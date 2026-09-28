Tarixiy burilish: AQSH qo‘shinlari Iroqni butunlay tark etdi!

·75·Dunyo
Tarixiy burilish: AQSH qo‘shinlari Iroqni butunlay tark etdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Qurolli Kuchlari Iroq hududini to‘liq tark etdi, bu 2003 yildagi bosqindan keyingi davrning rasman yakunlanishini bildiradi.
  • 2025 yil holatiga ko‘ra mamlakatda qolgan 2500 nafar amerikalik harbiy xizmatchi ham olib chiqib ketildi va barcha moddiy-texnik ta’minot bazalari ham mamlakatdan chiqarildi.
  • Shu bilan birga, Turkiya ham «Bashika-Zelikan» harbiy bazasini iroqliklarga topshirib, o‘z qo‘shinlarini bosqichma-bosqich olib chiqishga kelishib oldi.

Yaqin Sharq siyosiy xaritasida va mintaqa xavfsizligi tarixida yangi davr boshlandi: AQSH Qurolli Kuchlari Iroq hududini to‘liq tark etdi. Germaniyaning «DPA» axborot agentligiga tayanib xabar berilishicha, Iroq hukumatining yuqori martabali vakili AQSHning barcha jangovar bo‘linmalari hamda ularga moddiy-texnik (orqa front) ta’minot ko‘rsatgan barcha harbiy kuchlari mamlakatdan to‘liq olib chiqib ketilganini tasdiqladi. Hozircha Pentagon tomonidan ushbu ma’lumotga rasmiy izoh berilmagan bo‘lsa-da, Bag‘dodda ushbu sana munosabati bilan umummilliy tantanalar va «Mustaqillik kuni» sifatida bayram tadbirlari rejalashtirilgan.

Qo‘shinlarni olib chiqish bo‘yicha yakuniy kelishuvga 2024 yilda erishilgan bo‘lib, 2025 yil holatiga ko‘ra mamlakatda 2500 nafar amerikalik harbiy xizmatchi qolgan edi. Bundan tashqari, Turkiya ham Iroq bosh vaziri Ali az-Zaidi va Rajab Toyyib Erdo‘g‘on o‘rtasida Nyu-Yorkda erishilgan bitim asosida «Bashika-Zelikan» harbiy bazasini iroqliklarga topshirib, o‘z qo‘shinlarini bosqichma-bosqich olib chiqishga kelishib oldi.

«23 yillik missiyaning tugashi, 2500 harbiy va milliy bayram»: Tarixiy qadamning 5 ta asosiy nuqtasi

AQSH va Turkiya qo‘shinlarining Iroqdan chiqib ketishi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • AQSH kuchlari to‘liq olib chiqildi: Jangovar qismlar va barcha moddiy-texnik ta’minot bazalari Iroqni to‘liq tark etdi;

  • 2500 askar va so‘nggi bazalar: 2025 yilgacha qolgan kontingent asosan kurdlar hududi bo‘lgan Erbilda hamda Bag‘dodning «Yashil hududi»da joylashgan edi;

  • Iroqda «Mustaqillik kuni» tantanalari: Hukumat xorijiy qo‘shinlarning to‘liq chiqib ketishini yangi mustaqillik ramzi sifatida keng nishonlashga hozirlik ko‘rmoqda;

  • Pentagon hozircha sukut saqlamoqda: AQSH Mudofaa vazirligi tomonidan rasmiy bayonot berilmagan bo‘lsa-da, jarayon 2024 yilgi reja asosida yakunlandi;

  • Turkiya ham qo‘shinlarini olib chiqmoqda: BMT sammiti doirasida Erdo‘g‘on va Iroq bosh vaziri Ali az-Zaidi «Bashika-Zelikan» harbiy bazasini Iroq armiyasiga topshirishga kelishib oldi.

Iroq hududidagi xorijiy harbiy hozirlik va yangi davr ko‘rsatkichlari tasnifi

AQSH va Turkiyaning Iroqdagi missiyalari bo‘yicha rasmiy ko‘rsatkichlar taqqosi:

Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar

AQSH Qurolli Kuchlari missiyasi

Turkiya Qurolli Kuchlari missiyasi

Harbiy kontingent holati

Iroqdan butunlay olib chiqib ketildi

Bosqichma-bosqich chiqib ketish bo‘yicha kelishuvga erishildi

Asosiy bazalar va lokatsiyalar

Bag‘dod («Yashil hudud») va Erbil garnizoni

«Bashika-Zelikan» harbiy bazasi (Shimoliy Iroq)

Qo‘shinlar soni (so‘nggi bosqichda)

Qariyb 2 500 nafar harbiy xizmatchi

Maxsus chegara va terrorizmga qarshi bo‘linmalar

Kelishuvga erishilgan platforma

2024 yilgi Vashington-Bag‘dod strategik bitimi

2026 yil sentyabr, Nyu-York (BMT Bosh Assambleyasi)

Iroq tomonidan rahbarlik

Iroq mudofaa vazirligi va Bag‘dod hukumati

Bosh vazir Ali az-Zaidi va prezident Erdo‘g‘on muzokarasi

Jamoatchilik reaksiyasi

«Mustaqillik kuni» umumxalq tantanalari

Suverenitetni qaytarish yo‘lidagi ulkan diplomatik yutuq

Geosiyosat va mintaqaviy xavfsizlik ekspertizasi: Nega AQSHning ketishi Iroq taqdirini o‘zgartiradi?

Xalqaro xavfsizlik tahlilchilari, sharqshunoslar va harbiy ekspertlarning xulosalari:

  • «2003 yilgi bosqindan keyingi suverenitet»: AQSHning 2003 yilgi harbiy invaziyasidan keyin boshlangan davr rasman yakuniga yetdi; Iroq hukumati barcha xorijiy harbiy bazalar va qurolli tuzilmalar ustidan nazoratni o‘z qo‘liga olish orqali mamlakatning to‘liq mustaqilligini tiklashga erishmoqda;

  • Mintaqadagi kuchlar muvozanati va Eron omili: Amerika qo‘shinlarining ketishi Bag‘dodga o‘z mudofaasini mustaqil ta’minlash mas’uliyatini yuklaydi; tahlilchilar bu bo‘shliqni Tehron ta’siridagi guruhlar to‘ldirishi mumkinligidan xavotir bildirsa-da, Iroq rasmiylari Turkiya bilan murosaga kelish orqali ko‘p vektorli muvozanat siyosatini yuritishga intilmoqda;

  • Turkiya bilan kelishuvning ahamiyati: Shimoliy Iroqdagi «Bashika-Zelikan» bazasining qaytarilishi Anqara va Bag‘dod o‘rtasidagi chegara xavfsizligi va kurd qurolli guruhlariga qarshi kurash bo‘yicha yangi sheriklik modeli shakllanganini bildiradi; bu esa mintaqaning tinch rivojlanishiga zamin yaratadi.

Sizningcha, AQSH va xorijiy davlatlar harbiy kontingentlarining to‘liq chiqib ketishi Iroqda uzoq kutilgan barqarorlik va tinchlikni ta’minlay oladimi yoki yangi ichki ziddiyatlar xavfini tug‘diradimi? Iroq hukumatining bu tarixiy qadami Yaqin Sharq geosiyosatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi deb hisoblaysiz? Shaxsiy tahlilingiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda jahon maydonidagi eng yirik harbiy-siyosiy yangilikni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

IroqAQSH Qurolli KuchlariTurkiyaBashika-Zelikan bazasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...14 sentabr 08:31Ukraina dengizsiz qolishi mumkin: NATO sobiq generali Rossiyaning yangi nishonlarini fosh qildiUkraina dengizsiz qolishi mumkin: NATO sobiq generali Rossiyaning yangi nishonlarini fosh qildi21 sentabr 18:37112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi19 sentabr 07:00Ahmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildiAhmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildi23 sentabr 13:0580 yillik Uchinchi reyx kemasi Dunay daryosidan yuzaga chiqdi80 yillik Uchinchi reyx kemasi Dunay daryosidan yuzaga chiqdi3 avgust 12:32AQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdiAQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdi30 iyul 12:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota