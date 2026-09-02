115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdi

·48·Dunyo
115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdi

Yaponiyaning eng keksa fuqarosi Shigeko Kagava 115 yoshu 91 kunligida vafot etdi. U uzoq umr ko‘rishining asosiy sirini juda oddiy odatlar bilan bog‘lagan.

Shigeko 27 avgust kuni Nara prefekturasining Yamatokoriyama shahrida hayotdan ko‘z yumdi. U 2025 yil 29 iyul kuni 114 yoshli ayol vafot etganidan so‘ng Yaponiyaning eng keksa tirik fuqarosiga aylangan edi.

1911 yil 28 mayda tug‘ilgan Shigeko 1934 yilda Osaka ayollar tibbiyot kollejini tamomlagan. U Yamatokoriyamada o‘z amaliyotini ochib, saksoninchi yoshlariga qadar akusher-ginekolog bo‘lib ishlagan. Shuningdek, xoleraga qarshi kurashishda ham ishtirok etgan.

Shigeko 2021 yilda 109 yoshu 10 oyligida Tokio Olimpiadasi mash’ala estafetasida qatnashib, eng keksa Olimpiya mash’alachisi sifatida tarixga kirgan.

Uzoq umrning oddiy siri

Shigekodan uzoq umr ko‘rish sirini so‘rashganda, u qisqa javob bergan:

«Piyoda yurish va miyani ishlatish».

Shifokorlik yillarida u bemorlarning uyiga borish uchun bir necha kilometr masofani piyoda bosib o‘tardi. Uning aytishicha, yoshligidan ko‘p yurgani oyoqlarini baquvvat qilgan va bu hayot kuch-quvvatining manbai bo‘lgan.

Keksalik davrida ham Shigeko miyasini faol ushlashga harakat qilgan. U xattotlik bilan shug‘ullangan va mantiqiy boshqotirmalar yechgan.

Oilasi esa uning uzoq umrida kundalik tartib muhim o‘rin tutganini ta’kidlagan. Shigeko kuniga uch mahal ovqatlangan, belgilangan vaqtda uxlab-uyg‘ongan va hayotini bir maromda davom ettirgan.

Shigeko Kagava vafotidan so‘ng Yaponiyaning eng keksa tirik fuqarosi maqomi Kiotoda yashovchi 114 yoshli Fuyo Kishimotoga o‘tdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

200 ming dollarlik olmosni og‘ziga yashirgan sayyoh qamaldi200 ming dollarlik olmosni og‘ziga yashirgan sayyoh qamaldiBugun, 09:42Zelenskiydan jiddiy chaqiriq: Rossiya havo hududida nimalar sodir bo‘lmoqda?Zelenskiydan jiddiy chaqiriq: Rossiya havo hududida nimalar sodir bo‘lmoqda?Kecha, 23:49«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlari«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlariKecha, 23:44Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...Kecha, 23:35Noto‘g‘ri tushunishdi: Nega odamlar tovuqlarni davlat xizmatlari markaziga ko‘tarib bordi?Noto‘g‘ri tushunishdi: Nega odamlar tovuqlarni davlat xizmatlari markaziga ko‘tarib bordi?Kecha, 23:11Dehlidagi tarixiy «Qutb Minor» O‘zbekiston bayrog‘i ranglariga burkandiDehlidagi tarixiy «Qutb Minor» O‘zbekiston bayrog‘i ranglariga burkandiKecha, 19:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi