtog‘i Papi, Xuana Mariya, Toledo, aka-uka va opa-singillari, kuyovlari hamda undan avval hayotdan ko‘z yumgan ko‘plab yaqinlari bilan qayta birlashgan.

«U qanday yashagan bo‘lsa, shunday ketdi — o‘z shartlari asosida va tinchgina», — dedi Toni.

Uning ta’kidlashicha, Doña Mami'ning so‘nggi yillarida jismoniy kuch-quvvati pasaygan. Bunga butun umri davomida mehnat qilgani, yerga ekin ekkani, ovqat tayyorlagani va farzandlarini tarbiyalagani sabab bo‘lgan.

Biroq u umrining so‘nggi lahzalariga qadar yaqinlariga o‘z tajribasini ulashib, ularga saboq berishda davom etgan.

«Uning hayotini shunchaki yillar bilan o‘lchab bo‘lmaydi. Chunki uning haqiqiy merosi ortida qoldirgan avlodlari orqali yashashda davom etadi. Biz uning fidoyiligi mahsulimiz va jangchi ayolning avlodlarimiz», — deya ta’kidladi Toni Morales.

Dona MamiMariya Morales TiradoPuerto-RikoYabukoa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

16-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdi16-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdi14 avgust 19:5924 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdi24 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdi10 sentabr 12:16Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi22 sentabr 08:59Eronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiEronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldi16 sentabr 11:25115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdi115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdi2 sentabr 09:54Astanada bloger bilan raqsga tushgan ikki turistik politsiya xodimasi ishdan bo‘shatildi (video)Astanada bloger bilan raqsga tushgan ikki turistik politsiya xodimasi ishdan bo‘shatildi (video)15 sentabr 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota